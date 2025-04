50e anniversaire de la réunification nationale

Parcours de développement et de prospérité de Tây Ninh

Tây Ninh est une province située dans le Sud-Est du Vietnam. À l’est, elle est limitrophe des provinces de Binh Dương et Binh Phước ; au sud, elle borde Hô Chi Minh-Ville et Long An ; à l’ouest et au nord, elle partage environ 240 km de frontière avec le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

La localité est desservie par deux axes routiers principaux : la route nationale 22A (également appelée route transasiatique) commence à Suôi Sâu (Trang Bàng) et s’allonge jusqu’au poste-frontière de Môc Bài (Bên Câu) sur 28 km ; la route nationale 22B, considérée comme la colonne vertébrale de la province, traverse, quant à elle, Tây Ninh du nord au sud sur 77 km. Ces deux axes jouent un rôle stratégique dans le développement socio-économique, la défense et la sécurité de la province.

Réalisations importantes

Tây Ninh fait partie des localités pionnières dans le mouvement de construction de la Nouvelle ruralité et des zones urbaines civilisées, contribuant à transformer les zones résidentielles en des espaces modernes et bien structurés.

La province est également caractérisée par une grande diversité ethnique, avec une présence significative de la communauté khmère. Les autorités locales accordent une attention particulière à la préservation et à la valorisation de l’identité culturelle des minorités ethniques, tout en soutenant leur développement économique et l’amélioration de leur niveau de vie. Cela se traduit par des politiques préférentielles dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l’emploi, ainsi que par des investissements en infrastructures dans les zones à forte concentration d'ethnies minoritaires.

Photo : Quang Châu/VNA/CVN

Les infrastructures de transport, d’électricité, d’eau et de télécommunications se sont développées de manière synchronisée, assurant une connexion efficace avec les provinces voisines et le Cambodge. Cela facilite le développement socio-économique de la région. Les routes principales telles que la nationale 22B et la route Xuyên A sont en cours de modernisation et d’élargissement, permettant de réduire les temps de déplacement et de stimuler les échanges commerciaux.

Les zones urbaines de Tây Ninh s’agrandissent progressivement. La ville de Tây Ninh ainsi que les chefs-lieux de districts et les communes bénéficient de gros investissements pour se développer durablement. Les nouvelles zones résidentielles sont planifiées de manière cohérente, avec un accent mis sur les espaces verts, les infrastructures techniques et les services publics, contribuant à améliorer la qualité de vie des habitants et à créer une nouvelle dynamique pour le développement global de la province.

Tây Ninh occupe une position stratégique importante, partageant une frontière de plus de 240 km avec le Cambodge, comprenant trois postes-frontières internationaux, trois postes-frontières principaux, dix postes secondaires, ainsi que de nombreux points de passage et sentiers transfrontaliers.

Photo : VNA/CVN

Depuis 50 ans, la province maintient une stabilité politique et assure la protection inébranlable de la souveraineté frontalière, contribuant ainsi à l’édification d’une région frontalière pacifique, amicale, coopérative et en plein développement.

Les forces armées locales sont régulièrement renforcées et entraînées afin d’améliorer leur capacité opérationnelle. Les patrouilles et le contrôle des frontières ont été intensifiés, permettant de prévenir efficacement les activités portant atteinte à la sécurité, ainsi que les phénomènes de contrebande et d’immigration illégale.

Tây Ninh attache également une grande importance à la diplomatie de défense, en coopérant étroitement avec les autorités et les forces compétentes du Cambodge pour assurer l’ordre et la sécurité publique, créer des conditions favorables au développement socio-économique des zones frontalières et renforcer l’amitié et la solidarité entre les deux nations.

Rôle majeur de l’industrie et des services

Le plan d’aménagement de la province vise à mettre l’industrie et les services au cœur de la croissance, tout en s’appuyant sur le développement de nouveaux espaces territoriaux, avec l’ambition de faire de Tây Ninh l’un des centres majeurs du développement industriel et du tourisme dans la région Sud-Est et à l’échelle nationale.

Photo : Quang Châu/CVN

L’agriculture se développe selon une approche fondée sur la chaîne de valeur, axée sur la qualité, l’efficacité et conforme aux normes internationales, afin d’élargir les marchés, d’améliorer les rendements et d’accroître la rentabilité. Cela passe par une promotion active des technologies avancées, la mécanisation, l’automatisation, la numérisation, l’informatique et l’économie circulaire.

Les infrastructures techniques, sociales et urbaines bénéficient d’investissements synchronisés, créant une base solide pour un développement durable et équilibré.

L’objectif d’ici 2030 est de faire de Tây Ninh une localité dynamique, civilisée, avec une bonne qualité de vie, capable de s’adapter efficacement au changement climatique - un endroit où il fait bon vivre et qu’il est agréable de visiter. Dans cette optique, la localité s'est fixé une vision à l’horizon 2050 : devenir une province à économie développée fondée sur une industrie propre et une agriculture high-tech, avec un commerce et un tourisme florissants, et être la porte d’entrée du commerce international de la région Sud-Est et du pays entier.

Lors des conférences sur l’aménagement du territoire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné à plusieurs reprises que la planification joue un rôle essentiel d’orientation et de pilotage, permettant un développement juste, rapide, durable et global. Elle favorise une utilisation efficace des ressources humaines, des potentiels distinctifs, des avantages compétitifs des localités et des secteurs, tout en résolvant les obstacles, contradictions et défis existants. Selon lui : "Pour bien se développer, il faut une bonne planification car cela conduit à de bons projets et de bons investisseurs".

Attraction des investissements

Du point de vue du gouvernement local, avec un plan de développement déjà approuvé par le Premier ministre, le Comité populaire de Tây Ninh procédera à la révision, l’ajustement, l’élaboration et la promulgation de politiques cohérentes et harmonisées avec le schéma directeur provincial en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation des terres, la construction et l’urbanisme.

Parallèlement, la province élaborera ou soumettra à approbation les mécanismes, politiques et solutions nécessaires pour attirer les investissements, conformément aux orientations du plan d'aménagement provincial dans les temps à venir.

Le schéma directeur de développement de Tây Ninh pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, définit clairement une série de plans pour une nouvelle phase de développement économique et social.

Production agricole

Selon ce plan, la localité mettra en place 20 zones de production agricole concentrée appliquant des technologies avancées, situées dans les districts de Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Go Dâu, Châu Thành, ainsi que dans la ville de Trang Bàng.

Concernant le développement du système de zones industrielles, Tây Ninh prévoit de les implanter principalement le long des axes suivants : les nationales 22, 22B, l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, la route Hô Chi Minh, ainsi que les routes provinciales 784, 789 et 782, avec pour objectif de renforcer la connexion aux centres économiques régionaux, notamment Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et le Couloir Binh Dương - Tây Ninh - Long An.

Selon le Comité populaire provincial, la province continuera de développer les zones économiques frontalières de Môc Bài et Xa Mat en créant de nouveaux moteurs de la croissance, contribuant au développement global de la région Sud-Est.

La zone économique de Môc Bài sera en particulier développée selon un modèle combinant industrie - urbanisme - services, avec une approche verte et durable, afin de créer un avantage concurrentiel et d'attirer fortement les investissements nationaux et étrangers.

Lê Quang Chánh, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Tây Ninh, a indiqué que le secteur touristique se développait en diversifiant ses produits touristiques (culturels, historiques, festivals traditionnels, écotourisme) en lien avec le commerce, les services urbains et les activités de loisir.

La province attire également les investissements dans les infrastructures en cohérence avec ses orientations stratégiques et sa feuille de route de développement pour les zones touristiques. Elle œuvre à améliorer la qualité des infrastructures de transport et encourage les investissements dans les infrastructures d’hébergement, ainsi que dans des services auxiliaires de haute qualité.

Par conséquent, la localité prévoit de planifier et développer la zone touristique nationale du mont Bà Đen pour en faire une destination touristique emblématique, de classe internationale. Elle met également en œuvre plusieurs projets commerciaux, de services et d’écotourisme dans la région du lac Dâu Tiêng, ainsi que dans le site historique national spécial du Comité central du Parti dans le Sud. La province exploite des formes de tourisme et de services adaptés dans la Réserve naturelle nationale de Lo Go - Xa Mat, tout en étudiant des orientations de développement pour le tourisme fluvial, les sites culturels, historiques et religieux et les vestiges révolutionnaires répartis dans toute la province.

Des célébrations à l'occasion des 50 ans de la Réunification nationale Du 25 avril au 2 mai, de nombreux événements auront lieu dans le Parc Xuân Hông, notamment une exposition de photos commémorant le 50e anniversaire de la Réunification nationale, en lien avec la libération de Tây Ninh. Également du 25 avril au 2 mai, à l'ancien hôtel Hoà Binh, dans la ville de Tây Ninh, la province organisera une foire de l'industrie et du commerce, dédiée à ses produits OCOP (À chaque commune son produit) et spécialités régionales. Les principales activités du jour de commémoration du 50e annivesaire de libération de Tây Ninh (29 avril) incluent une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, d'offrandes d'encens et d'hommage aux héros et martyrs au Mémorial provincial commémoratif comprenant un spectacle artistique et un feu d'artifice.

