Hâu Giang trace sa stratégie pour devenir un centre industriel et logistique

Hâu Giang se positionne comme un futur centre industriel et logistique majeur du Delta du Mékong. Grâce à son réseau autoroutier stratégique et ses zones industrielles planifiées, la province vise un développement économique durable, modernisant infrastructures, industrie et services pour renforcer son attractivité régionale jusqu’en 2030.

>> Le président de l'Assemblée nationale rend visite au commandement militaire de Hâu Giang

>> Le Premier ministre demande d’accélérer le projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau

>> Hâu Giang présente ses atouts et opportunités agricoles à une délégation philippine

>> Parcours de développement et de prospérité de Tây Ninh

La province de Hâu Giang (Delta du Mékong) est située à l’intersection de plusieurs autoroutes majeures, notamment l’autoroute Cân Tho - Hâu Giang de plus de 37 km (faisant partie du projet d’autoroute Nord-Sud à l’Est), l’autoroute An Giang - Cân Tho - Soc Trang, et l’autoroute Hà Tiên - Rach Gia - Bac Liêu. Elle joue ainsi un rôle central dans la connexion des axes verticaux et horizontaux entre les provinces du Delta du Mékong. Par ailleurs, les projets autoroutiers traversant la province offrent un potentiel de développement pour l’expansion des espaces urbain, industriel, commercial, de services et logistique, créant un moteur de croissance et favorisant le développement socio-économique.

Photos : VNA/CVN

Anticipant les opportunités offertes par ces axes autoroutiers, la province de Hâu Giang a défini une orientation claire pour la période 2021-2030 : planifier huit zones industrielles et quinze clusters industriels, couvrant une superficie totale d’environ 2.800 ha, parallèlement au développement de centres urbains modernes.

Le schéma directeur de développement de la province pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, repose sur une stratégie ambitieuse articulée autour du concept : "Un centre, deux axes, trois pôles, quatre piliers, cinq priorités".

• Un centre : Le district de Châu Thành est défini comme le cœur du développement urbain et industriel.

• Deux axes : L’axe de liaison entre Hâu Giang, Cân Tho et Hô Chi Minh-Ville ; et les connexions aux autoroutes Cân Tho - Cà Mau et Châu Dôc - Trân Dê.

• Trois pôles urbains : Le développement des villes de Vi Thanh, Nga Bay et de la cité municipale de Long My.

• Quatre piliers stratégiques : Une industrie moderne, une agriculture écologique, des villes intelligentes et un tourisme de qualité.

• Cinq priorités majeures : Parfaire les mécanismes et politiques de soutien au développement ; développer des ressources humaines adaptées aux nouveaux défis ; réformer l’administration et promouvoir la numérisation ; moderniser les infrastructures, notamment de transport stratégique ; améliorer la vie culturelle et sociale pour rehausser le bien-être des habitants.

La province affirme son engagement fort : les autorités locales s’engagent à accompagner les entreprises, en créant un environnement de confiance et de partenariat durable avec la communauté entrepreneuriale.

Pour la période 2021 - 2025, Hâu Giang consacre l’intégralité des fonds supplémentaires à objectif spécifique, alloués par le pouvoir central, à des projets d’infrastructure nouvellement lancés, principalement dans les domaines du transport, des zones industrielles et de l’agriculture. Une attention particulière est portée à l’examen et à la mise en œuvre de projets d’infrastructure de transport clés, afin de poser les bases et de créer un effet de levier pour le développement économique et social. La priorité est donnée aux routes reliant les autoroutes nationales, les axes interprovinciaux et intra-provinciaux, ainsi qu’aux voies de communication avec les localités voisines.

Hâu Giang prévoit également de finaliser progressivement son réseau de transport stratégique. Parmi les projets majeurs figurent : l’élargissement de la Route nationale 61C (reliant Vi Thanh à Cân Tho) ; la route provinciale 931 (tronçon de Vinh Viên à Xeo Vet) ; la route provinciale 926B, qui connecte Hâu Giang à l’axe Quan Lô - Phung Hiêp dans la province de Soc Trang ; ainsi que des projets de liaison multimodale (routière et fluviale) sur la route 925B et le canal Nàng Mau.

En matière de transport fluvial, la province prévoit de rénover et de moderniser plusieurs voies navigables stratégiques, telles que les canaux Lai Hiêu, Nàng Mau, Cai Côn, Xà No et Quan Lô–Phung Hiêp, afin de répondre aux besoins en échanges commerciaux et en transport de matières premières et de marchandises à l’intérieur comme à l’extérieur de la province.

Développement de trois zones écologiques industrielles

Photos : VNA/CVN

L’industrie est définie comme un secteur pilier de la croissance économique de Hâu Giang, avec une orientation vers une industrialisation moderne visant à créer des emplois, accroître les recettes budgétaires locales et générer des ressources pour le développement des autres secteurs.

La province accorde la priorité à l’attraction d’investissements dans des entreprises et projets industriels à fort potentiel, contribuant significativement au budget provincial et favorisant l’emploi local. L’accent est mis sur le développement de l’industrie de transformation (fruits, légumes, produits aquatiques, riz...) en lien avec les zones de production locales, en intégrant des technologies avancées pour produire des biens de haute qualité orientés vers l’exportation. En parallèle, elle encourage les industries manufacturières, de soutien, ainsi que les énergies renouvelables (solaire, éolienne, gaz...).

Selon le schéma directeur, Hâu Giang concentre ses efforts sur trois zones écologiques industrielles. La première zone, située dans les districts de Châu Thành et Châu Thành A, se spécialise dans les industries utilisant des technologies de pointe, les industries de soutien, la pharmaceutique, la cosmétique, les grappes logistiques et la transformation des produits agricoles, notamment ceux issus des matières premières régionales. La deuxième se trouve à l’intersection des autoroutes Châu Đôc - Cân Tho -Soc Trang et Cân Tho - Cà Mau, dans le district de Phung Hiêp. Elle profite de sa position stratégique pour développer les industries de haute technologie, de transformation, de soutien, les technologies numériques, environnementales et l’industrie manufacturière. La troisième est située au carrefour des autoroutes Hà Tiên - Rach Gia - Bac Liêu et Cân Tho - Cà Mau, dans le district de Long My.

L’objectif est de concentrer ces zones en de grandes zones industrielles, où la structure des terres destinées à l’industrie sera harmonieusement intégrée aux éléments écologiques, paysagers et urbains.

Pour concrétiser ce plan, Hâu Giang met en œuvre une série de mesures coordonnées, telles que l’élaboration de plans et de stratégies de conversion des terres agricoles en terrains industriels ; la priorité donnée à la libération des terrains ; l’investissement dans les infrastructures des zones industrielles ; l’amélioration des connexions routières ; et l’adoption de politiques spécifiques pour attirer et encourager les investissements.

Photos : VNA/CVN

Centre logistique de la région

Située dans la région au sud du fleuve Hâu, à proximité de Cân Tho, Hâu Giang bénéficie d’un avantage certain en tant que centre de transit, reliant les réseaux fluvial et terrestre, ainsi que les échanges commerciaux et logistiques entre la région sud du fleuve Hậu, le Delta du Mékong et d’autres zones économiques du pays. Cela se fait par le biais de nombreux axes de transport, dont le fleuve Hâu, les routes nationales 1, 61, 61B, 61C, Quan Lô - Phung Hiêp, la route Bôn Tông - Một Ngàn, et les autoroutes Cân Tho - Cà Mau et Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang, sans oublier l’aéroport international de Cân Tho, situé à environ 20 à 30 km des zones industrielles de Hâu Giang.

Sa position géographique est favorable pour les entreprises souhaitant implanter des usines de transformation de produits agricoles et alimentaires, ou des centres logistiques pour les matières premières du delta. La province est également attrayante pour les entreprises de biens de consommation et de boissons, qui peuvent y installer des unités de production ou des entrepôts de distribution pour servir un marché d’environ 18 millions d’habitants. Grâce à sa bonne connexion fluviale, Hâu Giang est aussi un emplacement idéal pour devenir un centre de stockage de produits lourds tels que les matériaux de construction ou les combustibles. Cet avantage constitue une véritable opportunité pour le développement logistique.

Actuellement, Hâu Giang dispose de trois centres logistiques déjà en service et de deux projets en cours : le Centre logistique Mékong, le Centre logistique de Hâu Giang, le Centre logistique pour les produits agricoles destinés à l’exportation, le projet de grand entrepôt de distribution Mékong, et le projet Cold Store Logistics Hâu Giang.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à la mise en œuvre de ces centres logistiques, la province continue de mobiliser des investissements pour d’autres centres dans ses clusters industriels, avec l’ambition de bâtir un système logistique interconnecté à l’échelle régionale et nationale. Elle priorise les projets de services logistiques modernes, à grande échelle, ayant un fort effet d’entraînement sur d’autres secteurs, notamment les systèmes de chambres froides, de distribution, de centres logistiques et de ports maritimes, afin de lever les goulots d’étranglement pour Hâu Giang et l’ensemble du Delta du Mékong.

Afin de renforcer son attractivité, notamment dans les secteurs industriel et logistique, Hâu Giang poursuit la réforme administrative, en respectant strictement les délais de traitement des démarches affichés publiquement, en fournissant des orientations claires et en facilitant les procédures pour les investisseurs. Elle intensifie également le dialogue avec ces derniers, afin de lever les obstacles, améliorer l’environnement des affaires et créer des conditions propices au développement des entreprises.

Hâu Giang s’engage résolument, avec des autorités locales aux côtés des entreprises, à instaurer un climat de confiance. En appliquant le principe "Une culture, une langue", la province agit selon un objectif commun, une action commune, pour un développement harmonieux, dans le but d’améliorer le niveau de vie matériel et spirituel de sa population. Ce changement de paradigme passe d’une logique de gestion administrative à celle de service, et d’un mode d’autorisation à un mode d’approbation, en plaçant entreprises et citoyens au centre des services publics, afin d’aligner les politiques sur leurs besoins réels.

Hoàng Lan/CVN