Science, technologie et ressources humaines, leviers essentiels du développement économique

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, les moteurs traditionnels de la croissance montrent progressivement leurs limites. Le savoir, les technologies et l’innovation deviennent, eux, de plus en plus déterminants pour renforcer la compétitivité d’un pays.

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Photo : VNA/CVN

Malgré les nombreux résultats positifs enregistrés ces dernières années, l’économie vietnamienne reste confrontée à des blocages structurels importants.

Face à cette situation, le 3e Plénum du Comité central du Parti (XIVe mandat), a adopté une résolution sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam. L’objectif est clair : créer de nouveaux moteurs de croissance et favoriser un développement rapide et durable.

Cette orientation concrétise également l’un des quatre changements stratégiques évoqués par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, dans son discours d’ouverture du 3e Plénum : construire un modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines.

Selon les experts, cette transformation est devenue incontournable. Les avantages traditionnels du Vietnam, comme une main-d’œuvre relativement bon marché et l’exploitation des ressources naturelles, tendent à s’amenuiser. Dans le même temps, l’innovation et la maîtrise des technologies jouent un rôle croissant dans la compétitivité de l’économie.

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Selon le Docteur Nguyễn Quốc Việt, de l'Université d’économie, Université nationale de Hanoï, après 40 ans de Renouveau, le Vietnam dispose aujourd’hui d’une nouvelle position et de nouvelles capacités, mais il est également confronté à de nombreux défis. "Le pays est profondément intégré aux chaînes d’approvisionnement mondiales, mais la valeur ajoutée reste limitée, la productivité demeure insuffisante et le risque de tomber dans le piège du revenu intermédiaire est toujours réel. Par conséquent, faire évoluer le modèle de croissance vers un modèle de développement fondé sur la productivité, l’innovation et les technologies n’est plus seulement une exigence : c’est une nécessité pour renforcer la compétitivité de l’économie", confie-t-il.

Parallèlement à la nécessité de renouveler le modèle de développement, le 3e Plénum a également souligné le rôle déterminant de la capacité de mise en œuvre. Ainsi, chaque décision politique doit définir clairement les responsabilités, les ressources, les échéances et les résultats attendus ; l’efficacité concrète ainsi que la satisfaction des citoyens et des entreprises doivent servir de critères d’évaluation.

Selon les experts, pour que les grandes orientations se traduisent concrètement dans la vie économique et sociale, la réforme institutionnelle, la mobilisation des ressources et la mise en place d’un environnement favorable à l’innovation constituent des missions essentielles.

"Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans ses réformes institutionnelles. Mais une croissance durable exige un engagement systématique. À chaque niveau de gouvernement, dans chaque organisme et pour chaque acteur, tous doivent avancer dans la même direction, autour d’un objectif commun de développement", a affirmé Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, au Cambodge et au Laos.

De la pensée du Président Hồ Chí Minh sur le développement de la production et l’amélioration de la productivité du travail, ainsi que sur l’importance accordée aux sciences et aux techniques, jusqu’à l’orientation actuelle du Parti visant à renouveler le modèle de développement, se dessine une même ligne directrice.

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Le développement national doit reposer sur la mobilisation et la valorisation des ressources fondamentales. Parmi elles, l’être humain, le savoir, les sciences et les technologies occupent une place centrale.

En améliorant la productivité, en libérant les ressources, en valorisant pleinement les sciences et les technologies et en plaçant l’être humain au centre du développement, le Vietnam disposera des fondations nécessaires pour accélérer sa croissance et la rendre plus durable.

Une voie qui doit permettre au pays de poursuivre sa marche vers un objectif commun : construire un Vietnam prospère, moderne et heureux.

Phuong Mai/CVN