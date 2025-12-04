Un dialogue art-science pour une ère durable

Organisée du 2 décembre 2025 au 28 février 2026 à Hanoï par la Fondation VinFuture et le Centre d’art contemporain Vincom (VCCA), l’exposition "Le Feuillage V - Le toucher de la science" rend hommage aux innovations, aux matériaux et aux avancées scientifiques de pointe qui ont accompagné la marche de l’humanité vers un développement durable.

Photo : BTC/CVN

Inscrite au programme de la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2025, l’exposition marque un double jalon : le 5e anniversaire du Prix VinFuture et la cinquième saison des expositions "Feuillage" du VCCA.

Les œuvres, minutieusement réalisées par de grands artistes vietnamiens, donnent à voir et à ressentir la science au prisme de la création.

Dans un XXIe siècle où technologies et intelligence artificielle redessinent notre conception de l’humain et de la culture, "Le Feuillage V – Le toucher de la science" se présente comme un espace de dialogue entre deux sphères de connaissance. Neuf figures majeures de l’art contemporain vietnamien, aux pratiques diverses, y interrogent la place de l’être humain dans le vaste écosystème du savoir et du vivant, à travers des œuvres ambitieuses et rigoureusement produites.

Photo : BTC/CVN

Photo : BTC/CVN

"L’exposition affirme que la science n’est pas seulement un corpus de connaissances, mais aussi une source d’inspiration. Lorsque l’art rencontre la science, les idées les plus complexes deviennent plus accessibles, touchent le cœur et éveillent l’imagination", souligne Lê Thái Hà, directrice exécutive de la Fondation VinFuture. "Nous espérons ouvrir un espace où le public ne se contente pas d’observer, mais ressente, dialogue et réfléchisse aux liens profonds entre savoir, création et avenir de l’humanité", a-t-elle ajouté.

Un parcours thématique en cinq stations

Conçue comme une "carte mentale ouverte", l’exposition invite chaque visiteur à tracer son propre itinéraire à travers cinq stations, correspondant à cinq domaines majeurs de la pensée scientifique.

Photo : BTC/CVN

Station 1 - Germes de vie | Sciences agronomiques : Réalisée par le regretté Lê Thiêt Cuong, cette ouverture remonte aux origines : la mémoire du grain de riz, symbole de la civilisation du riz irrigué. La vie y émerge du silence, des micro mouvements de la terre et des saisons, bien avant que la technologie ne devienne le moteur de l’époque.

Photo : BTC/CVN

Station 2 - La vie | Médecine pour l’humanité : À travers les regards de Lê Giang et Lê Đang Ninh, le public plonge au cœur du vivant. La fragilité, mais aussi la résilience du corps, s’y dévoilent : de la naissance à la guérison, jusqu’aux efforts pour protéger la vie.

Station 3 - Structures | Matériaux du futur : Bùi Quôc Khánh et Đô Hà Hoài réinventent la matière. Métal, verre et modèles moléculaires "reprennent vie", s’animent et racontent l’avènement d’un monde matériel intelligent.

Station 4 - Sphère de la conscience | Territoires de l’intelligence : Đô Hiêp et Pham Minh Hiêu mobilisent lumière et données comme langages de l’intellect. La lumière dépasse le phénomène physique pour devenir la métaphore du passage hors des zones d’ombre vers de nouveaux savoirs.

Photo : BTC/CVN

Station 5 - Sources de vie | Sciences de l’environnement : Point de convergence du parcours, avec Vu Bình Minh et Trinh Minh Tiên. Les œuvres y rappellent l’évidence : l’humain est indissociable de la nature. Sol, eau, atmosphère et énergie entrent en dialogue, soulignant que tout progrès technologique s’inscrit dans les limites planétaires.

Photo : BTC/CVN

Nguyên Trà My, directrice du VCCA, a déclaré : "J’espère que l’exposition ouvrira la voie à des dialogues plus profonds entre disciplines, entre systèmes de connaissance, et entre l’homme et le monde que nous façonnons; et qu’elle esquissera de nouvelles pistes pour la pratique art science au Vietnam. Dans un contexte de mondialisation en mouvement, alors que l’intelligence artificielle et les technologies progressent, l’art, plus que jamais, préserve l’humanisme et la profondeur sensible de l’expérience humaine."

En parallèle, un programme de médiation propose tables rondes, visites guidées et activités immersives afin de rapprocher les concepts science art du grand public et de favoriser une appropriation éclairée des enjeux contemporains.

Phuong Nga/CVN