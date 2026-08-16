Cân Tho fait de l’IA un levier de transformation administrative

Dans le cadre de la transition numérique nationale, les localités de Cân Tho intègrent activement les technologies modernes dans la gestion publique. L’intelligence artificielle (IA) est désormais directement intégrée aux services administratifs, avec des effets visibles au bénéfice des citoyens et des entreprises.

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Photo : VNA/CVN

Au Centre des services administratifs publics de la commune de Lai Hoà, les citoyens sont accueillis par un robot réceptionniste intelligent. Équipé d’un système d’IA et de questions-réponses automatisées, cet appareil les guide dans leurs démarches administratives, étape par étape, en vietnamien. Les citoyens se déclarent satisfaits de la clarté des réponses fournies par le robot, qui contribue à réduire leur temps d’attente lors des périodes de forte affluence.

Selon Nguyên Thi Doan, agente au Centre des services administratifs publics de la commune de Lai Hoà, le robot répond à 60 à 70% des demandes d’information initiales. Cette assistance permet au personnel de se concentrer sur l’expertise et le traitement approfondi des dossiers.

L'efficacité du dispositif se traduit par les résultats du premier semestre 2026 : sur 3 602 dossiers reçus, le taux de dépôt en ligne a atteint 99,86%. Le taux de dossiers traités dans les délais s'est élevé à 99,97%, tandis que la numérisation des pièces et des résultats a atteint 99,87%.

Le président du Comité populaire communal, Trân Tri Vân, indique que la localité concentre ses efforts sur trois piliers : l’économie numérique, la société numérique et le gouvernement numérique. L’application de l’intelligence artificielle devrait être davantage développée afin de répondre au mieux aux besoins du développement socio-économique et d’améliorer sans cesse les conditions de vie de la population, a-t-il déclaré.

Déploiement des plateformes numériques et intégration de l'IA

Photo : VNA/CVN

L’application de l’IA s’étend également à d’autres organismes. Le Comité populaire de la commune de Long Phu a récemment mis en place des applications d’IA et des plateformes numériques spécialisées, notamment un assistant virtuel permettant de rechercher des informations administratives, un système interne de gestion documentaire ainsi que le compte Zalo officiel du Centre de services administratifs publics, destiné à faciliter les échanges avec les citoyens.

Pour préparer ce déploiement, la commune de Long Phu a renforcé ses infrastructures numériques. Au cours du second semestre 2025, sur 4.900 dossiers traités, le taux de soumission en ligne a atteint 97,10%. La commune s’est classée au 3e rang parmi 103 communes et quartiers sur le Portail national des services publics en décembre 2025, tout en obtenant la note maximale en matière de transparence et de satisfaction des usagers.

Lâm Tiên Thach, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Long Phu, rappelle que la transformation numérique constitue une tâche prioritaire mesurée à l'aune de la satisfaction des citoyens.

Selon le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Van Khôi, a souligné qu’à l'ère du numérique et dans l’objectif de construire une société intelligente, la science et la technologie jouent un rôle fondamental, l'innovation est le pilier et la transformation numérique est le moteur des percées. Le respect rigoureux des orientations stratégiques, notamment des résolutions N°57-NQ/TW et N°68-NQ/TW, est essentiel pour réformer les modes de gouvernance et renforcer la compétitivité des localités, a indiqué le responsable.

Les initiatives menées à Lai Hoà et Long Phu illustrent la mise en œuvre concrète de ces orientations, contribuant à la construction d’une administration moderne, efficace et plus proche de la population.

VNA/CVN