Le Vietnam renforce sa position internationale grâce à la science et à l’innovation

Le Vietnam ne se contente plus d’une croissance économique soutenue : il affirme désormais son ambition de renforcer sa position internationale en s’intégrant plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales et en considérant la science et la technologie comme la clé pour l'augmentation de la productivité et de la compétitivité.

Photo : VNA/CVN

C’est l’analyse du Professeur associé Lê Duc Anh, de l’Université de Tokyo, également délégué au XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique (prévu les 26 et 27 décembre), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Japon.

Selon lui, pour assurer un développement rapide et durable, le Vietnam doit faire de l’innovation le moteur principal de la productivité, en ciblant des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux et la biotechnologie. Il souligne l’importance de transformer le savoir en force productive à travers la création d’écosystèmes de "deep tech", le renforcement des mécanismes de transfert technologique. Parallèlement, le pays doit investir massivement dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, moderniser ses infrastructures de recherche grâce à des centres d’excellence et réformer ses mécanismes institutionnels.

La communauté vietnamienne à l’étranger, en particulier les intellectuels et les entrepreneurs, joue à cet égard un rôle déterminant. Leur contribution en matière de savoir-faire, de réseaux internationaux et de standards professionnels constitue un levier stratégique pour l’innovation nationale.

Dans cette optique, Lê Duc Anh propose la mise en place d’un mécanisme de "guichet unique" pour les projets de coopération scientifique, l’instauration de "commandes nationales" destinées aux experts vietnamiens expatriés, ainsi qu’un système de rémunération aligné sur les normes internationales.

S’agissant du secteur des semi-conducteurs, le Vietnam dispose, selon lui, d’atouts majeurs : une population jeune, dynamique et une position géostratégique favorable au sein d’une chaîne d’approvisionnement mondiale en pleine recomposition. Pour transformer ce potentiel en succès concret, il est indispensable de standardiser les programmes de formation, de développer des laboratoires de pratique industrielle et de promouvoir des partenariats public-privé à long terme, sur des cycles de cinq à dix ans.

Dans ce processus, les intellectuels vietnamiens de l’étranger joueront un rôle de passerelle technologique essentiel, apportant leur soutien dans trois domaines : conception de programmes de formation ; direction d'équipes/projets de recherche ; et la mise en relation avec des partenaires internationaux.

VNA/CVN