VinFuture 2025 : le grand soir de la science

La cérémonie de remise des Prix VinFuture 2025 en science et technologie se tiendra le 5 décembre au soir, au Théâtre Hô Guom à Hanoï. Elle sera diffusée en direct sur VTV1, la télévision nationale du Vietnam, et en livestream sur plusieurs plateformes sociales à partir de 20h10.

>> VinFuture 2025 : cap sur les percées technologiques

>> VinFuture 2025 : quand la science redonne espoir

>> Un dialogue art-science pour une ère durable

Photo : VNA/CVN

Les lauréats des prix seront annoncés sous le regard de la communauté scientifique internationale. Le Grand Prix VinFuture, doté de 3 millions de dollars américains, sera accompagné de trois Prix Spéciaux de 500.000 dollars chacun, destinés respectivement à une femme scientifique, à un scientifique issu d’un pays en développement et à un chercheur travaillant sur des domaines émergents.

Pour cette 5e édition, plus de 1.700 dossiers ont été reçus, en provenance de plus de 70 pays et territoires, soit 2,8 fois plus que lors de la première édition, signe de l’audience et de l’influence croissantes du prix après un demi-décennie de développement. Les travaux distingués illustrent un esprit pionnier, une persévérance face aux défis et l’ambition d’employer la science au service de la vie.

Lorsque les lauréats de cette année seront dévoilés, vous verrez que VinFuture a, une fois encore, choisi avec une grande justesse. En particulier, le Grand Prix récompense une recherche dont l’impact concerne une très large part de la population mondiale, confie le professeur Dang Van Chi, membre du Conseil des Prix VinFuture.

Tout au long de la cérémonie, le message "S’élever ensemble – Prospérer ensemble" de VinFuture 2025 sera mis en scène dans un langage d’art contemporain empreint d’identité vietnamienne. Des numéros soigneusement conçus retraceront le parcours des cinq premières années de VinFuture, des aspirations fondatrices à l’empreinte globale.

Aux côtés des stars de la science, la scène des VinFuture 2025 accueillera Alicia Keys, icône mondiale, détentrice de 17 Grammy Awards. Sa musique, portée par la force, la constance et l’espérance, résonne avec le thème "S’élever ensemble – Prospérer ensemble" et se veut un hommage aux scientifiques et innovateurs qui œuvrent sans relâche pour le progrès de l’humanité.

Le lauréat d’Intervision 2025, Duc Phúc, fera pour sa part ses débuts à la cérémonie avec une performance mêlant traditions culturelles vietnamiennes et musique contemporaine, portrait d’un Vietnam affirmant son identité tout en s’ouvrant au monde.

Un moteur pour la relève scientifique vietnamienne

Créé en 2020 avec la mission de promouvoir une science au service de l’humanité, VinFuture s’est imposé en cinq ans comme un rendez-vous de premier plan pour la communauté scientifique mondiale, réunissant des lauréats du Nobel et d’autres grands prix, et fédérant la recherche autour des questions les plus pressantes de notre époque.

Fait notable : après les quatre premières éditions, quatre équipes de scientifiques distinguées sur la scène VinFuture ont ensuite été honorées par un prix Nobel. Une confirmation de la vision d’exception de ce premier prix international fondé par des Vietnamiens et une reconnaissance de l’impact profond de ces recherches pour l’humanité.

En tant que membres du Conseil, nous choisissons les bonnes personnes. Remporter un prix VinFuture accroît les chances d’obtenir, plus tard, un Nobel, souligne le professeur Dang Van Chi.

Photo : Fondation VinFuture/CVN

Pour cette 5e édition, le thème "S’élever ensemble – Prospérer ensemble" affirme la conviction que le développement durable de la planète passe par le partage des connaissances et par une science et une technologie catalyseurs de progrès commun. Dans cet esprit, les tables rondes "La science pour la vie", la série de "Dialogues Explorer le futur" dans dix grandes universités, et l’exposition "Le Feuillage V – Le toucher de la science", organisées du 2 au 6 décembre, ont fait de Hanoï une véritable fête de l’intelligence.

Les échanges portés par d’éminents chercheurs sur l’IA, la médecine, l’agriculture, les technologies de pointe… élargissent le champ des connaissances et ouvrent des pistes de réflexion sur les voies de développement de l’humanité pour la prochaine décennie.

Après une semaine académique dense, l’élite scientifique mondiale se retrouvera sur "le tapis rouge de l’intelligence" lors de la Cérémonie de remise des prix VinFuture 2025, le 5 décembre au soir. Un moment où la science au service de l’humanité brille de tout son éclat, et où se dessine l’image d’un Vietnam proactif, ouvert et toujours plus connecté au flux mondial du savoir.

Le Vietnam continue de renforcer ses capacités en recherche, en science et en technologie. J’espère que le Prix VinFuture sera un moteur pour les jeunes scientifiques et ingénieurs vietnamiens, afin d’innover réellement et de faire progresser le pays, insiste le Professeur Chi.

Phuong Nga/CVN