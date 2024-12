À Soc Trang, entre festivités, gastronomie, pagodes et villages artisanaux

Soc Trang (Sud) est une localité riche en potentiel et en atouts pour le développement touristique, car elle compte de nombreux festivals uniques et constitue un carrefour culturel des trois groupes ethniques Kinh, Khmers et Hoa. De plus, elle offre une variété de programmes artistiques et sportifs intéressants ainsi qu’une cuisine riche, attirant ainsi l’attention de nombreux touristes nationaux et étrangers.

>> Les conditions de vie des Khmers à Soc Trang s'améliorent de jour en jour

>> Soc Trang : un voyage au cœur de la culture khmère

>> Soc Trang exploite ses potentiels et avantages touristiques

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la province de Soc Trang se concentre sur l’exploitation du tourisme tout en préservant, valorisant et protégeant ses reliques historiques et culturelles, dans le but de faire du tourisme un secteur économique clé pour la région.

Du 9 au 15 novembre dernier, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé la 6e édition du festival Ooc Om Boc, un trait culturel unique des Khmers, et la première Semaine de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang.

Ces événements ont proposé aux visiteurs une riche variété d’activités culturelles et artistiques. C’est une excellente occasion pour la province de présenter et de promouvoir son image, ses caractéristiques culturelles ainsi que ses potentiels et atouts auprès des touristes vietnamiens et étrangers, a déclaré Trân Van Lâu, président du Comité populaire provincial.

À travers ces festivités, la province de Soc Trang espère non seulement laisser une impression mémorable aux visiteurs, mais aussi contribuer à la préservation et à la promotion de son patrimoine culturel. Ces festivités visaient également à renforcer les liens d’unité nationale et à promouvoir le développement touristique en attirant des opportunités d’investissement.

Il s’agit d’une occasion de créer un espace culturel unique pour les artisans, artistes et sportifs de l’ethnie khmère du Sud du Vietnam, leur permettant de se rencontrer, d’échanger et de partager des expériences précieuses dans la préservation des traditions culturelles.

Le point le plus marquant résidait dans le spectacle de lâcher de lanternes et de bateaux Cà Hâu sur la rivière Maspéro, un trait culturel unique des Khmers vivant dans la province de Soc Trang. Ce spectacle a attiré la participation de 11 districts de la ville de Soc Trang, avec au total 20 lanternes géantes sur l’eau et quatre bateaux Cà Hâu appartenant aux pagodes Trà Cuôn, Bung Coc, Tum Nup et Kandal.

Ces lanternes ont scintillé au milieu de la rivière, illuminant la soirée, pour le plus grand plaisir des locaux et des touristes. Selon l’ethnie khmère, la cérémonie de lâcher de lanternes lors du festival Ooc Om Boc est une empreinte de ses croyances agricoles et religieuses. À travers ce rituel, l’ethnie khmère veut exprimer sa gratitude envers la nature pour les bienfaits et le bien-être apportés à la communauté.

Le programme visait également à honorer la beauté culturelle traditionnelle des minorités ethniques de la province de Soc Trang, notamment à travers des activités culturelles et des festivals, répondant ainsi aux aspirations spirituelles et culturelles du peuple khmer de la région. Il a contribué à préserver et à promouvoir le patrimoine culturel, les coutumes, les pratiques religieuses et les croyances de l’ethnie khmère.

Faire du tourisme un secteur économique clé

Photo : VNA/CVN

Pour développer efficacement le tourisme culturel et attirer un grand nombre de touristes, la province de Soc Trang doit mettre en place des mesures pour préserver et promouvoir la culture des ethnies locales, en particulier celle du peuple khmer. Cela inclut la conservation des reliques, des costumes traditionnels, des arts folkloriques et l’organisation de fêtes traditionnelles.

De plus, la province doit développer des circuits culturels de haute qualité permettant aux visiteurs de découvrir en profondeur la culture, l’histoire et les coutumes de la population locale. Ces circuits pourraient inclure des visites de pagodes, des découvertes de villages d’artisanat traditionnel et la participation à des événements festifs locaux.

Selon le projet global de développement du tourisme de la province de Soc Trang pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030, la province met l’accent sur le développement de dix produits touristiques phares. Elle envisage d’investir dans l’exploitation de quatre sites de pagodes : Mahatup, Sro Lon, Bô Tum Vong Sa Som Rong, et Prés Buone Prés Phék (pagode aux quatre faces).

"L’objectif global du projet est qu’à partir de 2025, le tourisme de Soc Trang devienne un secteur économique clé de la province, avec des produits touristiques clairement définis, uniques, compétitifs et des activités touristiques professionnelles", a fait savoir Trân Minh Ly, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang.

"D’ici 2030, le tourisme sera un moteur essentiel de l’économie locale, avec un système d’infrastructures synchronisé, des produits touristiques diversifiés et de marque, hautement compétitifs, contribuant à la restructuration économique, à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes fiscales et à la promotion du développement d’autres secteurs économiques", a-t-il indiqué.

Selon les dernières statistiques, au cours des neuf premiers mois de cette année, Soc Trang a accueilli plus de 2.449 millions de visiteurs, soit 81,7% du plan annuel, dont plus de 51.000 visiteurs internationaux. Les recettes totales du tourisme ont atteint plus de 1.323 milliards de dôngs, soit 82,7% du plan annuel.

NDEL/VNA/CVN