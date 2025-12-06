Quang Ninh attire plus de 607 millions de dollars dans la science et la technologie

La province de Quang Ninh a récemment délivré des certificats d’investissement pour sept projets dans le secteur des sciences et des technologies, pour un montant total de plus de 16.000 milliards de dôngs (plus de 607 millions de dollars).

>> Quang Ninh renforce sa gouvernance maritime pour lever le “carton jaune”

>> Désignation de Quan Minh Cuong au poste de secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh

>> Création de la Réserve marine Cô Tô - Île Trân

Photo : CTV/CVN

Parmi eux, trois projets se distinguent par des investissements élevés, de 130 à 200 millions de dollars: le projet d’élevage de vaches laitières et de transformation de lait à hautes technologies de Dâm Hà - Quang Tân, le port fluvial de Chanh 3, et le centre de traitement de déchets solides associé à la fruticulture, à la culture de légumes bio et à un parc arboré dans la commune de Thông Nhât.

Ces sept projets s’inscrivent dans une stratégie de Quang Ninh visant à développer un écosystème d’innovation, à attirer de grandes entreprises et des groupes technologiques de premier plan pour la recherche, l’application et l’investissement dans le numérique, les technologies avancées de transformation et de fabrication, l’industrie auxiliaire, l’économie circulaire, ainsi que les technologies d’aquaculture et de pêche intelligente.

“Nous souhaitons collaborer avec les entreprises, les investisseurs et les scientifiques pour concevoir et mettre en œuvre des projets en sciences et en technologies, en innovation et en transformation numérique. L’objectif est de développer des produits et services à forte valeur ajoutée, intégrés aux chaînes de valeur mondiales, et de stimuler une économie verte, numérique, collaborative, circulaire ou nocturne, ainsi que d’autres modèles de développement durable”, a souligné Bùi Van Khang, président du Comité populaire provincial.

À cette occasion, la province de Quang Ninh et ses partenaires nationaux et internationaux ont signé des protocoles d’accord de coopération, notamment avec Kim Jong Tae, directeur général de la société VIN GRP.

“Dans les temps à venir, nous investirons dans le complexe Ha Long IIDP, d’une superficie de 300 ha, pour développer des projets dédiés au sport, aux services financiers et aux actifs numériques, offrant à Ha Long des produits et services innovants et attractifs”, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN