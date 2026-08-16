Santé

Hô Chi Minh-Ville réorganise ses soins psychiatriques

Plusieurs établissements de l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville manquent d’espace pour accueillir et soigner les patients. Face à cette situation, les autorités municipales demandent un réaménagement urgent des infrastructures existantes et la recherche de nouveaux sites adaptés, afin de répondre à la hausse des besoins en santé mentale, notamment chez les enfants.

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Le 11 août, le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a organisé une visite de terrain et une séance de travail au Département de psychologie et de psychiatrie de l’enfant de l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville (établissement N°3), à l’établissement N°1 de cet hôpital ainsi qu’à l’établissement N°3 du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, dans le quartier de Minh Phung.

La visite était dirigée par Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville.

Locaux exigus, demande en hausse

Présentant le rapport lors de la séance de travail, le docteur Nguyên Dang Khoa, directeur de l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’établissement dispose actuellement de quatre sites. Les établissements N°1 et N°3 disposent toutefois d’une superficie limitée, alors qu’ils doivent assurer simultanément de nombreuses activités médicales.

Photo : Quang Châu/CVN

En 2025, l’établissement N°1, situé dans le quartier de Cho Quan, a enregistré 1.463 prises en charge en hospitalisation complète. Au cours des six premiers mois de 2026, ce chiffre s’est établi à 762.

De son côté, l’établissement N°3, situé dans le quartier de Câu Kiêu, a enregistré 48.066 consultations en 2025, contre 25.683 au cours des six premiers mois de 2026.

Selon le directeur de l’hôpital, les espaces actuellement disponibles ne permettent pas de répondre pleinement aux exigences du développement des activités spécialisées ni à l’augmentation continue du nombre de patients. Les consultations, les urgences, les soins hospitaliers et ambulatoires, les consultations psychologiques ainsi que l’accompagnement des patients doivent être organisés dans des espaces relativement restreints.

Cette situation complique également l’aménagement de zones fonctionnelles spécialisées et l’extension des espaces de consultation, des urgences et de la capacité d’hospitalisation. Or, les patients souffrant de troubles mentaux ont besoin d’un environnement de soins sûr et aéré, ainsi que d’espaces adaptés à la vie quotidienne et à la réadaptation.

Face à cette situation, l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville a proposé à la municipalité d’envisager la mise à disposition d’un nouveau site, plus vaste et mieux adapté à l’orientation de développement d’un établissement spécialisé en psychiatrie.

Le transfert vers un nouveau site permettrait de remédier aux contraintes d’espace et à la saturation des infrastructures des établissements N°1 et N°3. Il offrirait également des conditions favorables à l’élargissement des activités de consultation et de traitement, à l’augmentation de la capacité d’accueil et au développement des lits d’hospitalisation, notamment pour les enfants.

Des espaces de soins mieux adaptés

À l’issue de la visite de terrain, Nguyên Phuoc Lôc a estimé que certains établissements de l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville demeuraient trop exigus. Les espaces consacrés aux consultations, aux soins et à l’accompagnement des patients sont limités, ce qui complique le travail du personnel médical et les conditions de prise en charge des patients.

Selon lui, il est nécessaire de mettre rapidement à disposition des locaux plus vastes et mieux adaptés afin de permettre au personnel médical d’améliorer la qualité des soins et d’offrir aux patients un environnement thérapeutique plus favorable et plus sûr. Cette démarche constitue également une concrétisation du principe visant à "ne laisser personne de côté" en matière de soins de santé.

Dans l’immédiat, Nguyên Phuoc Lôc a demandé au Service municipal de la santé d’examiner les établissements relevant de sa gestion afin de procéder aux réparations, aux travaux de rénovation et à la réorganisation des activités de consultation et de traitement psychiatriques. Cette réorganisation doit permettre d’exploiter efficacement les infrastructures existantes tout en répondant aux exigences médicales.

Photo : ND/CVN

Concernant l’établissement N°1 de l’Hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville, situé dans le quartier de Cho Quan, il a demandé qu’une partie des locaux soit restituée à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville, afin de contribuer à réduire la pression pesant sur cet établissement.

Parallèlement, le Service municipal de la santé devra travailler avec le Service des finances afin d’examiner les possibilités et de rechercher un nouveau site d’une superficie de plus de 6.000 m², voire d’environ 10.000 m² si les conditions le permettent. La priorité sera accordée aux bâtiments administratifs ou aux sites disposant déjà d’infrastructures, nécessitant essentiellement des travaux de rénovation et de réaménagement fonctionnel, afin de permettre un transfert et une mise en service dans les meilleurs délais.

Améliorer la prise en charge des enfants

L’un des points auxquels les autorités municipales accordent une attention particulière concerne la mise à disposition rapide d’un établissement adapté aux enfants présentant des problèmes psychologiques ou des signes et manifestations de troubles mentaux.

Nguyên Phuoc Lôc a demandé au Service de la santé d’étudier une solution permettant aux enfants de bénéficier de consultations, d’un accompagnement psychologique et d’une prise en charge dans de meilleures conditions, plutôt que de continuer à utiliser les locaux actuels, qui présentent des contraintes importantes en matière d’espace.

Selon les orientations retenues, le rez-de-chaussée du nouveau site serait prioritairement consacré aux consultations. Les deuxième et troisième étages accueilleraient les services de consultation psychologique et permettraient d’élargir les activités de soins de jour. Le site devrait également disposer d’un espace de jeux adapté aux enfants.

La ville demande en outre au Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et aux organisations sociopolitiques de participer à la mobilisation des ressources nécessaires aux travaux de rénovation et d’aménagement, ainsi qu’à la création d’un espace de jeux pour les enfants.

Le responsable municipal a souligné que, lors de l’aménagement et de la rénovation des structures de soins, la sécurité des patients devait être placée au premier plan. Il convient également de garantir l’hygiène, ainsi qu’un environnement thérapeutique adapté et bienveillant aux spécificités des patients souffrant de troubles mentaux.

À plus long terme, Hô Chi Minh-Ville prévoit d’investir dans un hôpital psychiatrique d’une superficie d’environ 5 ha, d’une capacité de 1.000 lits, ainsi que dans un centre de soins et de réadaptation pour patients psychiatriques d’environ 3,3 ha, également doté de 1.000 lits.

Selon cette orientation, les projets devraient démarrer au deuxième trimestre de 2027 et être mis en service en 2029.

La réorganisation progressive des structures existantes, parallèlement à la préparation de projets d’envergure à long terme, devrait permettre à Hô Chi Minh-Ville de répondre aux difficultés actuelles liées au manque d’espace, d’améliorer la qualité des soins de santé mentale et de mieux répondre à l’augmentation des besoins de la population.

Quang Châu/CVN