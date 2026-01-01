Les objectifs en matière de science, de technologie et d’innovation sont "atteignables"

Les objectifs de la stratégie actuelle du Vietnam pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) sont pertinents, atteignables et réalisables, a affirmé l’expert israélien Mel Shalev.

Mel Shalev, expert israélien de haut niveau qui a à son actif plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des technologies, dont 37 ans chez IBM, sans compter une longue période de travail au Vietnam, a fait cette déclaration lors d’un récent entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le Vietnam ambitionne de devenir une économie de haute technologie, les piliers identifiés comme des facteurs clés de succès, a-t-il déclaré, soulignant que le contexte local favorise leur développement rapide.

Il a estimé que l’on attend trop du secteur privé et pas assez du secteur public. Si les investissements directs étrangers (IDE) font partie du soutien du secteur privé à la stratégie et que les objectifs d’IDE visés sont atteints, la stratégie devrait réussir, voire dépasser les attentes. En revanche, si les IDE ne font pas partie de ce soutien, le financement total risque d’être insuffisant pour garantir un succès maximal.

Opportunités et défis

Évoquant les opportunités et les défis que représente pour le Vietnam le développement de son paysage technologique et d’innovation au cours de la prochaine décennie, Mel Shalev a estimé que les opportunités sont nombreuses, chacune présentant ses propres défis. La difficulté consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ni à en disperser trop peu.

"Le logiciel est un domaine qui a déjà fait ses preuves et qui est parfaitement adapté au Vietnam" a-t-il poursuivi. "Le logiciel représente sans doute la plus grande opportunité pour le Vietnam. Ce secteur a progressé rapidement, avec des entreprises locales comme FPT qui jouent un rôle de premier plan, notamment dans les services logiciels et la formation de la nouvelle génération".

"Le matériel informatique - sauf en ce qui concerne l’intégration - est beaucoup plus complexe, car il nécessite d’importants investissements à tous les niveaux. C’est particulièrement vrai pour les semi-conducteurs, où une initiative locale, comme celle qui a prévalu dans le domaine du logiciel, ne suffira pas".

Il a également évoqué le secteur des agrotechnologies, compte tenu du rôle crucial de l’agriculture et de l’aquaculture dans l’économie. Par exemple, l’augmentation des rendements et de leur qualité nécessiterait l’utilisation de nouveaux matériels et logiciels.

L’expert israélien a cité l’exemple du secteur du café, expliquant qu’il pourrait gagner en productivité et en rentabilité grâce à la robotique et à l’IA pour la cueillette sélective, le tri intelligent et la transformation optimisée. Compte tenu de l’étendue des terres fertiles du Vietnam, de nouvelles cultures et de nouvelles variétés pourraient également y être développées, en tirant parti de technologies telles que la culture in vitro.

"Ainsi, les logiciels constituent un élément clé, voire la pierre angulaire, pour nombre de ces opportunités offertes par la stratégie de développement de la science, de la technologie et de l’innovation du Vietnam", a-t-il affirmé.

Concernant la manière dont le Vietnam peut s’appuyer sur des partenariats internationaux et les talents locaux pour devenir un acteur plus compétitif dans l’industrie technologique mondiale, Mel Shalev a suggéré trois pistes principales pour combiner partenariats internationaux et compétences locales afin de devenir un acteur mondial majeur.

Premièrement, il est important de comprendre que les partenaires n’ont pas besoin d’être plus avancés que le Vietnam pour que les deux parties puissent tirer profit d’une collaboration en matière de science, de technologie et d’innovation. L’éducation et la formation constituent un point de départ essentiel. Améliorer les compétences en compréhension et en expression orale en anglais est également crucial pour une telle stratégie, car l’anglais est devenu la langue internationale de référence pour les sciences, les technologies et le commerce.

Deuxièmement, d’importantes communautés vietnamiennes, se chiffrant en millions, sont présentes dans des pays technologiques clés tels que les États-Unis, le Japon, la France, l’Australie et le Canada.

Mel Shalev a suggéré que le Vietnam redouble d’efforts pour inciter davantage de Vietnamiens à s’installer au pays, ou du moins dans leur résidence secondaire, car ils constituent un lien précieux entre le Vietnam et certains pays partenaires de haute technologie.

Troisièmement, il s’agit d’attirer des expatriés de toutes nationalités sur place dans ces principaux pays partenaires en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), un domaine dans lequel il estime que l’investissement est judicieux.

Actuellement, les deux principaux pôles technologiques se situent à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï. Il a estimé qu’il serait judicieux - et bénéfique pour les grandes villes vietnamiennes - de ne pas les développer davantage, mais de créer cinq pôles technologiques répartis logiquement entre le Nord, le Centre et le Sud du pays, dans des villes de deuxième catégorie comptant au maximum un million d’habitants et abritant au moins une université fortement axée sur les STEM.

Les villes candidates pourraient être Dà Nang, Hai Phong, Vinh et Huê. Ces villes attireraient les jeunes familles vietnamiennes en quête d’une meilleure qualité de vie et d’un coût de la vie inférieur à celui des deux mégapoles. Elles offriraient également un cadre de vie agréable aux expatriés, qui pourraient même y installer leurs familles.

Selon l’expert israélien, il existe un ensemble de conditions nécessaires qui propulsent un pays du statut d’acteur mondial insignifiant dans le domaine de la technologie de la science et de la technologie à celui d’acteur ayant un impact significatif.

Ces conditions comprennent une culture qui abhorre l’oisiveté, une culture qui valorise l’individualisme, la créativité et l’esprit d’entrepreneuriat, et une nation animée d’un fort sentiment d’urgence, une nation qui chérit et promeut l’éducation pour les masses comme pour l’élite ; et enfin, et de façon quelque peu contre-intuitive, une culture qui tolère l’indolence tant qu’elle n’est pas extrême.

