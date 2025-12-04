Techfest Vietnam 2025 se réinvente avec une programmation urbaine

Du 12 au 14 décembre, Techfest Vietnam 2025 investira la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm à Hanoï, avec au menu des technologies de pointe, des modèles commerciaux innovants et des services d’accompagnement à la création d’entreprises.

Placer le thème "Des start-up innovantes pour tous : de nouveaux moteurs de croissance" à l’édition 2025 marque une rupture avec le format traditionnel des conférences et se transforme en un festival dynamique à l’échelle de la ville.

Lors d’une conférence de presse tenue le 3 décembre, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, a souligné l’importance de Techfest 2025, qui coïncide avec le bilan de la première année de mise en œuvre par le Vietnam de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Le vice-ministre a souligné que l’entrepreneuriat axé sur l’innovation est de plus en plus considéré comme un moteur essentiel du développement du Vietnam à l’ère moderne. Il a également indiqué que le gouvernement élabore actuellement une stratégie nationale pour l’innovation et l’entrepreneuriat, fondée sur la technologie, la créativité et la transformation numérique. L’objectif est de stimuler la croissance économique et d’ancrer une culture de l’innovation dans tout le pays.

Il a insisté sur le rôle du festival dans le développement d’un état d’esprit entrepreneurial qui accepte le risque et "tolère l’échec", soulignant l’importance d’offrir aux entrepreneurs, notamment ceux des secteurs technologiques à haut risque, la possibilité de tirer des leçons de leurs échecs et de persévérer.

Pham Hông Quât, directeur général de l’Autorité des start-up et des entreprises technologiques, a expliqué que la 11e édition de Techfest a été repensée pour devenir un événement ouvert et interactif, visant à élargir l’accès au public et à diffuser l’esprit d’innovation à travers tout le pays. Les visiteurs internationaux auront l’opportunité de découvrir le dynamisme culturel de Hanoi et la créativité des innovateurs vietnamiens, tout en explorant les solutions que le Vietnam développe pour relever les défis nationaux et régionaux.

Contrairement aux éditions précédentes, le festival se déroulera cette année dans les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm. Séminaires et débats auront lieu dans des cafés, des restaurants et des espaces de convivialité, favorisant ainsi les échanges entre habitants, investisseurs, chercheurs, entreprises et startups. L’événement proposera également une expérience technologique plus immersive, avec des démonstrations en direct de technologies de pointe, et sera ouvert à tous : particuliers, étudiants, jeunes entreprises et innovateurs en phase de démarrage.

Plus de 60.000 participants sont attendus sur place et en ligne, dont des représentants d’entreprises, de start-up, de fonds d’investissement, d’incubateurs, d’universités et d’instituts de recherche, ainsi que des délégués de six régions internationales : l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Nord-Est, l’Asie centrale, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Europe.

Outre la cérémonie d’ouverture et le Forum national des politiques publiques, Techfest 2025 proposera plus de 10 ateliers internationaux, des tables rondes d’experts, des présentations technologiques et des démonstrations interactives. Plus de 20 événements seront également organisés afin de renforcer les liens d’investissement et de promouvoir les collaborations commerciales entre partenaires locaux et étrangers.

La finale du Concours national des technopreneurs innovants mettra en lumière des start-up vietnamiennes exceptionnelles, nationales et internationales, qui utilisent la science, la technologie et l’innovation pour relever les défis économiques et sociaux.

Trân Anh Tuân, directeur du Service des sciences et des technologies de Hanoi, a indiqué que l’événement de cette année comptera environ 700 stands d’exposition. Ces derniers permettront au public de découvrir de nouvelles technologies, tandis que les entreprises et les groupes créatifs, notamment ceux des secteurs du numérique et des technologies émergentes, disposeront d’une plateforme pour présenter leurs produits.

Des zones thématiques offriront aux visiteurs une vision plus approfondie, aidant ainsi les investisseurs à s’orienter dans l’écosystème et à identifier les opportunités de collaboration, de transfert de technologie et de commercialisation.

