Long An : de terre héroïque à pôle de croissance dynamique du Delta du Mékong

La province de Long An, véritable porte d'entrée du Delta du Mékong, recèle de glorieuses pages d'histoire. Aujourd'hui, avec son paysage urbain en pleine transformation, ses zones industrielles dynamiques et sa forte ambition de développement, elle poursuit son récit, animée par l'esprit héroïque qui a forgé sa renommée.

>> Les succès de Long An en 2024 : une analyse en six points

>> Long An : raccordement d’un pont sur la rivière Vàm Co Dông

>> Vingroup lance un complexe urbain de 28.000 milliards de dôngs à Long An

>> Long An déroule le tapis rouge aux investisseurs japonais

Long An n’est pas qu'un simple point géographique ; c’est un symbole puissant de patriotisme et d’indomptable esprit à travers les époques de l'histoire nationale. De la résistance acharnée contre les colonialistes français à la lutte déterminée contre les impérialistes américains, cette terre a toujours été à l'avant-garde, apportant une contribution significative aux victoires du pays.

L’empreinte historique

On évoque souvent le Régiment 308, la bataille de Tua Hai, ou encore les affrontements retentissants à Duc Hòa et Bên Luc - foyers de la résistance révolutionnaire du Sud. En particulier, pendant la guerre contre les États-Unis, Long An est l’une des rares provinces à avoir reçu à deux reprises le titre honorifique de "Héros des forces armées populaires" - une fois pour la province, une autre pour ses forces armées locales. Cela témoigne non seulement du rôle stratégique de Long An, mais aussi de l’esprit combatif et de la ténacité de son peuple.

De cette terre jadis meurtrie par les bombes, une nouvelle Long An émerge, avançant avec vigueur et confiance.

Une transformation remarquable

Ces dernières années, Long An a transcendé son rôle de simple périphérie de Hô Chi Minh-Ville pour s'affirmer comme un nouveau moteur de croissance au sein de la région économique clé du Sud. Forte de sa proximité immédiate avec la métropole, Long An est rapidement devenue une destination privilégiée pour les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers.

En 2024, Long An a attiré un montant impressionnant de plus de 15 milliards de dollars d’investissements étrangers directs, se hissant au premier rang des provinces du delta du Mékong. Les vastes zones industrielles telles que Long Hâu, Tân Duc, Huu Thanh, Phuc Long et Vinh Lôc 2 ont constitué un réseau industriel dynamique, générant des dizaines de milliers d’emplois et contribuant de manière significative aux recettes publiques. Parallèlement, la province a consenti des investissements massifs dans les infrastructures de transport afin d’améliorer sa connectivité régionale : l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Lương, les rocades 3 et 4, les routes nationales 1A, 62 et N2, sans oublier les projets d’extension des ports maritimes, des ports secs et des plateformes logistiques.

Tout cela transforme progressivement Long An, d'une simple zone satellite, en un nouveau centre de connexion stratégique au sein de la région.

Dans le secteur agricole, un pilier traditionnel de son économie, Long An s’oriente résolument vers une production moderne et durable. Les cultures spécialisées de riz de haute qualité, de pitaya (fruit du dragon) et de citron sans pépins s’appuient désormais sur la numérisation et les technologies avancées pour renforcer leur présence sur les marchés internationaux. Parallèlement, sa stratégie de développement de villes intelligentes, illustrée par des projets tels que la zone économique frontalière de Bình Hiệp, la ville satellite de Đức Hòa ou encore les éco-cités qui se déploient le long de la rivière Vàm Cỏ, façonne une Long An résolument moderne tout en préservant son identité rurale.

Long An n'est plus destinée à être une simple zone tampon pour Hô Chi Minh-Ville, mais ambitionne de devenir un pôle de croissance autonome, doté de sa propre identité et d'une compétitivité affirmée. Telle est la vision directrice qui sous-tend le plan de développement provincial pour la période 2021-2030, avec des perspectives à long terme jusqu’en 2050.

Soif de développement

D’ici 2030, Long An ambitionne de devenir une province industrielle de premier plan dans le delta du Mékong, caractérisée par un niveau d’urbanisation élevé. À plus long terme, la province projette de bâtir une économie verte, dynamique et multipolaire, où le développement s'équilibre harmonieusement avec la préservation de l'environnement. Un pilier essentiel de cette vision est la transition numérique globale, englobant l'administration numérique, l'économie numérique et la société numérique.

Les services publics en ligne, les plateformes de gestion intelligente et l’écosystème entrepreneurial se développent activement, simplifiant la vie quotidienne des citoyens et générant de nouvelles perspectives pour la jeunesse locale. Dans les domaines de l’éducation et de la santé, Long An investit également dans des établissements secondaires de qualité, des hôpitaux répondant aux normes internationales et multiplie les collaborations internationales, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie et à retenir les talents.

Cependant, au-delà des infrastructures et des capitaux, c’est l’esprit de Long An - résilient, créatif et profondément enraciné dans son histoire - qui constitue son atout le plus précieux. Une terre dépourvue d'attachement et de dévouement de ses habitants aurait du mal à prospérer. Long An possède ces deux qualités essentielles et avance avec assurance vers son avenir.

De terre héroïque en temps de guerre, Long An se métamorphose aujourd’hui en une terre fertile pour les start-ups, l’industrie et la modernité. Son passé est un fondement solide, son présent une opportunité à saisir, et son avenir un chemin que son peuple parcourt avec confiance et détermination.

Vues du ciel, ses nouvelles artères routières se déploient comme des rubans lumineux, ses zones industrielles scintillent d'une activité intense, et dans le vrombissement des machines, on perçoit encore l'écho de sa terre natale - un murmure annonçant la renaissance de Long An.

Ainsi, Long An - forte de son passé, dynamique dans son présent et ambitieuse pour son avenir - incarne pleinement le voyage "émergeant des entrailles de la terre", où chaque pas porte l'empreinte de la mémoire, de l’identité et d’une aspiration sans cesse renouvelée.

Texte : Mai Quynh/CVN

Photos : VNA/CVN