Hô Chi Minh-Ville récompense l’innovation au concours "Smart City 2025"

Le 13 octobre, le comité de gestion du Parc des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) a organisé la finale et la cérémonie de remise des prix du concours "Smart City 2025 - Initiatives pour la construction d’une ville intelligente".

Dans le cadre de sa stratégie de développement urbain intelligent, alliant transformation numérique et transition écologique, Hô Chi Minh-Ville mise sur la détection et l’incubation d’idées technologiques à fort potentiel applicatif. Ces initiatives sont essentielles pour atteindre des objectifs à long terme : un développement socio-économique durable, inclusif et résilient face au changement climatique.

Le concours a suscité un vif intérêt auprès d’équipes issues de domaines variés, proposant des solutions centrées sur les technologies numériques et vertes. Lancé il y a plus de deux mois, il visait à identifier des innovations concrètes améliorant la qualité de vie urbaine et soutenant l’orientation développement durable de la métropole.

Dans la catégorie "Entreprises et projets innovants", les 10 projets finalistes se distinguent par leur double valeur: une viabilité économique solide et une réponse directe aux défis de la ville intelligente (énergies renouvelables, mobilité intelligente, gouvernance des données). Ils forment le cœur d’un écosystème technologique autonome et robuste

Concernant la catégorie "Drone Soccer" pour les élèves, le jury a salué la qualité "exceptionnelle et proche des standards internationaux" des jeunes pilotes. Ces derniers ont démontré une maîtrise impressionnante des drones de haute technologie (classe 20), ainsi qu’un sens aigu de la stratégie, de l’esprit d’équipe et de la discipline - autant de compétences indispensables pour les citoyens de demain.

Lê Quôc Cuong, vice-président du SHTP, a souligné l’importance stratégique d’intégrer le Drone Soccer à cette compétition annuelle : "Ce n’est pas seulement un terrain de jeu, mais un véritable incubateur pour former les ressources humaines de haute qualité nécessaires à la transformation numérique et au développement urbain intelligent durable de la ville."

Après une compétition passionnante en finale, le jury a sélectionné et récompensé les meilleurs projets :

Catégorie "Entreprises et projets innovants"

Deuxième prix (plus haute distinction de la catégorie) : Nimbus Foundation, pour son projet de briquettes de charbon à partir d’épluchures d’ail.

Troisièmes prix (ex æquo) :

LAB2LIFE, pour son système LATOR dédié à l’agriculture biologique circulaire ;

GRAC, pour sa plateforme numérique Grac Smart City Waste (gestion intelligente des déchets urbains).

Catégorie "Drone Soccer" (élèves)

Premier prix : équipe du collège Trân Van On.

Deuxième prix : lycée Nguyên Du.

Troisième prix et cinq prix d’encouragement décernés.

Ces distinctions illustrent l’engagement de Hô Chi Minh-Ville à promouvoir l’innovation au service d’une métropole plus intelligente, verte et inclusive.

Texte et photos : Quang Châu/CVN