La province de Cà Mau émerge de la mer

À l’extrême-sud du Vietnam, Cà Mau célèbre aujourd’hui le 50 e anniversaire de sa libération (1 er mai 1975). Bordée sur trois côtés par la mer, avec un littoral total de plus de 250 km, elle s’efforce de se développer grâce à ses avantages en termes d’économie maritime et de devenir une province digne du nom d’un lieu révolutionnaire héroïque.

>> Cà Mau déploie des mesures efficaces pour améliorer sa main-d’œuvre

>> Cà Mau : optimisation des ressources pour un développement durable

>> Cà Mau prend position contre l’utilisation illicite de la faune sauvage

>> Cà Mau lance les pistes pour son projet de crédits carbone verts

Photo : CTV/CVN

À travers deux guerres de résistance pour l’indépendance nationale et l’unification du pays, les habitants de l’extrême-sud ont écrit des pages d’histoire glorieuses, forgeant un esprit révolutionnaire et une aspiration à l’ascension.

Dans la région de l’extrême-sud, bordée sur trois côtés par la mer, les habitants de Cà Mau ont toujours dû lutter contre les catastrophes naturelles.

La vie a forgé une volonté indomptable chez la population locale. Sous la direction du Parti, elle a été à l’origine de victoires retentissantes, telles que le soulèvement de Hòn Khoai pendant la période de résistance contre les colonialistes français, dirigé par le communiste loyal Phan Ngoc Hiên. C’est également la victoire de Dâm Doi - Cái Nuoc - Chà Là, marquant la maturité remarquable du mouvement de lutte révolutionnaire du Parti, de l’armée et du peuple de Cà Mau lors de la guerre du Vietnam.

Il y a 70 ans, le quai de Sông Dôc a été le témoin de 200 jours et nuits historiques, envoyant les soldats et les compatriotes du Sud se rassembler dans le Nord. Ce lieu, stratégique pendant la période de résistance, a été choisi par le gouvernement central comme base révolutionnaire, protégeant les cadres clés et les agences du Comité territorial du Parti du Sud et du Comité central du Sud.

Ici, le camarade Lê Duân, secrétaire du Comité territorial du Parti du Sud, a rédigé le “Plan de la Révolution du Sud”, prémisse de la Résolution 15 du Parti (janvier 1959), qui a défini une ligne stratégique avec deux tâches centrales : la révolution socialiste au Nord et la révolution nationale démocratique populaire au Sud. Cette résolution a créé un changement fondamental dans le développement de la ligne révolutionnaire, combinant la lutte politique et armée, et “allumant le feu” du mouvement de soulèvement général qui a mené à la victoire.

L’extrême-sud de la Patrie a marqué des années où les habitants de Cà Mau ont surmonté les difficultés pour suivre le Parti et la révolution.

La province de Cà Mau compte actuellement 29 bases révolutionnaires classées sites historiques nationaux. Dans la vie de la région maritime d’aujourd’hui, la fierté de la tradition héroïque se manifeste toujours dans les rues, les écoles et les lieux portant les noms de Phan Ngoc Hiên, Trân Van Thoi, dans les souvenirs des aînés et les leçons historiques de la jeune génération.

Racontant des histoires du passé, Huỳnh Huu Quang, membre du Parti et résident du hameau de Tân Long B, commune de Tân Dân, district de Dâm Doi, est toujours rempli de fierté et de confiance dans le développement de ce qu’il appelle son deuxième village natal. Il a expliqué que les circonstances historiques de 1954 avaient amené des centaines de familles à émigrer de Quang Nam - Dà Nang (Centre). À ce moment-là, il n’y avait que des forêts profondes et de l’eau empoisonnée, et les habitants vivaient sous le régime sévère du pouvoir de Ngô Dinh Diêm.

C’est là que M. Quang a pris conscience de la révolution, a activement participé à la zone de base, a pris part à la bataille de Dâm Doi et a rejoint le Parti à peine plus de 20 ans. Après la libération, il a travaillé localement jusqu’à sa retraite. À plus de 80 ans aujourd’hui, témoin des changements dans sa famille et sur cette terre riche en traditions révolutionnaires, il a exprimé sa confiance envers le Parti.

Photos : VNA/CVN

Pendant de nombreux mandats, avec des politiques adaptées et en exploitant le potentiel des zones humides côtières pour l’aquaculture, le district de Dâm Doi a mis en place une politique de transition de la culture du riz à faible rendement vers ce secteur, créant ainsi une nouvelle direction de développement avec une efficacité économique élevée. La vie des habitants s’est considérablement améliorée, avec un revenu moyen atteignant 62 millions de dôngs par personne et par an, soit le double par rapport à dix ans auparavant.

Selon Ngô Bá Thành, Dâm Doi, qui était auparavant principalement accessible par voie navigable (jonques et barques), est désormais reliée aux hameaux et aux foyers par des motos et des voitures. Le district compte près de 1.700 km de routes reliant toutes les régions, avec près de 1.000 ponts traversant les rivières et les canaux. Neuf communes ont été reconnues comme de la Nouvelle ruralité, dont Tân Dân, fière d’être la première à atteindre la norme de la Nouvelle ruralité et de la Nouvelle ruralité avancée.

Faire de Cà Mau l’un des centres économiques maritimes et des centres d’énergies renouvelables du Delta du Mékong est un objectif de développement pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, approuvé par le Premier ministre. La planification divise la région en trois zones économiques, avec un accent sur trois cités urbaines principales : une zone de développement des services urbains et industriels centraux ; une zone de développement urbain, industriel, économique de la pêche, de l’agriculture et de la sylviculture côtière à l’ouest ; et une zone de développement industriel, urbain, économique de la pêche, de l’agriculture et de la sylviculture côtière à l’est.

Photos : VNA/CVN

Le développement des trois cités principales dans chaque zone est représenté par la ville de Cà Mau, les bourgs de Sông Dôc et de Nam Can. La ville de Cà Mau est planifiée comme le centre politique, économique, culturel, éducatif et de formation de la province. Nam Can est un centre de tourisme écologique de mangrove, lié à la zone économique éponyme. C’est également le point final du couloir économique national ainsi que de celui côtier. Sông Dôc est une cité économique maritime, axée sur le développement des infrastructures et le métier de pêche.

Actuellement, des zones de services, de commerce, des écoles et des bureaux spacieux bordent les deux côtés de la route, montrant l’apparence d’une ville animée en plein essor au bord du fleuve Cua Lon.

Le chef de la Section de propagande et d’éducation du Comité du Parti du district de Nam Can, Huỳnh Viêt Triêu, a déclaré que dans le but de créer une percée dans le développement des secteurs du commerce, des services et du tourisme, en exploitant au maximum le potentiel et les avantages de la localité, et en visant à devenir une ville fluviale spécifique d’ici 2030, le Comité du Parti du district a promulgué la résolution N°03 du 28 août 2021 sur le développement du commerce, des services et du tourisme. Après plus de trois ans de mise en œuvre, plusieurs initiatives visant à faire de Nam Can une destination idéale dans le cadre du développement global de la zone touristique nationale de Mui Cà Mau ont été lancées. Plusieurs produits phares et caractéristiques de la localité ont affirmé leur marque et disposent désormais d’un marché de consommation stable, tels que crabe de Nam Can, arca sanguinolente, chips de crevettes, crevettes, etc.

"En se glorifiant du fleuve Cua Lon et du paysage fluvial paisible, Nam Can met l’accent sur ses efforts pour la formation d’une zone de tourisme écologique communautaire liée aux avantages agricoles et culturels et aux coopératives OCOP +À chaque commune son produit+", a ajouté M. Triêu.

Photo : CTV/CVN

L’objectif fixé est que chaque commune de la Nouvelle ruralité ayant un potentiel édifie au moins un modèle de chaîne de liaison touristique agricole et rurale. Sur l’itinéraire de la ville de Cà Mau à Dât Mui en passant par Nam Can, un lieu incontournable est le quai de Sông Dôc, dans le district de Trân Van Thoi, d’où les soldats et les habitants du Sud se sont rassemblés pour se rendre au Nord en 1954. Soixante-dix ans se sont écoulés, mais les anciennes traces demeurent - sur la rive sud du fleuve Ông Dôc, et surtout dans l’esprit de nombreuses personnes qui ont été témoins des séparations historiques.

Aujourd’hui, Sông Dôc a beaucoup changé. Autrefois une porte fluviale avec de petits villages de pêcheurs, un bourg maritime animé avec des bateaux et un commerce florissant s’est formé, comptant près de 40.000 habitants.

Le pont, d’un investissement total de plus de 500 milliards de dôngs, traversant le fleuve Ông Dôc, a été achevé, ouvrant un axe de transport reliant l’extrémité de Cà Mau à la mer de l’Est et constituant une ligne de transport vitale, reliant la route nationale aux régions éloignées, répondant ainsi aux besoins de déplacement des habitants et au transport des marchandises.

Selon le président du Comité populaire du bourg de Sông Dôc, Dô Van Su, ce bourg, situé en aval du fleuve Ông Dôc, adjacente au golfe de Thaïlande, possède un riche potentiel économique maritime grâce à la flotte de pêche et à l’exploitation des produits de la mer, la plus importante du Delta du Mékong, comptant plus de 1.140 navires, avec une production de pêche en mer d’environ 85.500 tonnes par an.

Grâce à une bonne exploitation des avantages de la pêche maritime au cours des dernières décennies, de nombreuses familles sont devenues des millionnaires dans la région côtière de Sông Dôc. Outre le développement de l’économie maritime, Sông Dôc bénéficie de paysages naturels et conserve au sein de sa communauté des traits culturels traditionnels distinctifs, dont de nombreuses fêtes populaires et des villages d’artisanat traditionnels. Ce bourg est situé à proximité de sites touristiques célèbres tels que l’îlot de Da Bac, l’île de Hòn Chuôi et l’estuaire de Cai Dôi Vàm. Il existe également une ligne de navette à grande vitesse reliant l’île de Nam Du et Phu Quôc pour le développement du tourisme interrégional.

Photos : CTV/CVN

Cela promet un bourg riche grâce à la mer et embelli par celle-ci. Pour développer Sông Dôc à la hauteur de son potentiel, il est nécessaire d’y prêter attention et d’investir de manière synchronisée, en privilégiant les ressources pour compléter les infrastructures essentielles, tout en stimulant le développement socio-économique tout en préservant et en valorisant les valeurs culturelles et historiques de la terre et de ses habitants. Cet endroit pourrait devenir un lieu de ressourcement pour les touristes.

Tout au long de l’histoire nationale, Cà Mau est la région la plus tardivement mise en valeur dans le Sud, le dernier point d’arrêt des Vietnamiens dans leur marche vers le Sud. C’est aussi un lieu riche en patrimoine culturel fluvial, à la fois profondément indigène et portant l’empreinte des habitants venus de toutes les régions, le plus remarquable du Delta du Mékong.

Photos : CTV/CVN

Cette localité est une terre riche en traditions révolutionnaires, perpétuant de nombreuses anecdotes et récits héroïques sur l’esprit de ses habitants et leurs exploits glorieux. Raviver et valoriser les valeurs historiques et culturelles, les diffuser au sein de la communauté et insuffler une dynamique aux comités du Parti, aux autorités et à la population de la province pour réaliser les objectifs fixés d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2050, permettront à Cà Mau de se développer rapidement, de manière globale et durable, en lien avec la croissance verte, l’économie circulaire et l’économie numérique ; devenant une localité forte sur le plan maritime, développant de manière significative les secteurs de l’économie maritime, notamment l’économie aquatique, le tourisme, les énergies renouvelables et le transport maritime. Cependant, la province rencontre encore de nombreuses difficultés, telles que l’échelle de revenus faible, un territoire avec de nombreux fleuves, canaux et arroyos, et le changement climatique imprévisible...

Cà Mau est "compensée" par une tradition historique de plus de 300 ans de sédimentation, qui a prouvé la volonté inébranlable et l’aspiration à progresser de cette terre sacrée, à l’extrémité de la Patrie. En entrant dans une nouvelle période avec une nouvelle vision, le dynamisme, la créativité et les avancées des différents secteurs et localités, ainsi que le soutien de la population, créeront une base solide pour que Cà Mau saisisse les opportunités d’un développement rapide et durable.

Nguyên Thành/CVN