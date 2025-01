Soc Trang : une stratégie ambitieuse pour atteindre 1,9 milliard d'USD d'exportations

La province de Soc Trang dans le delta du Mékong ambitionne de porter ses exportations à plus de 1,9 milliard d'USD en 2025 grâce à une intensification de la production et de la transformation de produits phares comme les fruits de mer, le riz haut de gamme, les fruits et les vêtements.