Résolution 57 : de nouvelles opportunités pour les entreprises du numérique

Dans un contexte de transformation numérique et d’intégration internationale de plus en plus poussées, la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique vietnamien sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale est perçue comme un véritable "souffle nouveau" pour l’écosystème numérique du pays.

Photo : Vo Liên/CVN

Adoptée le 22 décembre 2024, la Résolution 57 est largement considérée comme une résolution tournée vers l’action. Elle introduit de nouvelles approches, fixe des objectifs clairs et précise les responsabilités ainsi que les ressources mobilisées.

Les scientifiques et les entreprises au cœur du système

Selon de nombreux experts, l’un des points clés du texte est de placer les scientifiques au centre de l’écosystème de l’innovation. Le développement rapide des sciences, des technologies et de la transformation numérique n’est possible qu’avec des chercheurs de haut niveau, bénéficiant d’un environnement de travail favorable et d’une réelle autonomie.

La résolution souligne également le rôle central des entreprises, considérées comme le moteur du système national d’innovation. Ce sont elles qui transforment les connaissances scientifiques en produits concrets et en valeur ajoutée pour l’économie.

Un autre changement important concerne la gestion du risque dans la recherche. Désormais, un projet scientifique peut être arrêté sans que les chercheurs aient à rembourser les fonds publics, à condition d’avoir respecté les règles et travaillé de manière transparente. Même lorsque les résultats ne sont pas concluants, ils peuvent être rendus publics afin d’aider la communauté scientifique à tirer des enseignements utiles.

Assouplir les mécanismes pour libérer la créativité

Ces dernières années, de nombreux projets financés par l’État ont été ralentis par des procédures administratives complexes. Les chercheurs ont passé beaucoup de temps sur les démarches financières, tandis que les résultats ont souvent eu du mal à être appliqués dans la pratique. De nombreuses études, une fois validées, n’ont pas trouvé de débouchés concrets.

La Résolution 57 appelle donc à une réforme en profondeur du financement de la recherche. L’objectif est de passer d’un contrôle strict des dépenses à une évaluation basée sur les résultats. Elle prévoit aussi de simplifier les procédures administratives et de créer un cadre plus favorable à la participation des fonds d’investissement, des fonds d’innovation et des entreprises dans la recherche-développement (R&D) et les start-up innovantes.

Le texte souligne enfin l’importance de repérer, former et mieux rémunérer les talents scientifiques, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité, le big data et les biotechnologies.

Photo : VNA/CVN

Un "souffle nouveau" pour les entreprises du numérique

Pour les entreprises, la Résolution 57 ouvre des perspectives concrètes. Elle fixe l’objectif de consacrer environ 2% du PIB à la recherche et au développement, dont plus de 60% provenant de ressources privées, ainsi qu’au moins 3% des dépenses budgétaires annuelles aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

D’ici 2030, le Vietnam vise plusieurs objectifs précis : améliorer fortement sa compétitivité numérique au niveau régional, généraliser la couverture 5G sur l’ensemble du territoire, déployer des projets de villes intelligentes dans les grandes agglomérations et attirer de grands groupes technologiques internationaux pour y implanter des centres de recherche, de développement et de production.

Ces orientations entraîneront une forte augmentation de la demande en infrastructures numériques, plateformes technologiques, services numériques et solutions intelligentes dans tous les secteurs. Elles créeront ainsi un marché important pour les entreprises vietnamiennes du numérique.

Selon des représentants de grandes entreprises des télécommunications et des technologies de l’information, la Résolution 57 permet aux entreprises nationales d’aller au-delà de la simple mise en œuvre de solutions importées. Elles sont encouragées à investir davantage dans la recherche, à maîtriser la conception et les plateformes technologiques, et à développer des produits "Make in Vietnam" capables de concurrencer ceux des marchés régionaux et internationaux.

Transformer les opportunités en résultats durables

Les organisations professionnelles estiment que la priorité accordée aux sciences, aux technologies et à l’innovation donnera aux entreprises du numérique les moyens de proposer des solutions adaptées à de nombreux domaines, tels que la finance, la santé, l’éducation, l’agriculture, la logistique, la gestion urbaine et les services publics. La transformation numérique devient ainsi une nécessité concrète pour chaque secteur et chaque territoire.

Pour profiter pleinement des opportunités de la Résolution 57, les orientations publiques doivent être rapidement transformées en lois, en règles claires et en programmes d’action concrets. De leur côté, les entreprises doivent être plus actives : investir dans la recherche-développement, former du personnel qualifié, améliorer leur gestion, protéger la propriété intellectuelle et développer des marques technologiques vietnamiennes solides.

Avec l’engagement de l’ensemble du système politique, des institutions plus ouvertes et une coopération étroite entre scientifiques et entreprises, la Résolution 57 peut devenir un véritable "souffle nouveau". Elle permettra aux entreprises du numérique vietnamiennes de se développer durablement et de contribuer à la modernisation du pays.

Kim Bach - Minh Hang/CVN