8e Conférence des tribunaux frontaliers : coopération Vietnam - Cambodge - Laos

Réunis le 14 août à Phnom Penh pour la 8 e Conférence des tribunaux des provinces frontalières, les responsables judiciaires du Vietnam, du Cambodge et du Laos ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération. Lutte contre la criminalité transfrontalière, règlement des litiges civils et commerciaux : autant de priorités communes visant à consolider la stabilité et le développement des zones frontalières.

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La 8e Conférence des tribunaux des provinces frontalières du Vietnam, du Cambodge et du Laos s’est tenue le 14 août dans à Phnom Penh, capitale cambodgienne, réunissant les plus hauts responsables judiciaires des trois pays afin d’approfondir la coopération dans les domaines de la justice et de l’application du droit.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Cour populaire suprême du Vietnam. Le Cambodge était représenté par Chiv Keng, président de la Cour suprême, tandis que la délégation lao était dirigée par Phayvy Syboualypha, président de la Cour populaire suprême du Laos.

Dans son discours d’ouverture, Phayvy Syboualypha a souligné que cette conférence constituait une occasion importante pour les institutions judiciaires des trois pays d’échanger leurs expériences professionnelles, de partager leurs bonnes pratiques et de renforcer leur coordination dans le traitement des questions émergentes dans les zones frontalières. Il a appelé les participants à évaluer les résultats obtenus au cours des deux dernières années afin d’identifier les enseignements utiles et de définir des orientations de coopération plus efficaces pour l’avenir.

Prenant la parole, Nguyên Van Quang s’est félicité des progrès constants enregistrés dans la coopération entre les systèmes judiciaires vietnamien, cambodgien et lao. Selon lui, après seize années d’existence et huit éditions, cette conférence est devenue un mécanisme de dialogue important, favorisant les échanges d’expériences, le renforcement de la confiance mutuelle et la consolidation des relations d’amitié entre les trois pays.

Il a souligné que l’intégration internationale croissante et l’essor des échanges économiques, commerciaux et des investissements s’accompagnaient d’une augmentation des défis juridiques transfrontaliers. Les crimes organisés, notamment ceux liés aux technologies de l’information et au trafic de stupéfiants, ainsi que les litiges civils et commerciaux à caractère international, exigent une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires afin de garantir l’application effective de la loi, la protection de la justice et la stabilité des régions frontalières.

Nguyên Van Quang a estimé que les thèmes retenus pour cette édition répondaient directement aux préoccupations communes des trois pays et nécessitaient une coordination régulière et approfondie entre leurs institutions judiciaires. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à cette coopération trilatérale et sa volonté de continuer à la développer.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Chiv Keng a indiqué que la conférence permettait d’évaluer la mise en œuvre de la Déclaration commune adoptée à Dà Nang en 2024, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et dans le règlement des affaires civiles et commerciales comportant des éléments internationaux.

Les travaux ont porté sur quatre thèmes principaux : l’évaluation de l’application de la Déclaration commune de 2024 ; le partage d’expériences dans la prévention et le jugement des affaires d’escroquerie utilisant les technologies numériques ; l’amélioration de l’efficacité du règlement des litiges civils et commerciaux transfrontaliers ; et le traitement judiciaire des affaires liées au trafic de drogue transfrontalier.

À l’issue de la conférence, les trois parties ont signé un communiqué conjoint dans lequel elles s’engagent à poursuivre le renforcement de leur coopération judiciaire et à intensifier les échanges d’informations et d’expériences professionnelles.

En marge de l’événement, Nguyên Van Quang a rencontré ses homologues lao et cambodgien. Les responsables ont salué les résultats obtenus ces dernières années et sont convenus de poursuivre les échanges de délégations, d’intensifier la coordination entre leurs institutions et d’étudier la conclusion de nouveaux accords de coopération afin d’approfondir davantage les relations entre les systèmes judiciaires des trois pays.

La veille, le 13 août, le président de la Cour populaire suprême du Vietnam avait été reçu au Palais royal par le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Ce dernier a salué la tenue de cette huitième conférence, qu’il a qualifiée de plateforme utile pour renforcer les échanges entre les juridictions des trois pays et contribuer à l’édification de frontières de paix, d’amitié et de coopération durable.

VNA/CVN