Kiên Giang accélère vers une nouvelle ère

Photos : VNA/CVN

En 2025, Kiên Giang accélérera l’accomplissement des objectifs et des tâches fixés par la Résolution du XIᵉ Congrès du Comité provincial du Parti, organisera avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030 et procédera à une réorganisation ainsi qu’à une rationalisation de l’appareil administratif afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. Le Comité provincial du Parti renforcera la consolidation et le développement du Parti et du système politique, tout en se concentrant sur l’exploitation maximale des atouts de la province, sur la résolution des difficultés et obstacles, afin de promouvoir une forte croissance économique et d’améliorer continuellement les conditions de vie de la population.

La province s’est ainsi fixée comme objectif, en 2025, une croissance économique d’au moins 7,5%, avec l’ambition de dépasser les 10% ; un PIB régional par habitant de 90 millions de dôngs ; une augmentation de la valeur de production agricole, sylvicole et aquacole d’au moins 2,5% ; une croissance de 10% de la production industrielle par rapport à 2024 ; des recettes budgétaires totales de plus de 15.000 milliards de dôngs ; une mobilisation de 48.000 milliards de dôngs d’investissements sociaux ; un taux d’urbanisation provincial de 41,45% ; et le maintien du taux de pauvreté multidimensionnelle en dessous de 2%.

Le président du Comité populaire de Kiên Giang, Nguyên Thanh Nhàn, indique que la province mettra en œuvre de manière synchrone et vigoureuse diverses mesures pour atteindre efficacement les objectifs de développement socio-économique en 2025, en particulier par l’exploitation de nouveaux moteurs de croissance et le renouvellement des moteurs traditionnels afin d’atteindre une croissance économique à deux chiffres. L’accent sera mis sur les percées dans les secteurs de l’industrie et des services touristiques, sur l’augmentation de la valeur ajoutée de l’agriculture et de l’aquaculture, ainsi que sur la mobilisation maximale des ressources disponibles, en utilisant l’investissement public comme levier pour stimuler l’investissement privé, avec un taux de décaissement de l’investissement public atteignant au moins 95%.

La province mettra également en œuvre de manière globale et efficace ses activités de relations extérieures et d’intégration internationale, créant ainsi des conditions favorables à l’attraction de ressources pour son développement économique.

Parallèlement, Kiên Giang appliquera efficacement les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, des bénéficiaires de l’aide sociale, et intensifiera la mise en œuvre du mouvement d’émulation afin d’atteindre l’objectif "Éliminer les maisons temporaires et délabrées" d’ici 2025. Elle développera les logements sociaux et les logements pour les ouvriers, et appliquera efficacement le programme national de réduction durable de la pauvreté. En même temps, elle renforcera la défense nationale, la sécurité et les relations extérieures, portera une attention particulière à la protection des frontières ainsi qu’à la gestion et à la défense de la souveraineté sur les zones frontalières, maritimes et insulaires sacrées de la Patrie, tout en promouvant la diplomatie économique et en attirant des ressources extérieures au service du développement socio-économique provincial.

Kiên Giang se concentre sur l’exploitation optimale de son potentiel et de ses avantages comparatifs, en particulier sur la levée des "points de blocage" freinant le développement de ses secteurs économiques phares, afin de stimuler une croissance forte et de contribuer à la réalisation des objectifs pour 2025 et pour la période 2021-2025. Selon Lê Huu Toàn, directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, la localité met en œuvre efficacement la restructuration du secteur agricole ainsi que le projet de riziculture spécialisée d’un million d’hectares, à haute qualité et faibles émissions, lié à la croissance verte sur son territoire. Les services concernés renforcent l’application des sciences et technologies à la production, multiplient les modèles de grands champs, augmentent les surfaces cultivées conformes aux normes, et développent des zones de matières premières répondant aux besoins des entreprises pour la transformation et l’exportation.

Photos : VNA/CVN

En parallèle, la province développe fortement l’aquaculture, notamment l’élevage industriel de crevettes et l’aquaculture marine, étend les modèles efficaces, et restructure la pêche dans une optique de durabilité, en lien avec la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU). Elle construit et développe la filière aquaculture dans la perspective d’en faire un centre économique maritime national, tout en promouvant la marque de ses produits agricoles et aquacoles à l’échelle régionale et internationale.

La province vise ainsi une production de riz de 4,6 millions de tonnes, dont plus de 90% de riz de haute qualité, ainsi qu’une production totale de produits aquatiques (pêche et aquaculture) de 811.000 tonnes, dont 420.300 tonnes issues de la pêche.

Photo : VNA/CVN

Concernant le secteur industriel, Truong Van Minh, directeur du Service de l’industrie et du commerce de Kiên Giang, précise que la province applique efficacement le programme d’action du Bureau permanent du Comité provincial du Parti pour le développement industriel à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Ce service collabore avec les organismes compétents pour mettre en œuvre les politiques de soutien aux entreprises afin de relancer et de développer la production, en résolvant définitivement les obstacles liés à l’investissement. L’objectif est de mobiliser des ressources pour le développement des zones et pôles industriels. Par ailleurs, la province revoit les investissements dans les grands projets, en lien avec le développement d’usines de transformation de produits agricoles et aquacoles dans les zones de production, et sollicite des ressources pour étendre le réseau électrique national vers les îles d’An Son et Nam Du (district de Kiên Hai). La province vise une valeur de production industrielle de plus de 62.821 milliards de dôngs (+10%) et un chiffre d’affaires à l’export de 1,07 milliard de dollars (+7% par rapport à 2024).

Pour ce qui est du tourisme, la province met en œuvre efficacement le projet de restructuration du secteur afin d’en faire un secteur économique de pointe. Selon Bùi Quôc Thái, directeur du Service du tourisme de Kiên Giang, celui-ci collabore avec les organismes compétents pour mettre en œuvre des programmes de relance, améliorer l’efficacité des coopérations, de la promotion et de la communication touristique, et développer des produits spécifiques liés à la construction de la marque. La province vise à attirer 10,65 millions de visiteurs, dont 1,1 million d’étrangers, pour un chiffre d’affaires total de 28.000 milliards de dôngs.

Les autorités de Kiên Giang encouragent et créent un environnement favorable au développement de toutes les composantes économiques et formes d’entreprises. Elles attirent des investisseurs compétents, notamment de grands groupes nationaux et internationaux, dans les secteurs à fort potentiel. La province accompagne activement les entreprises dans leurs actions de promotion commerciale et facilite les connexions entre producteurs, fournisseurs et distributeurs, tant au niveau national qu’international, pour élargir les débouchés. Elle renforce également la coopération entre les organisations économiques collectives et les autres composantes économiques afin d’améliorer la productivité, d’accroître l’efficacité de la production et de promouvoir un développement stable et durable.

La province intensifie sa coopération avec d'autres provinces du Delta du Mékong et avec Hô Chi Minh-Ville pour favoriser le développement socio-économique. Elle met en œuvre efficacement l’ajustement du plan d’urbanisme global de la ville de Phú Quôc à l’horizon 2040.

En parallèle, elle mobilise toutes les ressources disponibles, applique divers mécanismes d’investissement et se concentre sur la construction d’infrastructures synchronisées (transports, eau, déchets, équipements culturels…), tout en renforçant la gestion urbaine, la régulation de la construction, la gestion forestière et environnementale, afin de garantir la sécurité et l’ordre sur l’île de Phú Quôc.

La province ambitionne de faire de Phú Quôc une destination touristique d’exception, au rayonnement régional et mondial, et d’en faire un pôle de croissance dynamique capable de tirer vers le haut l’ensemble de l’économie provinciale.

Photos : VNA/CVN

En avançant vers une nouvelle ère, la province de Kiên Giang espère un développement global et durable sur les plans économique, culturel et social, afin d’apporter prospérité à la Patrie, au pays et une vie aisée et heureuse à sa population.

Phuong Nga/CVN