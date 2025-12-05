Prix VinFuture 2025 : l’heure des lauréats

Le Prix VinFuture 2025 en science et technologie, d’une valeur totale de 4,5 millions d’USD, a été décerné à onze scientifiques de renommée internationale lors d’une cérémonie solennelle organisée dans la soirée du 5 décembre au théâtre Hô Guom à Hanoï, en présence du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân.

L’édition 2025 du Prix VinFuture a recensé 1.705 nominations émanant de scientifiques, d’institutions de recherche et d’entreprises technologiques à travers le globe, soit près du triple de la première année en 2021. Ces candidatures témoignent d’efforts de recherche à fort impact, menés au‑delà des frontières, pour protéger la santé publique, faire progresser les matériaux intelligents de nouvelle génération, répondre au changement climatique, accélérer les solutions énergétiques innovantes et renforcer la sécurité alimentaire mondiale.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a salué les efforts constants, les engagements tenus et le sens élevé des responsabilités des fondateurs de la Fondation VinFuture. Le président de Vingroup, Pham Nhât Vuong, et son épouse ont consacré passion et ressources substantielles à la promotion d’un prix scientifique qui diffuse les valeurs humanistes de la science et offre au monde l’image d’un Vietnam intelligent, bienveillant, déterminé et habité par l’aspiration au développement. "Je tiens également à remercier sincèrement le Conseil du Prix pour son sens aigu des responsabilités et son attachement à une expertise scientifique indépendante, gages du prestige et du succès de la distinction", a-t-il déclaré.

Selon lui, ces dernières années, le Parti et l'État vietnamiens ont mis en œuvre de nombreuses politiques majeures et historiques, marquant une nouvelle étape de développement. En particulier, la Résolution 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo désigne la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme les moteurs essentiels de cette nouvelle phase de développement. L’AN a également adopté la Résolution 193/2025/QH15, ouvrant la voie à des mécanismes pilotes spéciaux qui élargissent l’espace créatif des intellectuels et offrent des conditions plus favorables aux scientifiques et aux entreprises pour concrétiser leurs idées et inventions en réponse à des besoins pratiques.

Le Vietnam, a-t-il souligné, souhaite renforcer sa coopération avec la communauté scientifique internationale dans la recherche sur les questions d’intérêt commun, la promotion des échanges universitaires, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le transfert de technologies et la mise en œuvre de modèles de développement verts et inclusifs.

Le Grand Prix VinFuture 2025, doté de 3 millions de dollars, est décerné aux Docteurs américains Douglas R. Lowy, John T. Schiller, Aimée R. Kreimer et à la Professeure américaine Maura L. Gillison pour leurs découvertes et le développement de vaccins contre le papillomavirus humain (HPV) destinés à prévenir les tumeurs induites par ces virus.

Les travaux fondateurs des docteurs Douglas Lowy et John Schiller sur les protéines de capside du HPV ont permis la mise au point de vaccins hautement efficaces, évitant des millions de cas de cancers du col de l’utérus, en particulier dans les pays en développement. Par ailleurs, le schéma de vaccination à dose unique élaboré par la Dre Aimée Kreimer, désormais recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a considérablement élargi l’accès aux vaccins dans le monde.

En parallèle, les études de laboratoire et épidémiologiques menées par la Professeure Maura Gillison et la Dre Aimée Kreimer ont établi le lien entre le HPV et les cancers des voies aérodigestives supérieures, une menace émergente que la vaccination anti‑HPV devrait contribuer à juguler. Les réalisations des Docteurs Lowy, Schiller, Kreimer et de la Professeure Gillison ont déjà sauvé des millions de vies et continueront de réduire le fardeau mondial du cancer pour les décennies à venir.

Trois Prix Spéciaux

Outre le Grand Prix, le Prix VinFuture 2025 a distingué également trois Prix Spéciaux, dotés chacun de 500.000 USD, récompensant des innovateurs des pays en développement, des innovatrices et des innovateurs aux réalisations remarquables dans des domaines émergents.

Le Prix Spécial pour les innovateurs des pays en développement est attribué à la Professeure méxicaine María Esperanza Martínez‑Romero pour ses avancées en écologie microbienne et en fixation symbiotique de l’azote sous les tropiques. Elle a découvert et décrit de nombreuses nouvelles espèces de Rhizobium, enrichissant de manière significative la connaissance de la taxonomie microbienne et des interactions plante‑microbe en agriculture. Ses travaux ont ouvert de nouvelles pistes dans l’étude de la symbiose bactéries‑plantes, avec des implications majeures pour une agriculture durable dans des contextes à ressources limitées.

Le Prix Spécial pour les femmes innovatrices est décerné à la Professeure américaine Mary‑Claire King pour l’identification du gène de susceptibilité aux cancers du sein et de l’ovaire BRCA1, qui a jeté les bases du dépistage génétique, des programmes de screening et de la médecine personnalisée. Sa découverte majeure du locus BRCA1 sur le chromosome 17q21 en 1990, avant le séquençage du génome humain, fait date: elle a démontré l’assise génétique du risque de cancer et transformé les stratégies de prévention et de traitement à l’échelle mondiale.

Le Prix Spécial de VinFuture pour les innovateurs aux réalisations remarquables dans des domaines émergents a distingué les Professeurs Venkatesan Sundaresan (États-Unis), Raphaël Mercier (Allemagne), le Dr Emmanuel Guiderdoni (France), le Dr Imtiyaz Khanday (États-Unis) et la Dre Delphine Mieulet (France) pour leurs innovations dans le développement de cultures hybrides clonales. La production de semences hybrides de riz, aliment de base de plus de la moitié de l’humanité, demeure une opération coûteuse et laborieuse, qui renchérit fortement le prix des semences. Les travaux de l’équipe ont permis à des plants de riz de produire, par auto‑pollinisation, des graines conservant l’ensemble des caractères supérieurs du plant parent, grâce à de nouvelles avancées en biologie du développement et en génétique. Cette percée améliore les rendements, réduit les coûts de production des semences et fait progresser la sécurité alimentaire mondiale de manière durable.

Réagissant aux réalisations distinguées cette année, le Professeur Sir Richard Friend, président du Conseil du Prix VinFuture, a déclaré : "Les lauréats de l’édition 2025 ont accompli des avancées majeures en science, apportant des bénéfices directs à la santé humaine et à une production alimentaire durable. Des nouveaux vaccins et de la compréhension de la susceptibilité génétique aux maladies, aux nouvelles approches de sélection végétale et aux protocoles pour une croissance saine des cultures, ces succès illustrent la puissance d’une science mue par la compassion et la collaboration transfrontalière, montrant que lorsque le savoir est au service de l’humanité, il approfondit notre compréhension du monde tout en consolidant et en soutenant les fondements mêmes de la vie."

Après cinq éditions consécutives, le prix VinFuture s’impose parmi les distinctions les plus prestigieuses en science et technologie. Les innovations récompensées (des énergies propres à l’intelligence artificielle, en passant par les biotechnologies médicales et les avancées transformantes en agriculture) élèvent la qualité de vie, renforcent le bien‑être humain et tracent des voies stratégiques pour l’avenir de l’humanité.

La cérémonie de remises du Prix VinFuture et la Semaine des sciences et technologie VinFuture se sont établies comme une plateforme mondiale de référence pour l’échange scientifique, réunissant chercheurs, décideurs et dirigeants d’entreprise afin de faire progresser des collaborations au service d’un avenir durable, humaniste et prospère.

Fait marquant, après cinq saisons d’efforts constants pour relier l’excellence scientifique mondiale à la communauté de recherche vietnamienne, la Fondation VinFuture et le prix éponyme ont non seulement créé de nouvelles opportunités et un nouvel élan pour la science nationale, mais ont aussi renforcé le positionnement du Vietnam comme destination de confiance pour la communauté scientifique internationale, un lieu où l’innovation se partage largement et se démultiplie au bénéfice de la prospérité commune de l’humanité.

