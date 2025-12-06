Dà Nang nommée Ville intelligente du Vietnam de 2025

Dà Nang a été désignée Ville intelligente du Vietnam de l’année 2025, remportant ainsi le titre national le plus prestigieux et le seul décerné cette année par l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).

La VINASA a annoncé ce prix samedi 6 décembre, à l’issue d’une dernière phase de sélection qui s’est déroulée au début du mois. Des experts ont évalué les présentations et une analyse indépendante des provinces et villes participantes.

Le jury, présidé par l’ancien ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Quân, a voté pour les localités ayant, selon lui, réalisé des performances exceptionnelles en matière de transformation numérique et de développement de villes intelligentes.

Dà Nang a obtenu la meilleure note dans trois catégories : gouvernance intelligente, attractivité pour les start-ups innovantes et environnement vert. Les juges ont souligné que ces domaines reflétaient la volonté de la ville de placer les services au cœur de ses préoccupations, tout en développant l’utilisation des outils numériques dans la gestion urbaine.

L’association a salué ce prix comme une reconnaissance des efforts constants déployés par cette ville côtière pour construire un modèle de ville intelligente complet et améliorer le niveau de vie de ses habitants.

Au cours de la dernière décennie, Dà Nang s’est imposée comme un chef de file national en matière d’intelligence artificielle dans les services publics. La ville exploite un centre opérationnel intégré, des plateformes d’analyse de données massives et des systèmes d’IA qui surveillent le trafic, la qualité de l’air et la sécurité.

Elle a également déployé des assistants virtuels pour fournir des informations, des outils numériques suggérant des démarches administratives et des plateformes analysant les retours des citoyens en ligne.

Les universités, les parcs technologiques et les incubateurs de start-up locaux ont été incités à collaborer plus étroitement, formant ainsi un réseau de recherche en pleine expansion sur les applications de l’IA liées aux besoins urbains.

Selon les autorités, cette technologie a permis d’accélérer la prestation des services publics, d’améliorer la réactivité en cas d’incident et de renforcer les capacités d’alerte précoce dans des secteurs aussi variés que les transports et l’environnement.

Dà Nang élabore actuellement une nouvelle stratégie pour 2026-2030 afin de consolider son rôle de pôle d’innovation. Ce plan identifie l’IA comme un pilier essentiel pour le développement de l’économie numérique et le renforcement de la compétitivité.

Ce projet prévoit la création de nouveaux laboratoires d’IA, de centres de recherche et développement, ainsi que d’un cadre réglementaire expérimental pour tester les technologies émergentes, et un soutien accru aux entreprises technologiques et aux start-ups.

Selon les responsables municipaux, cette distinction nationale renforcera la position de Dà Nang dans sa recherche de partenariats plus étroits, tant au niveau national qu’international, pour développer ses projets de ville intelligente.

L’objectif à long terme, ajoutent-ils, est de faire de Dà Nang un centre urbain durable et innovant, qui demeure l’une des villes les plus agréables à vivre du Vietnam.

