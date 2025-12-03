Une IA ouverte et sûre pour propulser le Vietnam

L’intelligence artificielle (IA) est appelée à devenir un pilier de l’intelligence nationale au service du bien‑être social, du développement durable et de la compétitivité du Vietnam. Elle ouvre une fenêtre d’opportunité historique pour qu’il puisse accélérer la productivité, monter en puissance et rejoindre le cercle des pays à haut revenu.

« Le Vietnam a publié sa première Stratégie nationale pour l’IA en 2021. Toutefois, l’IA progresse à un rythme exceptionnel et, d’ici la fin de cette année, nous présenterons une Stratégie IA actualisée ainsi qu’une Loi sur l’IA », a déclaré le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, lors du symposium « Frontières mondiales : éthique et sécurité de l’IA au service de l’humanité », organisé le 2 décembre dans le cadre de la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2025. Ces documents ne sont pas seulement des cadres juridiques, mais aussi une déclaration de la vision nationale du Vietnam, affirmant l’IA comme un pilier de l’intelligence nationale, au service du bien-être social, du développement durable et du renforcement de la compétitivité du pays.

Selon M. Duy, aujourd’hui l’IA n’est plus une simple technologie d’application; elle devient une infrastructure essentielle, comme l’électricité, les télécommunications ou Internet. Tout pays qui la maîtrise disposera d’un avantage majeur en matière de développement socio-économique et de défense nationale. C’est pourquoi le Vietnam construit un Centre national de supercalcul pour l’IA, élargit les écosystèmes de données ouvertes et développe des infrastructures d’IA nationales en visant l’autonomie technologique. « Parallèlement, nous accélérons l’adoption de l’IA à l’échelle du pays, afin d’en faire un assistant intelligent universel pour chaque citoyen, pour stimuler la productivité et élargir l’accès au savoir, chose qui par le passé n’était accessible qu’aux hauts dirigeants », a-t-il souligné.

Philosophie d’ouverture

Le Vietnam fait le choix assumé de l’ouverture pour développer l’IA : standards ouverts, données ouvertes, technologies open source. Cette approche lui permet d’absorber le savoir mondial, de muscler ses capacités, de porter la vision « Make in Vietnam » et de contribuer en retour au bien commun. Elle fonde aussi la sécurité, la transparence et la confiance indispensables aux usages de l’IA.

Mais pour que l’IA prospère, il faut un marché domestique à la hauteur. Sans applications, pas de marché ; sans marché, pas de champions vietnamiens. C’est pourquoi le gouvernement accélère le déploiement de l’IA dans tous les secteurs et au sein de l’administration. Le Fonds national pour l’innovation technologique consacrera 30 à 40% de ses ressources, dont des « vouchers IA » destinés aux PME, afin de faire du Vietnam un véritable terreau d’entreprises d’IA solides

« Nous mettons l’accent sur la transformation par l’IA, et non pas seulement sur l’application de l’IA », a-t-il souligné. La transformation par l’IA consiste en une refonte complète du fonctionnement des organisations, des secteurs et du pays, en mobilisant l’IA pour créer de nouvelles capacités en matière de gestion, de production et d’innovation, à l’instar de l’industrialisation ou de la transformation numérique. Avec une population jeune et dynamique de 100 millions d’habitants, le Vietnam n’est pas seulement un grand marché, c’est aussi un berceau de nouveaux produits d’IA. Aux côtés de 11 domaines technologiques stratégiques, d’une infrastructure de calcul puissante, de données abondantes, d’entreprises technologiques « Make in Vietnam » et d’une communauté ambitieuse de startups et de chercheurs, le Vietnam dispose de tous les ingrédients pour accélérer rapidement à l’ère de l’IA.

Au-delà des opportunités, l’IA revêt aussi des défis liés à l’éthique, à l’emploi et à la confiance sociale. Le pays s’engage donc à développer l’IA de manière rapide, sûre et centrée sur l’humain qu’elle assiste mais qui demeure le décideur ultime.

Croissance à deux chiffres

Dans la période à venir, le Vietnam publiera un Code national d’éthique pour l’IA, une Stratégie IA mise à jour et la Loi sur l’IA, fondés sur des principes clés : gouvernance fondée sur les risques, la transparence et la responsabilité; conception centrée sur l’humain ; encouragement du développement domestique de l’IA ; positionnement de l’IA comme moteur d’une croissance rapide et durable ; et protection de la souveraineté numérique nationale à travers les données, l’infrastructure et la technologie domestique.

L’IA représente une opportunité historique pour le Vietnam de réaliser un progrès qualitatif et de devenir un pays développé à revenu élevé. Tous les « Tigres asiatiques » ont saisi leur chance en tirant parti des grandes révolutions industrielles. Après des décennies de développement, le Vietnam est devenu la 32e économie mondiale et dispose désormais des conditions nécessaires pour entrer de plain-pied dans l’ère de l’IA - en accroissant la productivité, en visant une croissance à deux chiffres, en renforçant la gouvernance nationale et en améliorant la protection du pays.

