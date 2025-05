Cân Tho, une métropole en plein essor pour l’avenir

Cân Tho s’efforce d’élargir son espace urbain grâce à de nombreux projets et ouvrages d’envergure, contribuant ainsi à transformer son paysage et à affirmer son statut de métropole centrale du Delta du Mékong.

Ces derniers temps, les activités d’aménagement et de gestion du développement urbain de la ville de Cân Tho ont été mises en œuvre de manière synchronisée, répondant aux exigences d’une croissance rapide. La qualité des infrastructures urbaines s’améliore, le réseau urbain se développe, devenant un moteur du développement socio-économique. Fin 2023, le taux d’urbanisation était estimé à 74%.

Selon le Service municipal de la construction, c’est jusqu’à présent la planification urbaine qui a été essentiellement finalisée, avec un taux de couverture de 100% pour le plan d’aménagement général. La ville a également élaboré et approuvé des plans d’aménagement des subdivisions pour les arrondissements, tout en ajustant ceux des chefs-lieux.

Lors des révisions et ajustements de son plan d’urbanisme, la ville veille à aligner ses actions sur les orientations et directives du gouvernement, en intégrant progressivement des critères et indicateurs en faveur d’une ville à croissance verte et résiliente face au changement climatique, tout en tenant compte des réalités locales.

Après cinq ans de mise en œuvre du Plan de développement urbain à croissance verte du Vietnam à l’horizon 2030, Cân Tho a obtenu des résultats encourageants. Plusieurs aménagements d’infrastructures clés ont été financés, tels que celui de la route provinciale 922, la modernisation des axes routiers des arrondissements centraux, ou encore la construction du deuxième tablier du pont Quang Trung. Ces projets ont contribué à fluidifier la circulation et à renforcer la connectivité urbaine.

Plusieurs travaux de développement de la ville de Cân Tho et de renforcement de la résilience urbaine sont désormais opérationnels et portent déjà leurs fruits comme le pont Quang Trung et la nouvelle route Trân Hoàng Na... Le pont Trân Hoàng Na, qui enjambe la rivière de Cân Tho, joue un rôle particulièrement crucial en tant que levier économique et attracteur d’investissements.

Parallèlement, la ville accélère l’application des nouvelles technologies et des énergies propres pour limiter les émissions polluantes dans les transports. Des investissements ont été réalisés pour moderniser les centres de tri et de transit des déchets solides domestiques, ainsi que pour mettre en place un plan de collecte, de transport et de traitement des déchets, garantissant la propreté et l’esthétique urbaine. Un centre de traitement des déchets solides, basé sur des technologies modernes et axé sur le recyclage et la valorisation énergétique, a également été construit dans le respect des normes environnementales.

Mai Nhu Toàn, directeur du Service de la construction de Cân Tho, a rappelé que l’orientation du développement urbain de la ville a été défini dans la Résolution N°5 du 5 août 2020 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Cân Tho à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. L’ambition est de bâtir une métropole alliant modernité et identité fluviale écologique, dans une approche de gestion urbaine intelligente et de développement durable.

Selon lui, le développement urbain de la ville repose sur une infrastructure moderne et harmonisée, capable de répondre en temps opportun aux besoins de croissance économique et sociale à chaque étape de son évolution. L’identité fluviale de la ville est pleinement valorisée dans la vie quotidienne et enrichie de nouvelles dynamiques, tout en assurant une exploitation raisonnée de ce patrimoine inestimable. Plus largement, le développement urbain de Cân Tho s’inscrit dans une relation avec le réseau des cités urbaines du Delta du Mékong, en lien avec Hô Chi Minh-Ville et l’ensemble du pays.

Conformément au schéma directeur de Cân Tho pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, approuvé par le Premier ministre en décembre 2023, la ville ambitionne d’ici 2030 de devenir le pôle de croissance du Delta du Mékong. Cân Tho sera alors une métropole écologique, civilisée et moderne. Elle s’affirmera en tant que centre urbain majeur et pôle de services regroupant commerce, tourisme, logistique, industrie de transformation, agriculture de haute technologie, éducation et formation, santé spécialisée, sciences et technologies, culture et sports pour toute la région du Delta du Mékong. Sa structure d'infrastructures sera conçue pour s’adapter aux défis du changement climatique et pour garantir une connectivité optimale à l’échelle locale, régionale et internationale.

À l’horizon 2050, Cân Tho ambitionne de devenir une ville écologique, civilisée et moderne, ancrée dans l’identité fluviale du Delta du Mékong. Elle fera partie des villes les plus dynamiques d’Asie et s’imposera comme une ville intelligente et agréable à vivre au Vietnam.

Trân Viêt Truong, président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a souligné que le schéma directeur de Cân Tho pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, constitue un levier essentiel permettant à la ville d’accélérer son développement et de s’imposer comme le pôle urbain central du Delta du Mékong. Ce plan, conçu pour assurer une croissance adaptée aux nouvelles dynamiques, vise à hisser Cân Tho à la hauteur de son potentiel et de son statut stratégique.

Doté d’une vision à long terme, cet aménagement ambitionne d’optimiser les atouts de la ville et se sert des bases scientifiques pour élaborer des plans de développement quinquennaux et annuels, en cohérence avec les stratégies de développement du Delta du Mékong et du pays tout entier. Enfin, ce plan représente un cadre juridique fondamental, garantissant un socle solide pour assurer un développement durable et harmonieux de Cân Tho à l’avenir.

L’organisation des activités économiques de la ville de Cân Tho est réalisée selon deux axes transversaux. D’une part l’axe de développement le long de l’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang à l’est de laquelle, la ville se concentre sur son développement industriel, et sur l’expansion du tourisme écologique et des zones urbaines à l’ouest. D’autre part, l’axe du corridor économique actuel à l’ouest du fleuve Hâu, qui comprendra la route nationale 91, la rocade ouest et la route provinciale 920D, avec un développement centré sur le commerce, les services, les villes écologiques et industrielles.

Les trois axes verticaux se composent des espaces économiques le long de l’autoroute Lô Te - Rach Soi : la route interrégionale Ô Môn - Giông Riêng ; la route nationale 1A et l’autoroute Cân Tho - Cà Mau. Alors que les deux premiers se concentrent sur le développement industriel, le dernier a pour tâche de renforcer la connexion du corridor urbain principal du Delta du Mékong.

Trois zones de développement sont ainsi définies. La première regroupe les arrondissements de Cái Rang, Ninh Kiêu, Bình Thuy, le district de Phong Diên, ainsi qu’une partie de l’arrondissement d’Ô Môn et du district de Thoi Lai. Avec une forte densité urbaine, elle mettra en valeur la connectivité multimodale (aérienne, ferroviaire, fluviale et routière) afin de faire de Cân Tho un centre moteur du développement régional.

La deuxième zone comprend le reste de l’arrondissement d’Ô Môn, l’arrondissement de Thôt Nôt, ainsi que la partie restante des districts de Thoi Lai, Co Do et Vinh Thanh. Elle constitue un pôle de développement économique au nord, intégrant des zones urbaines, écologiques haut de gamme, industrielles, portuaires, commerciales, logistiques et de services.

La troisième zone couvrira une partie des districts de Thoi Lai, Co Do et Vinh Thanh, située à l’ouest de l’autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang. Cette zone privilégiera des modes de subsistance innovants, notamment la conversion des cultures rizicoles vers des cultures et élevages à forte valeur ajoutée, ainsi que le développement des énergies renouvelables (solaire), des technologies environnementales et du tourisme écologique fluvial.

