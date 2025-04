Soc Trang valorise la culture khmère au service du développement touristique

La province de Soc Trang mise sur le tourisme spirituel lié à la riche culture khmère. Cette combinaison, identifiée comme un axe économique clé, a pour but de mettre en valeur les traditions des Khmers et d’attirer davantage de visiteurs dans ce joyau du Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Le développement du tourisme de Soc Trang repose notamment sur la promotion de produits culturels spécifiques, qui contribuent à générer des revenus durables pour la communauté khmère représentant plus de 30% de sa population.

Bordée par la rivière Hâu (bras postérieur du Mékong), voisine de la ville de Cân Tho et des provinces de Trà Vinh, Hâu Giang, Bac Liêu, Soc Trang constitue l’un des pôles touristiques majeurs du Sud.

Outre sa cuisine savoureuse, la localité séduit par ses pagodes et temples anciens au style architectural distinctif, nichés dans des paysages naturels spectaculaires. Elle abrite plus de 90 pagodes bouddhistes khmères Theravada, un patrimoine culturel exceptionnel, qui confère au tourisme spirituel une place centrale dans sa stratégie de développement.

Un trésor khmer à préserver

À environ 10 km du centre-ville de Soc Trang, la pagode Chén Kiêu, située dans la commune de Dai Tâm, district de My Xuyên, également connue sous le nom de Sro Lôn ou Sà Lôn en langue khmère, est l’une des plus anciennes et des plus originales pagodes de la province.

Construite en 1815 et restaurée en 1969, elle se distingue par son architecture unique, où l’on retrouve des motifs colorés constitués de pièces de céramique - du toit du sanctuaire aux objets sculptés comme les déesses Kemnar et des faucons, ainsi que les statues de lions qui bordent l’enceinte. Chén Kiêu incarne une beauté éclatante, reflet de la créativité, du raffinement esthétique et de la profonde connaissance de la culture bouddhique des Khmers.

Selon Lâm Son Hiên, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la commune de Dai Tâm, la particularité de cette pagode réside dans ses murs décorés d’assiettes, de bols et de plats en céramique, formant un décor unique en son genre.

Photo : VNA/CVN

Chaque année, plus de 200.000 visiteurs vietnamiens et étrangers affluent à Dai Tâm pour découvrir la culture traditionnelle khmère et admirer l’architecture singulière de la pagode.

Phong Phu Thinh, un habitant de la commune de Dai Tâm, confie que les Khmers sont fiers de leur patrimoine culturel et s’emploient activement à le préserver. Outre l’architecture de la pagode Chén Kiêu, la communauté développe également des clubs de musique, de danse traditionnelle, ainsi que divers produits et spécialités agricoles destinés à être présentés et vendus aux visiteurs, contribuant ainsi à la diversification des revenus.

Huynh Thi Lan, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville, raconte que son groupe a souhaité visiter des pagodes khmères afin de mieux connaître la culture traditionnelle de l’ethnie et de savourer les spécialités locales.

Après sa visite de Chén Kiêu, elle a été impressionnée par son architecture unique, mais aussi par la gentillesse, l’hospitalité et l’enthousiasme des Khmers, ravis de faire découvrir l’histoire des monuments, leurs produits agricoles et leur riche gastronomie.

Objets de souvenir appréciés des touristes

Installés majoritairement en zone rurale, les Khmers vivent en étroite relation avec l’agriculture. Au fil du temps, plusieurs de leurs villages se sont spécialisés dans l’artisanat. C’est le cas du village de tissage de Phu Tân, dans le district de Châu Thành, situé à environ 11 km de la ville de Soc Trang. Héritier de plusieurs siècles de tradition, ce village transforme des matériaux simples comme le bambou en objets du quotidien. Récemment, ces produits ont été modernisés et réinventés comme souvenirs raffinés, très appréciés des touristes.

Photo : VNA/CVN

Au cœur de Phu Tân, l’espace d’exposition de la coopérative Thuy Tuyêt met en valeur les créations artisanales en rotin et bambou. À proximité, son entrepôt propose des centaines d’articles - objets de consommation, éléments de décoration et cadeaux - tous fabriqués avec soins.

D’après Truong Thi Bach Thuy, directrice de la coopérative, l’objectif est de renforcer les liens entre production, tourisme et patrimoine en valorisant les savoir-faire locaux auprès des visiteurs.

Thuy Tuyêt œuvre à combiner production artisanale, tourisme et services au profit des ménages locaux, contribuant ainsi à la promotion du village et de ses produits. “Notre coopérative propose plus de 700 produits, destinés aussi bien au marché domestique qu’à l’exportation. Parmi les articles exportés figurent des biens de consommation tels que des paniers à linge pour hôtels et restaurants. Nous réalisons également des constructions en rotin et bambou destinées aux maisons d’hôtes, complexes touristiques et hôtels”, explique Truong Thi Bach Thuy.

À l’échelle provinciale, Soc Trang a identifié dix produits touristiques clés à développer. Des projets d’investissement seront lancés pour renforcer le tourisme, notamment autour de quatre pagodes majeures : Mahatup (pagode Doi), Chén Kiêu, Bô Tum Vong Sa Som Rong et Prés Buône Prés Phék (pagode aux Quatre Visages).

Les autorités locales mettent aussi en œuvre un plan visant à promouvoir les identités culturelles des groupes ethniques dans le cadre du projet national “Préserver et valoriser les cultures traditionnelles des minorités ethniques en lien avec le développement du tourisme”.

Thúy Hà/CVN