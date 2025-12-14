Résolution 57 : la transformation numérique se diffuse jusqu’à chaque citoyen

L’adoption récente par l’Assemblée nationale de la Loi sur la transformation numérique a permis d’établir un cadre juridique unifié et cohérent pour la construction de la nation numérique, marquant une étape majeure dans la concrétisation des grandes orientations du Parti en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, conformément à la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique.

En tant que loi-cadre reliant les législations spécialisées, cette loi dessine une vision d’ensemble de la transformation numérique du Vietnam, garantissant l’interopérabilité, la modernité et la sécurité de l’ensemble du système juridique. Sur cette base, la transformation numérique est déployée de manière synchronisée du niveau central au niveau local, intégrant progressivement les technologies numériques dans tous les secteurs de la vie socioéconomique, au service direct des citoyens et des entreprises.

Parmi les faits marquants figure la mise en service officielle par le ministère de la Justice de la Plateforme numérique de l’exécution civile des décisions judiciaires ainsi que du Centre intelligent de supervision et de pilotage du système d’exécution civile. Cette initiative constitue une percée significative dans un contexte de réorganisation administrative visant à rationaliser les structures, alors même que le nombre et la complexité des affaires d’exécution ne cessent d’augmenter.

Former un processus de traitement fluide, cohérent

Déployée à l’échelle nationale, la plateforme numérique permet la numérisation intégrale des processus opérationnels, depuis la réception et le traitement des dossiers jusqu’à l’organisation de l’exécution, la gestion des dépôts et des fonds, ainsi que les activités de supervision et de pilotage. Fonctionnant entièrement dans un environnement numérique, elle renforce la transparence, réduit les tâches manuelles et autorise le traitement des procédures sans dépendance des frontières administratives, facilitant ainsi l’accès des citoyens et des entreprises aux services publics.

L’application avancée de l’intelligence artificielle permet d’automatiser le traitement des données, l’affectation des tâches et le suivi des progrès, contribuant à raccourcir les délais de traitement des dossiers et à améliorer l’efficacité de la gestion. La plateforme est interconnectée avec des bases de données clés, notamment celles des tribunaux, de la police, de la base nationale de données sur la population, du système bancaire, des services postaux et de plusieurs ministères et secteurs concernés, formant un processus de traitement fluide, cohérent et plus pratique pour les usagers.

Parallèlement aux efforts menés au niveau central et sectoriel, la transformation numérique se diffuse activement dans les collectivités locales. Dans la province de Dak Lak, cette dynamique s’est propagée des quartiers et communes jusqu’aux villages et hameaux, avec pour priorité d’aider les citoyens à accéder aux plateformes numériques et à les maîtriser dans leur vie quotidienne.

Des équipes communautaires de technologie numérique ont été mises en place et renforcées afin d’accompagner directement les ménages dans l’utilisation des services publics en ligne, l’installation et l’exploitation d’applications numériques, la réalisation de démarches administratives liées au foncier, à l’état civil et à la protection sociale, ainsi que l’usage de l’identité numérique VNeID. Malgré les difficultés liées aux disparités d’infrastructures et de compétences numériques, notamment dans les zones reculées, l’approche de proximité a permis à un nombre croissant de citoyens de se familiariser avec les services numériques.

Améliorer la qualité des services offerts aux citoyens

Le mouvement "Alphabétisation numérique populaire" à Dak Lak vise à généraliser les compétences numériques de base, telles que l’utilisation des services publics en ligne, les paiements sans numéraire, les achats en ligne, la protection des informations personnelles et l’application des plateformes numériques dans l’administration publique. Les résultats obtenus ont contribué à transformer les mentalités et à instaurer progressivement des habitudes numériques au sein de la communauté.

Dans le même temps, les infrastructures numériques de la province continuent d’être développées, avec un taux élevé de couverture en haut débit et en réseaux 4G et 5G. Dak Lak a approuvé sa Stratégie de transformation numérique pour la période 2025-2030, plaçant le développement des données numériques au cœur de ses priorités, avec pour objectif une transformation numérique globale et cohérente, au service des besoins de production, d’affaires et de la vie quotidienne de la population.

Les expériences menées par les ministères, les secteurs et les collectivités locales montrent que la transformation numérique, dans l’esprit de la Résolution 57-NQ/TW, ne relève pas uniquement des organes de gestion de l’État, mais s’affirme comme un mouvement à l’échelle de la société tout entière. Grâce à un cadre juridique de plus en plus complet et à des approches adaptées aux réalités du terrain, la transformation numérique s’ancre progressivement dans la vie quotidienne, contribuant à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises, tout en favorisant un développement durable du pays.

