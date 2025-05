Tiên Giang : cap sur une croissance durable et innovante

L’année 2025 marque un tournant décisif pour la province de Tiên Giang (Delta du Mékong). Elle symbolise à la fois l’aboutissement du plan de développement économique et social 2021-2025, et le point de départ d’une nouvelle dynamique tournée vers l’avenir.

Photo : CTV/CVN

Connue comme l'une des provinces en forte croissance du Delta du Mékong, Tiên Giang s'efforce de renforcer son économie et d'améliorer ses infrastructures, tout en faisant face à de nombreux défis. Toutefois, la province a réussi à obtenir des résultats positifs dans les efforts de diversification de son économie et de promotion de l'industrialisation, tout se concentrant sur le secteur de l'agriculture et les technologies modernes.

Dans le cadre de son développement à long terme, la province a mis en place plusieurs mesures pour améliorer ses infrastructures de transport, un facteur clé pour soutenir la croissance économique de la province. Le projet du pont Rach Miêu 2, l’extension de l’autoroute Trung Luong - My Thuân, ainsi que plusieurs autres projets d’infrastructures routières et ferroviaires sont en cours de réalisation, facilitant la circulation des biens et des personnes.

Photos : VNA/CVN

Ces projets renforceront les connexions avec les autres provinces du delta du Mékong et favoriseront la croissance des investissements locaux et étrangers. Une infrastructure de transport de qualité est essentielle pour attirer de nouvelles entreprises, réduire les coûts logistiques et ouvrir de nouveaux marchés.

Outre l'amélioration des infrastructures de transport, Tiên Giang se concentre sur le développement des industries agricoles et agro-alimentaires. La province est réputée pour sa production de riz, de fruits tropicaux, et de produits aquatiques, mais elle cherche également à diversifier ses secteurs de production en soutenant les initiatives liées à l'agriculture durable et à l'agriculture de haute technologie.

Les autorités provinciales ont lancé des programmes de soutien pour encourager l’utilisation des technologies modernes dans l'agriculture, dans le but d'augmenter les rendements, de garantir la qualité des produits et de réduire l'impact environnemental. L'intégration de l'agriculture et de l'industrie dans des chaînes de valeur complètes est devenue une priorité, ce qui permet de renforcer la compétitivité des produits de Tiên Giang sur le marché national et international.

La pêche et la transformation des produits aquatiques représentent également des secteurs stratégiques pour la province. Avec une grande longueur de côtes et de rivières, Tiên Giang a un potentiel important pour la culture de poissons et de crustacés.

Photos : VNA/CVN

Afin de répondre à la demande croissante du marché, la province a intensifié ses efforts pour moderniser les infrastructures de transformation des produits de la mer, tout en veillant à garantir la durabilité des pratiques de pêche et la protection des écosystèmes marins. La mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l'environnement, telles que l'aquaculture écologique, et le développement de centres de transformation pour l’exportation sont des axes qui devraient permettre de stimuler l’économie locale et de renforcer les exportations.

Parallèlement à son développement économique, Tiên Giang a mis en place un programme ambitieux de numérisation et de modernisation de l'administration publique. Ce processus de transition numérique vise à améliorer l'efficacité du gouvernement, à réduire la bureaucratie et à favoriser la transparence.

La mise en œuvre large de services publics en ligne, la gestion électronique des dossiers administratifs et la mise en place de plateformes de communication avec les citoyens sont des initiatives pour rendre la gouvernance plus agile et réactive. En parallèle, Tiên Giang met également l'accent sur l'infrastructure numérique, visant à améliorer la connectivité Internet dans les zones rurales et à stimuler l'innovation dans les secteurs technologiques.

Le développement de l'industrie technologique est également devenu une priorité. La province s'efforce de créer des conditions favorables au développement des start-ups et de l'innovation, en mettant en place des incubateurs d'entreprises et en encourageant la collaboration avec des entreprises technologiques et des universités.

Les autorités provinciales souhaitent positionner Tiên Giang comme un centre d’innovation et de développement de la haute technologie dans le Delta du Mékong, avec un accent particulier sur l'agriculture de précision et les technologies vertes. Cela permettrait non seulement de diversifier l'économie de la province, mais aussi de créer de nouveaux emplois et de stimuler l'éducation et la formation dans des domaines de haute compétence.

Photos : VNA-Câm Sa/CVN

En matière d'éducation, Tiên Giang se concentre sur la formation de la main-d'œuvre pour les industries modernes. La province a renforcé ses investissements dans l'éducation et la formation professionnelle, en particulier dans les domaines du numérique et des technologies avancées.

Le développement de centres de formation spécialisés permet aux jeunes de se préparer aux métiers de demain, contribuant ainsi à combler le fossé de compétences dans l'économie locale. Tiên Giang met également l'accent sur la promotion d'une éducation de qualité dans les écoles primaires et secondaires, en mettant en place des programmes d'enseignement plus modernes et en formant les enseignants à mieux répondre aux besoins éducatifs des jeunes générations.

Sur le plan social, la province continue de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des habitants, en particulier dans les zones rurales. Des initiatives telles que l'extension de l'accès à l'eau potable, l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'augmentation de la couverture des soins de santé sont essentielles pour garantir que les bénéfices du développement économique profitent à tous. Les autorités provinciales ont également mis en place des programmes de soutien aux familles pauvres, afin de les aider à accéder à des services sociaux et à améliorer leur qualité de vie.

La protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles sont également des priorités pour Tiên Giang. Le Delta du Mékong, dont fait partie Tiên Giang, est une région particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, notamment les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer.

La province a mis en place des mesures pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles, tout en travaillant à préserver les écosystèmes locaux. Le développement durable est au cœur des stratégies de croissance de la province, qui cherche à équilibrer développement économique et préservation de l'environnement.

L’année 2025 représente également un tournant pour le secteur touristique de Tiên Giang. Bien que la province ait traditionnellement été moins développée sur le plan touristique, elle possède de nombreuses ressources naturelles et culturelles qui peuvent être exploitées pour attirer davantage de visiteurs.

Photos : CTV/CVN

Tiên Giang dispose de magnifiques paysages, notamment les rivières, les canaux et les marchés flottants, ainsi que d’un riche patrimoine culturel, qui pourraient être mis en valeur à travers le développement du tourisme durable. La province a lancé plusieurs projets visant à promouvoir le tourisme écologique et culturel, tout en préservant l'environnement et en créant de nouvelles opportunités économiques pour les communautés locales.

Le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que la promotion de la justice sociale, sont des éléments essentiels de la stratégie de développement de Tiên Giang. Les autorités provinciales ont renforcé les efforts pour assurer la sécurité publique et lutter contre la criminalité, tout en mettant en place des politiques de soutien à l'inclusion sociale et à la réduction des inégalités. Le développement harmonieux de la province passe par un équilibre entre croissance économique, justice sociale et préservation des valeurs traditionnelles.

En général, l'année 2025 est une année déterminante pour Tiên Giang. La dernière a réussi à poser les bases d’un développement économique durable tout en répondant aux défis sociaux et environnementaux. Grâce à ses efforts continus dans les domaines de l'infrastructure, de l'éducation, de la technologie, de l'agriculture et du tourisme, Tiên Giang est bien positionnée pour continuer à croître et à se transformer en un centre économique clé dans le Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Les années à venir s'annoncent prometteuses pour la province, qui se prépare à relever de nouveaux défis et à saisir de nouvelles opportunités pour garantir un avenir prospère et équitable à ses habitants.

Hoài Lâm - Câm Sa/CVN