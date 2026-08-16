Agent orange : une délégation vietnamienne mobilise le soutien américain en faveur des victimes

Une délégation de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville a effectué, du 12 au 14 août, une visite de travail aux États-Unis afin de renforcer la coopération humanitaire et de mobiliser davantage de soutien en faveur des victimes vietnamiennes.

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Photo : VNA/CVN

Conduite par le général de brigade, professeur associé et docteur Nguyên Hông Son, vice-président de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) et président de l’Association de Hô Chi Minh-Ville, la délégation a eu des séances de travail avec Rashida Tlaib, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, l’organisation Veterans For Peace (VFP), des juristes ainsi que plusieurs organisations de la société civile américaine.

Cette visite a permis à la délégation vietnamienne de présenter directement à ses partenaires américains les conséquences persistantes de l’agent orange/dioxine au Vietnam et de solliciter le soutien des forces progressistes, des anciens combattants, des juristes et des organisations de jeunesse en faveur des victimes.

La délégation a échangé avec des représentants des organisations Viet Left Power, Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign, VietLead, SEAFN, Mekong et d'autres groupes sociaux aux États-Unis. Le général de brigade Nguyên Hông Son a présenté les efforts déployés par l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine pour assurer les soins de santé et la réadaptation fonctionnelle, soutenir les moyens de subsistance, la formation professionnelle et l’octroi de bourses, améliorer les conditions de logement et défendre les droits et intérêts légitimes des victimes.

Mobiliser davantage les jeunes générations

La délégation a mis en avant une approche axée sur les victimes, consistant non seulement à apporter un soutien immédiat, mais aussi à créer des conditions favorables pour que chaque personne développe ses aptitudes et s'intègre activement dans la communauté.

L'histoire exemplaire de Pham Thi Thu Thuy, victime de l'agent orange devenue enseignante spécialisée pour soutenir les enfants en situation de handicap, a suscité une vive émotion auprès des partenaires américains.

À cette occasion, Rashida Tlaib a exprimé son soutien continu aux démarches de plaidoyer en faveur des personnes touchées et à l'amélioration de la prise en charge médicale des vétérans américains. Elle a souligné la nécessité d’élargir le réseau de soutien au sein du Congrès américain et de renforcer la coordination entre les parlementaires, VFP, les organisations de la société civile et la communauté américaine d’origine asiatique. Elle a également estimé qu’il était essentiel de mobiliser davantage les jeunes générations afin de mieux faire connaître les conséquences de la guerre, les effets des produits chimiques toxiques sur l’être humain et l’environnement, ainsi que la responsabilité commune dans la cicatrisation des blessures de guerre.

La réparation des séquelles de la guerre

Les représentants des organisations américaines ont présenté leur parcours, leurs objectifs et leurs programmes d'actions en faveur de la justice sociale, de la paix, des droits des immigrants et des communautés touchées par les conflits. Les parties sont convenues de la nécessité de mieux sensibiliser le public américain, en particulier les jeunes, aux graves séquelles de l’agent orange/dioxine au Vietnam, au Laos et au Cambodge.

Auparavant, lors de son intervention au congrès national de la VFP, le général de brigade Nguyên Hông Son avait exprimé sa reconnaissance pour le soutien apporté par VFP et des amis américains à la VAVA au fil des années. Il a souhaité que les partenaires continuent de soutenir les programmes de soins de santé, de réadaptation fonctionnelle, d’éducation, de soutien aux moyens de subsistance et d’amélioration des conditions de vie des victimes, notamment des enfants et des jeunes.

La visite aux États-Unis de la délégation de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville contribue non seulement à renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples vietnamien et américain, mais aussi à élargir le réseau de partenaires engagés en faveur de l’action humanitaire, de la paix et de la réparation des séquelles de la guerre.

VNA/CVN