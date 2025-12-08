Sciences

Remise du Prix Euréka aux 192 projets les plus excellents

Le 7 décembre 2025, dans l'auditorium Trần Chí Đáo (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville - VNUHCM), la cérémonie de clôture et de remise de la 27 e édition du Prix Euréka de la recherche scientifique étudiante 2025 a eu lieu solennellement, marquant la fin du cycle de recherche qui s'est déroulé de juillet à décembre 2025.

Le Prix Euréka est depuis longtemps devenu un tremplin, favorisant la pensée créative et l'autonomie dans les études et la recherche chez la jeune génération. Il offre aux étudiants l'opportunité d'appliquer leurs connaissances académiques pour résoudre des problèmes pratiques de la vie et du pays.

Ce prix prestigieux est organisé par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec VNUHCM, dans le but d'honorer les travaux créatifs et les recherches scientifiques exceptionnelles des étudiants.

En 2025, le prix a réaffirmé son statut et son attrait en mobilisant 2.179 projets impliquant plus de 7.500 candidats issus de 152 universités, collèges et académies à travers le pays. Pour accéder au Prix Euréka, les projets doivent passer par de multiples tours de sélection rigoureux au niveau de l'établissement, être évalués par un conseil scientifique, puis recommandés pour la demi-finale à Hô Chi Minh-Ville. Grâce à cette attention et cet investissement particuliers, le prix ne cesse de s'améliorer en termes d'échelle et de qualité.

Les projets atteignant la finale cette année se sont distingués par leur pertinence et leur haute applicabilité. En particulier, de nombreux travaux se sont concentrés sur l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans divers domaines, ainsi que sur l'étude approfondie des problématiques sociales brûlantes. Il est notable que certains projets ont bénéficié d'un soutien pour le transfert de technologie.

Le prix de cette année couvre 15 domaines variés, allant de la technologie de l'information, l'économie, les sciences médico-pharmaceutiques, et l'ingénierie echnologique, aux arts et culture, et aux ressources et environnement.

Lors de la cérémonie de clôture, un total de 192 projets les plus excellents ont été récompensés, comprenant 15 premiers prix, 15 deuxièmes prix, 21 troisièmes prix et 141 prix d'encouragement, pour une valeur totale de plus de 400 millions de dôngs. Le découpage des prix pour chaque domaine est tel que : un Premier prix (10 millions de dôngs, un Deuxième prix (5 millions de dôngs), un Troisième prix (3 millions de dôngs) et des prix d'encouragement (un million de dôngs). Certains projets à fort potentiel d'application recevront un financement continu pour la recherche, le développement, la commercialisation et le transfert d'application.

Dans le cadre đuit Prix, parallèlement à l'évaluation professionnelle, le Comité d'organisation a également organisé de nombreuses activités d'échange et de réseautage enrichissantes, telles que les activités à l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville après les présentations, et la rubrique de réalisation de clips vidéo "Mon histoire scientifique". Cette rubrique a aidé les finalistes à diffuser leur passion et les résultats de leurs recherches auprès de la communauté des jeunes à travers le pays. L'activité de vote pour les posters scientifiques a également été très animée, avec plus de 630.000 votes, rapprochant ainsi les résultats de la recherche de la communauté et de la société.

Texte et photos : Quang Châu/CVN