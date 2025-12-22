Les sciences et l'innovation érigées en moteurs de croissance sous l'égide de la Résolution 57

La Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, datée du 22 décembre 2024, affirme clairement le rôle décisif de la science, de la technologie et de l’innovation comme leviers de rupture pour améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité de l’économie vietnamienne dans sa prochaine phase de développement.

Afin de traduire cette résolution en actions concrètes, de nombreux modèles novateurs ont vu le jour, plusieurs approches innovantes ont démontré leur efficacité, tandis que des applications technologiques à forte faisabilité ont été largement adoptées par la société. L’ensemble de ces efforts converge vers un objectif central : garantir que personne ne soit laissé de côté à l’ère de l’innovation et de la transformation numérique.

En tant qu’organe étatique clé en charge de la régulation, le ministère des Sciences et des Technologies (MoST) se voit confier la mission de "préparer le terrain". Cette mission s’inscrit dans une orientation cohérente visant à passer d’une approche de gestion administrative à une logique d’accompagnement, d’un mode de gestion fondé sur les intrants à une évaluation basée sur les résultats, et d’investissements dispersés à une concentration sur les technologies stratégiques.

Conformément aux orientations du Parti et de l’État en faveur d’une administration publique professionnelle, moderne, ouverte et transparente, plaçant les citoyens et les entreprises au centre de l’action publique, le MoST a inauguré le 19 décembre une unité centralisée de guichet unique. C'est un point focal unifié contribuant à la normalisation des procédures, à la réduction des délais de traitement et au renforcement de la responsabilité des services ministériels.

L’un des éléments majeurs de ce dispositif réside dans l’intégration numérique complète des processus de dépôt, de traitement et de suivi des dossiers. Le système du ministère est interconnecté avec le Portail national des services publics et les bases de données spécialisées, permettant la standardisation et la publication transparente des procédures, ainsi qu’un suivi en temps réel par les usagers. Le dispositif offre également des capacités renforcées de contrôle, de supervision et d’évaluation de la responsabilité dans le traitement des démarches administratives.

Dans le sillage de la transformation numérique nationale, le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes a modernisé ses activités en mettant l’accent sur les technologies et les services centrés sur les membres. Cette orientation a conduit au lancement de l’application numérique "Femmes vietnamiennes", une plateforme offrant aux femmes un accès permanent à des informations, des compétences et des connaissances utiles.

Dans sa phase pilote, l’application privilégie des fonctionnalités pratiques, telles que les actualités en temps réel de l’Union, des contenus de renforcement des compétences, une bibliothèque numérique, des outils interactifs, comme les questions-réponses, les consultations et les échanges en ligne... qui favorisent le soutien communautaire, le partage d’expériences et le développement collectif. La plateforme évolue progressivement vers un système unifié de gestion des membres, contribuant à la construction d’un écosystème numérique connecté du niveau central jusqu’aux bases locales.

Par ailleurs, la ville de Cân Tho, dans le Delta du Mékong, affirme sa détermination à accélérer le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, en étroite articulation avec le secteur privé. Lors de la Semaine des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique 2025 (CASTID 2025), huit accords stratégiques de coopération ont été signés, ouvrant des perspectives en matière de recherche, de transfert technologique et de commercialisation, tout en renforçant les liens entre l’État, les scientifiques et les entreprises.

Dans la province méridionale de Tây Ninh, les autorités locales ont également mis en œuvre des politiques de soutien visant à encourager les entreprises et les organisations à promouvoir la science, la technologie et l’innovation à l’horizon 2030, en réponse directe à la Résolution 57.

VNA/CVN