Sciences et technologies : le chiffre d’affaires a atteint, en 2025, près de 5,5 millions de milliards de dôngs

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, en 2025, ce secteur a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5,5 millions de milliards de dôngs, avec une contribution directe au Produit intérieur brut (PIB) de plus de 1,4 million de milliards de dôngs. Il s’agit de l’un des moteurs de croissance importants de l’économie nationale.

Photo : VNN/CVN

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Hoàng Phuong, a indiqué que l’année 2025 a été marquée par des transformations fondamentales dans la manière de concevoir et de perfectionner le système institutionnel et juridique du secteur des sciences et des technologies.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57 adoptée fin 2024 par le Bureau politique consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique, le travail d’élaboration et de perfectionnement des institutions du secteur des sciences et des technologies a connu un changement de fond : passant d’une logique de gestion à une logique de création et de pilotage. Les institutions constituent la "percée", la condition préalable pour que les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique deviennent de véritables moteurs de la croissance.

En dix mois après la fusion, le ministère des Sciences et des Technologies a conseillé le gouvernement et soumis à l’Assemblée nationale l’adoption de 10 lois et d’une résolution. Parallèlement, le ministère a soumis au gouvernement 23 décrets, 16 résolutions, 41 décisions et une directive du Premier ministre ; il a également promulgué 50 circulaires d’application afin de lever rapidement les blocages institutionnels et politiques, de créer un cadre juridique favorable et de répondre aux exigences de la réalité.

Ces textes ont permis de constituer un cadre juridique global couvrant l’ensemble des piliers stratégiques des sciences et technologies, de l’innovation, des services postaux et des télécommunications, de la transformation numérique, de l’industrie des technologies numériques, de l’intelligence artificielle, des hautes technologies, de l’énergie nucléaire, des normes et règlements techniques, de la qualité, du transfert de technologies et de la propriété intellectuelle.

5G, point d’orgue de 2025

Selon le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong, en 2025, le secteur des sciences et technologies a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5,5 millions de milliards de dôngs, en hausse de 25%, atteignant 122% du plan fixé ; la contribution au budget de l’État a atteint 115.080 milliards de dôngs, en augmentation de 11%, soit 111% de l’objectif ; la contribution directe au PIB s’est élevée à plus de 1,4 million de milliards de dôngs, en progression de 35%, correspondant à 139% du plan. Ces indicateurs montrent que les sciences et technologies sont devenues l’un des moteurs majeurs de la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine des sciences et technologies, le Vietnam a, pour la première fois, publié la Liste nationale des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques. Il s’agit d’une nouvelle approche partant des problèmes concrets de la vie réelle pour construire des solutions et des produits, puis identifier les technologies et les connaissances nouvelles correspondantes. Parallèlement, le ministère des Sciences et Technologies a mis en service le Portail national des initiatives ainsi que le Système de gestion en ligne des missions en la matière.

L’écosystème d’innovation du Vietnam a poursuivi son développement avec le lancement de la Bourse nationale des sciences et technologies, jouant le rôle majeur entre la recherche, la production et le marché, et se connectant aux plateformes d’échange locales à l’échelle nationale. En 2025, le Vietnam s’est classé 44e sur 139 pays selon l’Indice mondial de l’innovation ; son écosystème de start-up innovantes s’est hissé au 55e rang mondial sur 100.

Selon le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong, l’année 2025 a marqué un tournant fondamental dans la transformation numérique nationale, avec la mise en place coordonnée des infrastructures numériques, des données numériques, des bases de données nationales et des plateformes partagées, jetant des bases solides pour une nation numérique. La transformation numérique a contribué de manière décisive à l’organisation et au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux. En 2025, elle est devenue l’un des modes essentiels d’organisation et de gouvernance du pays.

Dans le secteur des télécommunications, le Vietnam a franchi un cap majeur en 2025, avec une couverture 5G dépassant 90% de la population. La vitesse de l’Internet fixe atteint 271,95 Mbps, plaçant le pays dans le Top 10 mondial. Le Vietnam se maintient par ailleurs au 2e rang de l’ASEAN avec plus de 680.000 noms de domaine. Le nombre total de certificats de signature numérique délivrés s’élève à environ 26,45 millions, dont 12,56 millions rien qu’en 2025, un volume équivalent à celui cumulé des dix années précédentes.

Toujours selon M. Phuong, en 2025, le secteur de l’industrie des technologies numériques compte plus de 80.000 entreprises, dont plus de 2.100 ont déjà étendu leurs activités à l’étranger. De nombreuses entreprises s’engagent progressivement dans la recherche, la conception et la production de produits technologiques stratégiques. L’industrie des technologies numériques s’affirme ainsi comme un secteur industriel de base et un nouveau moteur de croissance de l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Orientations pour l’année prochaine

Le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong a souligné que le secteur de la science et de la technologie se concentrait sur des missions fondamentales et stratégiques, contribuant de manière croissante à une croissance rapide et durable du pays.

Parallèlement, le ministère des Sciences et des Technologies poursuivra l’élaboration et le perfectionnement du cadre institutionnel en la matière. Il accélérera la mise en œuvre effective des dix lois adoptées par l’Assemblée nationale en 2025 et veillera à la promulgation des textes d’application d’ici le premier trimestre 2026, afin de concrétiser rapidement les nouvelles dispositions.

Ce ministère s’emploiera également à achever le développement des plateformes numériques nationales et des bases de données partagées, en assurant leur interconnexion, leur interopérabilité et une exploitation efficace au service de la gestion, de la gouvernance et du développement socio-économique. Ces efforts visent à soutenir le fonctionnement du modèle de gouvernance locale à deux niveaux et à atteindre l’objectif de dématérialisation à 100% des procédures administratives.

"Le ministère des Sciences et des Technologies mettra en œuvre des politiques attractives afin d’attirer les talents ainsi que les ressources humaines hautement qualifiées. De grandes missions et des tâches complexes, notamment des problématiques scientifiques et technologiques d’envergure nationale, seront confiées à une nouvelle génération de chercheurs et d’ingénieurs compétents. Le ministère entend également attirer de manière proactive les experts vietnamiens à l’étranger et les spécialistes internationaux pour participer aux programmes et projets stratégiques, grâce à des mécanismes spécifiques, souples et conformes aux pratiques internationales", a déclaré son vice-ministre Bùi Hoàng Phuong.

Thái Khang/CVN