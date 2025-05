50e anniversaire de la réunification nationale

Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique, culturelle et touristique du Vietnam

Cinquante ans après la libération du Sud et la réunification du pays (30 avril 1975), Hô Chi Minh-Ville s'impose comme une métropole moderne et le moteur de la croissance économique du pays. Près de 40 ans de Renouveau sous la direction du Parti communiste du Vietnam ont permis de la transformer en profondeur et d'améliorer significativement la qualité de vie de ses habitants.

>> Hô Chi Minh-Ville progresse dans la réduction durable de la pauvreté

>> Hô Chi Minh-Ville inaugurera et lancera de nombreux projets majeurs

>> Le Palais de la Réunification, un ouvrage emblématique, une destination incontournable

>> 50e anniversaire de la Réunification nationale : un symposium met en lumière les acquis

Photo : CTV/CVN

Le 30 avril 1975, à 11h30, des chars de l'Armée de libération enfoncèrent les grilles du Palais de l'Indépendance - Palais présidentiel - , mettant fin à la guerre du Vietnam et ouvrant un nouveau chapitre pour la nation.

Mais la paix ne signifie pas pour autant la facilité. Dans les années qui ont suivi, le Vietnam a dû faire face à d'innombrables défis : embargo économique, hyperinflation…

Photo : Archives/CVN

Hô Chi Minh-Ville, cœur battant du Sud, en a subi les lourdes conséquences. Pourtant, fidèle à l'esprit "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté", elle a su surmonter de dures épreuves, entamé un processus de reconstruction et de prospérité.

En 1986, le lancement par le Parti de la politique de Renouveau (Dôi moi) a marqué un tournant décisif. La mégapole du Sud, en première ligne des réformes, est devenue un pôle d'innovation et de dynamisme. Attirant les investissements étrangers, accélérant l’industrialisation et le développement des services, elle s'est métamorphosée en un centre économique de premier plan.

Aujourd’hui, alors que le pays célèbre un demi-siècle de réunification nationale, la ville poursuit sa croissance, portée par son ambition de rayonner à l’échelle régionale et mondiale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l’ouvrage Hô Chi Minh-Ville - 40 ans de développement et d’intégration : jalons et événements historiques, la ville a traversé une période de crise profonde dans les premières années suivant la libération. Les stocks de matières premières s’épuisaient, l’économie s’enlisait, la production et les services déclinaient, tandis que les prix ne cessaient de grimper.

Pendant trois années consécutives, des catastrophes naturelles ont frappé le Sud, compromettant les récoltes du Delta du Mékong. Face à ces défis, Hô Chi Minh-Ville, portée par une vision pragmatique et un esprit d’initiative, a surmonté cette période de turbulences. Elle a su préserver la stabilité du gouvernement local, instaurer de nouvelles relations de production et maintenir l’activité économique.

Photo : VNA/CVN

À partir d’un taux de croissance annuel de 2,18% entre 1976 et 1980, la ville a vu sa progression s’accélérer pour atteindre une moyenne de 8,17% par an sur la période 1980-1985.

En 1985, les recettes budgétaires locales représentaient 43 fois celles de 1980. Surtout, les expériences pilotes menées dans la ville ont jeté les bases essentielles de la réforme, servant de référence concrète au VIe Congrès national du Parti en 1986. Cet événement a marqué l’adoption d’une politique de rénovation profonde et globale, ouvrant une nouvelle ère pour la révolution vietnamienne sur la voie du socialisme. Dès lors, Hô Chi Minh-Ville, en phase avec le pays tout entier, a tourné la page de la gestion centralisée et bureaucratique pour s’engager dans une dynamique de renouveau, inscrivant son développement dans une logique de progrès commun.

Près de 40 ans après le lancement de la politique de Dôi moi en 1986, Hô Chi Minh-Ville affiche une croissance impressionnante, marquée par des avancées majeures et équilibrées dans divers domaines. Véritable locomotive de l’économie nationale, la ville affirme progressivement son rôle stratégique en Asie du Sud-Est. En 2020, elle représentait 22% du PIB du pays et contribuait à hauteur de 27% aux recettes budgétaires de l’État.

Selon Duong Ngoc Hai, vice-président permanent du Comité populaire municipal, malgré les nombreux défis en 2024, la croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) a atteint 7,17% sur un an, avec plusieurs indicateurs positifs. Le secteur industriel et du bâtiment a enregistré une hausse de 6,89%, tandis que la production manufacturière a maintenu une progression stable, témoignant d’un redressement durable.

L’activité des entreprises a montré des signes encourageants, avec une reprise progressive des commandes et une augmentation estimée de 7,3% de l’indice de production industrielle (IPI). Le commerce de détail et les services de consommation ont poursuivi leur essor, avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 1,2 billion de dôngs, en hausse de près de 11%.

Les exportations des entreprises basées dans la mégapole du Sud se sonbt élevées à environ 46 milliards de dollars l'an passé, soit une progression de 8,3% en variation annuelle. Surtout, 2024 marque un record en matière de recettes budgétaires pour Hô Chi Minh-Ville, dépassant 508.000 milliards de dôngs, soit 105,3% des prévisions initiales et une augmentation de 13,3% par rapport à 2023.

L'économie de la ville a enregistré des résultats prometteurs au cours des deux premiers mois de 2025 : les ventes au détail de biens et services ont progressé de 15,9% en glissement annuel ; les exportations ont connu une hausse de 19,17% ; les recettes du secteur touristique se sont accrues de 30,2% ; le nombre de visiteurs internationaux a grimpé de 15,7% ; le volume du transport en commun a augmenté de 18,9%.

Parallèlement, l’encours total des crédits a progressé de 13,16% ; l'IPI s'est amélioré de 6,09% ; les investissements directs étrangers (IDE) ont bondi de 87,1% ; les recettes budgétaires ont augmenté de 7,1%.

La Résolution N°31 du Politburo du Parti, datant du 30 décembre 2022, orientant le développement de Hô Chi Minh-Ville jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045, souligne son rôle de porte d’entrée vers le monde et de locomotive économique du pays.

L’ajustement du Plan d’urbanisme jusqu’en 2025 confirme son statut de métropole clé, un centre majeur dans les domaines économique, culturel, éducatif et technologique, tant au Vietnam qu’en Asie du Sud-Est. La ville ont vu la naissance de vastes zones urbaines. Parmi elles, An Lac (110 ha), Binh Hung (100 ha), An Phu et An Khanh (143 ha) sont des projets notables. Le pôle urbain du Sud (2.975 ha), où Phu My Hung - premier modèle de ville planifiée au Vietnam - s’est développé sur 433 ha, abrite aujourd’hui près de 100.000 habitants après trois décennies d’expansion.

Au-delà des quartiers urbains existants, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté Hô Chi Minh-Ville à privilégier le développement de nouveaux pôles urbains, dont Thu Thiêm (737 ha, dans la ville de Thu Duc), Hiêp Phuoc (3.900 ha, district de Nhà Bè) et Tây Bac (6.000 ham districts de Cu Chi et Hoc Môn).

Photo : CTV/CVN

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, souligne qu’en 2025, celle-ci vise une croissance du PIBR supérieure à 10%, tout en maintenant une dynamique de développement équilibrée et en assumant son rôle de moteur économique du pays.

Toujours selon lui, 2025 revêt une importance particulière, marquée à la fois par l’impératif d’accélérer la croissance, par l’organisation des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), ainsi que par la préparation des congrès du Parti à différents niveaux.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, l’ensemble des cadres, membres du Parti et habitants de Hô Chi Minh-Ville redoublent d’efforts pour concrétiser la Résolution du XIe Congrès du Parti municipal. L’objectif pour 2025 consiste à bâtir une ville intelligente, un pôle de services et d’industries modernes, tout en affirmant son rôle de locomotive économique nationale. D’ici 2030, le PIB par habitant devrait atteindre 13.000 dollars, positionnant la ville comme un centre majeur en économie, finance, commerce, science, technologie et culture en Asie du Sud-Est. À l’horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de s’imposer comme un hub économique et financier de l’Asie, garantissant un développement durable et une qualité de vie élevée, avec un PIB par habitant avoisinant 37.000 dollars, en devenant une destination mondiale de premier plan.

Les programmes, plans et projets majeurs bénéficieront d’une mise en œuvre prioritaire, notamment le projet de développement des infrastructures, l’étude d’un projet de route côtière, la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, le port de transbordement international de Cân Gio, les ceintures périphériques 2, 3 et 4, le programme de développement des centres logistiques, le plan de lutte contre les inondations et de traitement des eaux usées, ainsi que le programme de développement du logement pour la période 2021-2030.

Photo : VNA/CVN

Lorsqu’on évoque Hô Chi Minh-Ville aujourd’hui, on pense non seulement à une métropole moderne, dynamique et innovante, mais aussi à une ville empreinte de solidarité et de bienveillance. Pionnière au niveau national, elle initie et mène de nombreuses actions en faveur de la reconnaissance et du soutien social : construction de "maisons du cœur", programmes de réduction de la pauvreté, aides aux patients démunis, sourires offerts aux enfants…

Cinq décennies après sa libération, la localité a surmonté des difficultés et des épreuves pour s’imposer comme un moteur du développement et de l’intégration, réalisant des avancées historiques et contribuant de manière significative au renouveau du pays. Des années où il fallait fournir du riz pour la population et des matières premières pour les usines, la ville a su mobiliser et optimiser efficacement ses ressources, accélérant son essor dans tous les domaines. L’économie progresse, la productivité s’accroît, la contribution au budget national reste élevée. Le paysage urbain se transforme avec dynamisme, gagnant en modernité et en raffinement. Le niveau de vie s’améliore, hissant la ville en tête du pays en matière de revenus et de qualité de vie.

Accordant une grande importance à l'investissement dans l'éducation et la formation, Hô Chi Minh-Ville a rapidement atteint l'objectif de scolarisation universelle dans le pré-scolaire, l'enseignement primaire et secondaire, avec de nombreuses avancées dans l'amélioration des normes de scolarisation et la mise en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques. La ville est également reconnue comme un centre majeur pour la formation de ressources humaines de haute qualité, abritant plus de 70 universités, écoles supérieures et instituts de formation, qui œuvrent ensemble pour créer un nouveau niveau d'excellence.

Photo : VNA/CVN

Le réseau de santé de Hô Chi Minh-Ville continue de se développer avec 133 hôpitaux, 21 médecins pour 10.000 habitants et 42 lits d'hôpital pour 10.000 habitants. Les trois niveaux de services médicaux (soins de santé primaires, ceux de base et soins spécialisés) sont progressivement consolidés, tandis que la ville poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de ces services, avec l’ambition de devenir un centre de santé de premier plan au sein de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire municipal, le revenu moyen par habitant a atteint 7.600 dollars l'an passé, contre 65 dollars en 1975. L’objectif fixé pour 2030 est de le porter à environ 13.000 à 14.000 dollars, positionnant la ville parmi les leaders nationaux.

Hô Chi Minh-Ville a pratiquement éradiqué la pauvreté selon les critères multidimensionnels, et le seuil de pauvreté en termes de revenu est régulièrement relevé, dépassant la moyenne nationale.

Dans cette dynamique de développement global, les autorités municipales accordent une attention particulière à la vie des ethnies minoritaires, notamment les Hoa, Khmer et Cham, qui partagent une longue histoire avec la ville. Ces dernières années, plusieurs politiques de soutien ont été mises en œuvre, favorisant à la fois le développement économique et la préservation de l’identité culturelle de ces groupes.

D’après Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, les 468.000 membres issus des communautés ethniques minoritaires constituent un pilier essentiel pour renforcer l’esprit de solidarité entre les différentes composantes de la population. Leur détermination à surmonter les difficultés pour améliorer leur économie familiale constitue une base solide pour élever le niveau de vie de l’ensemble des foyers, y compris ceux issus des minorités ethniques.

Le quartier de Cho Lon, où réside une importante communauté chinoise, s’est imposé comme un centre commercial florissant. Les communautés khmère et cham bénéficient elles aussi de politiques de soutien pour développer leurs métiers traditionnels et participer activement à la vie économique et sociale. Des festivals culturels consacrés aux minorités ethniques sont régulièrement organisés, contribuant à enrichir le paysage culturel de la ville. Concentrée principalement dans les 5e, 6e et 11e arrondissements, la communauté chinoise mène des activités commerciales dynamiques.

Photo : VNA/CVN

Depuis la réunification du pays, plusieurs politiques de soutien ont permis à cette communauté de stabiliser sa vie et de développer son économie. Ly Ngoc Minh, président du conseil d’administration de la société Minh Long 1, a partagé que, lors de ses débuts dans l’entrepreneuriat, sa famille avait connu de nombreuses difficultés. Grâce à l’appui des politiques étatiques, elle a pu étendre ses activités, permettant aujourd’hui à l’entreprise familiale de prospérer et de créer des milliers d’emplois.

Ly Quôc Hung, 55 ans, propriétaire d’une entreprise de confection dans le 5e arrondissement, est issu d’une famille d’origine chinoise installée depuis plusieurs générations à Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville). Au lendemain de la réunification, ses revenus provenaient principalement du commerce de détail sur les marchés, dans des conditions difficiles et instables. Grâce à la politique de renouveau économique, sa famille a pu créer une entreprise, recevoir des commandes de fabrication. Et aujourd’hui, sa société exporte des produits vers de nombreux pays, assurant ainsi un revenu stable et offrant à ses enfants un cadre éducatif et un développement équilibré.

Photo : CTV/CVN

Au fil du temps, la communauté khmère s’est progressivement intégrée, devenant une composante active de la population locale et contribuant de manière significative à l’essor économique et social de Hô Chi Minh-Ville. Les pagodes khmères, telles que Candaransi (3e arrondissement) et Pothiwong (arrondissement de Tân Binh), sont reconnues comme des centres religieux et culturels majeurs de la communauté khmère. Elles proposent des cours gratuits de langue khmère pour les enfants et hébergent de nombreux moines et étudiants venus d’autres provinces pour poursuivre leurs études.

Le vénérable Danh Lung, abbé de la pagode Candaransi, a indiqué que depuis 1995, plus de 100 moines bouddhistes et plus de 300 étudiants avaient résidé dans ce lieu. Nombre d’entre eux sont aujourd’hui des personnalités influentes ou occupent des postes importants au sein de l’Église bouddhique du Vietnam et dans les administrations locales.

Photo : VNA/CVN

Autrefois confrontée à la pauvreté, la communauté khmère bénéficie désormais d’un meilleur accès à l’éducation grâce aux politiques du Parti et de l’État. De nombreuses familles ont surmonté la précarité et possèdent aujourd’hui des logements décents. Des projets de formation professionnelle et d’intégration ont permis à cette communauté de se doter d’un revenu stable, renforçant par là même l’esprit de solidarité entre les différentes ethnies de la ville.

Depuis plusieurs années, grâce au soutien des autorités locales, les Khmers organisent la fête traditionnelle de Chol Chnam Thmay (Nouvel An) dans une atmosphère conviviale. Cet événement met en lumière la richesse de la culture khmère à travers des stands d’exposition et la présentation de produits économiques typiques réalisés par des membres de la communauté engagés dans le commerce et la production.

Photo : VNA/CVN

La ville abrite également plus de 4.500 musulmans qui pratiquent leur foi au sein de 15 mosquées (Masjid) et petites mosquées (Surau), considérées comme des centres spirituels et culturels de la communauté cham. Ces lieux ne sont pas uniquement destinés aux pratiques religieuses mais constituent également des espaces de transmission culturelle, où les jeunes générations apprennent la langue cham et maintiennent vivantes les traditions communautaires.

Haji Kim Sô, président du Conseil de gestion de la communauté cham du 8e arrondissement, a précisé qu'un petit nombre de Cham, venus de la province d’An Giang, se sont installés à Hô Chi Minh-Ville dans les années 1960. Après plus d’un demi-siècle, ils ont su préserver intactes leurs us et coutumes et leur identité culturelle.

Mohammed Amine, un Cham du même arrondissement, a exprimé le souhait que la ville continue de promouvoir la préservation et la valorisation des traditions culturelles, afin d’améliorer les conditions de vie des Chams et des autres minorités ethniques, et de leur offrir davantage d’opportunités pour progresser et prospérer.

Cinquante ans après la libération du Sud et la réunification du pays, et près de quarante ans après le lancement de la politique de Renouveau, Hô Chi Minh-Ville ne se distingue pas seulement par ses performances économiques mais incarne également un modèle vivant de solidarité entre ethnies. Des quartiers commerçants animés de Cho Lon aux pagodes khmères, en passant par les villages artisanaux cham en périphérie, toutes les composantes de la ville s’unissent pour former une communauté urbaine à la fois diversifiée et harmonieuse.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité municipal du Parti, a souligné que c’est cette solidarité qui a permis à la ville de relever de nombreux défis, tout en orientant son développement vers un avenir durable. La localité poursuivra ses efforts à travers des programmes de bienfaisance en faveur des personnes vulnérables, veillant à ce qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte.

En un demi-siècle, Hô Chi Minh-Ville a démontré la force d’une gouvernance éclairée, l’union de ses habitants et une volonté commune d’aller de l’avant. Les transformations vécues par les communautés chinoise, khmère et cham témoignent non seulement d’un cheminement collectif vers le progrès, mais incarnent aussi la vision partagée d’une ville moderne et humaine.

Quang Châu - Thao Nguyên/CVN