Résolution 57 : bâtir un écosystème d’innovation audacieux et responsable

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation au Vietnam. L’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi révisée sur la science, la technologie et l’innovation, ainsi que la mise en œuvre de la Résolution 57, ont instauré un cadre juridique moderne, conforme aux standards internationaux, visant à bâtir un écosystème d’innovation dynamique, durable et capable de créer des ruptures pour la croissance économique.

La nouvelle loi n’introduit pas seulement des ajustements réglementaires, mais change profondément la manière de gérer la recherche. Le point d’inflexion majeur réside dans la transition d’un modèle fondé sur le "contrôle des risques" vers un modèle de "gestion des risques". Au lieu de resserrer chaque étape selon une logique administrative, le système évalue aujourd’hui les risques sur la base de critères transparents, d’une base de données complète et d’une responsabilité clairement définie. Cette nouvelle approche élargit considérablement l’espace de créativité, encourage les recherches audacieuses, les expérimentations inédites et les idées de rupture.

Parmi les institutions pionnières dans l’application de ce modèle inspiré des bonnes pratiques internationales figure le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie (NAFOSTED). Selon ses représentants, la gestion des risques est devenue une "compétence centrale" intégrée au cycle complet des projets - de la sélection, à la mise en œuvre, à l’évaluation finale, jusqu’au suivi post-projet. Le fonds déploie un modèle à trois lignes de défense recommandé par l’OCDE : évaluation préalable des risques ; suivi continu fondé sur des indicateurs quantitatifs ; inspections et audits indépendants après la finalisation.

Afin de garantir l’objectivité, NAFOSTED applique une procédure d’expertise anonyme, renforce l’évaluation par groupes spécialisés et s’appuie sur une plateforme de suivi en temps réel. Les projets à risque élevé sont surveillés sur la base d’un ensemble d’indicateurs d’alerte précoce ; les travaux à impact long terme font l’objet d’un suivi d’au moins cinq ans après leur achèvement, afin d’évaluer pleinement l’efficacité de l’investissement public. La numérisation complète du processus assure une transparence systématique à chaque étape.

Cette nouvelle logique de gestion des risques, désormais inscrite dans la loi et les décrets d’application, marque la première reconnaissance officielle du principe "accepter le risque pour innover". Trois catégories de risques deviennent admissibles : les risques liés à la recherche scientifique, les risques dans les expérimentations contrôlées, et les risques associés à l’investissement de capital-risque dans l’innovation. Ce changement théorique et pratique rapproche significativement le Vietnam des modèles de gouvernance scientifique adoptés par de nombreux pays avancés.

Dans le prolongement de la loi, le gouvernement a publié le Décret 267/2025/ND-CP, établissant un mécanisme d’acceptation des risques et fixant les modalités de gestion financière des projets selon la méthode de gestion des risques. Les organisations et chercheurs bénéficient d’une exonération de responsabilité administrative et civile pour les dommages survenus dans les limites du risque accepté, à condition de respecter strictement les règles d’éthique de la recherche, de sécurité et leur plan de gestion des risques approuvé. Le décret réaffirme toutefois que cette exonération ne s’applique pas aux dommages causés en dehors du périmètre autorisé.

Le texte impose aux organismes de recherche de mettre en place un système d’identification des risques pour chaque phase du projet, d’analyser leur probabilité et leur impact, de proposer des mesures d’atténuation, d’assurer un suivi régulier et d’activer un plan de réponse rapide en cas de risque majeur. Cette exigence traduit un passage net d’un modèle de gestion fondé sur la conformité, souvent lourd en procédures, à un modèle orienté vers les résultats et la maîtrise proactive des risques.

Parallèlement, le ministère des Sciences et des Technologies a déployé une plateforme nationale de gestion en ligne des projets scientifiques et technologiques, opérant en temps réel. Cet outil numérique couvre tout le cycle de vie des projets : dépôt, évaluation, expertise, mise en œuvre, vérification, et suivi post-projet. La systématisation et la centralisation des données permettent de réduire les erreurs de traitement, d’accélérer les délais de sélection et de renforcer la transparence et la gouvernance scientifique selon les standards internationaux.

Grâce à la convergence entre le nouveau cadre juridique, les mécanismes opérationnels et les plateformes numériques, le secteur des sciences et technologies s’oriente vers un écosystème de recherche plus ouvert, flexible et propice à l’émergence d’idées innovantes. Ces transformations sont appelées à libérer le potentiel de la communauté scientifique, dynamiser la circulation des connaissances et favoriser l'émergence de technologies de rupture, conformément à l’esprit de la Résolution 57 : ouvrir l’espace de créativité pour permettre au Vietnam d’accélérer et de progresser avec force dans l’ère numérique.

