Hanoï teste une "station de police intelligente"

Une "station de police intelligente", sous forme de kiosque, a été mise en service à titre expérimental le 15 août à Hanoï. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, elle offre des services multilingues et exploite l’intelligence artificielle ainsi que les données numériques pour faciliter les signalements, l’assistance d’urgence et l’accès aux services de police, marquant une nouvelle étape dans la modernisation des forces de sécurité au service de la population et des visiteurs étrangers.

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Photo : VNA/CVN

Installée au 89, rue Dinh Tiên Hoàng, au bord du lac Hoàn Kiêm, au centre-ville, cette station fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et propose des services multilingues. Elle s’inscrit dans le cadre de l’écosystème de kiosques multifonctionnels placé sous la conduite du Département de la police chargée de la gestion administrative de l’ordre social (C06) du ministère de la Police, en coordination avec les organismes concernés.

Cinq groupes de fonctions essentielles

Durant la phase pilote, la station intelligente propose cinq groupes de fonctions : signalement et réclamation ; appel d’urgence SOS ; alertes sur les modes opératoires criminels ; recherche des sièges des services de police ; et consultation juridique.

L’un des points forts du modèle réside dans l’application de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies vocales au processus de réception des signalements. Les usagers peuvent fournir les informations oralement, tandis que le système enregistre automatiquement leur contenu et suggère les éléments manquants afin de constituer un signalement plus complet et structuré.

Les informations recueillies sont ensuite transmises au système de traitement des signalements et réclamations du ministère de la Police, puis transférées au service de police compétent pour traitement. Les forces de l’ordre peuvent contacter les usagers, les orienter et les accompagner dans le règlement de leur dossier, tandis que les résultats du traitement sont actualisés dans le système.

Photo : VNA/CVN

Selon le général de brigade Nguyên Manh Hùng, directeur adjoint du C06, la valeur de la station de police intelligente ne réside pas seulement dans la création d’un nouveau canal permettant aux citoyens de transmettre des informations. Elle vise également à mettre en place un processus intégré allant de la réception et de l’enregistrement des informations à leur transmission aux services compétents, à l’accompagnement des usagers et à la mise à jour des résultats, contribuant ainsi à renforcer la transparence et l’efficacité du traitement des signalements.

Un soutien aux habitants et aux visiteurs étrangers

La fonction SOS est conçue comme un canal d’assistance d’urgence indépendant, permettant aux habitants de contacter rapidement et directement les forces de police locales dans les situations nécessitant une intervention immédiate.

Grâce à son système multilingue, la station peut également apporter une assistance aux visiteurs étrangers et leur permettre de contacter les forces de l’ordre locales en cas d’urgence. Selon le C06, cette fonctionnalité contribue à améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs internationaux et à renforcer l’image du Vietnam auprès des amis étrangers.

Photo : VNA/CVN

Une technologie fondée sur les données de la population

Selon le C06, la conception de la station de police intelligente au Vietnam ne consiste pas simplement à reproduire les modèles de "Smart Police Station" déjà déployés dans certains pays. Elle repose sur les exigences opérationnelles nationales ainsi que sur les systèmes vietnamiens de données démographiques, de cartes d’identité, d’identification et d’authentification électroniques.

Le modèle accorde une attention particulière à l’application de l’IA, à l’automatisation de la réception et du traitement des informations et à l’interconnexion avec les systèmes opérationnels, tout en garantissant la sécurité des informations et la protection des données personnelles. Le principe retenu par le C06 est que toutes les opérations effectuées par les usagers sur le kiosque doivent garantir "la bonne personne - les bonnes données - la bonne procédure - le respect de la loi".

La société par actions du groupe MK participe, aux côtés du C06, à la conception, à la construction et au déploiement des solutions technologiques destinées à la station de police intelligente.

Hanoï est la première localité du pays à expérimenter ce modèle. Dans les prochaines étapes, la station continuera d’être étudiée et perfectionnée, avec l’intégration de nouveaux services et utilités liés aux données démographiques, aux cartes d’identité, ainsi qu’à l’identification et à l’authentification électroniques via l’application VNeID, contribuant à alléger la charge de travail des forces de police locales et à améliorer l’efficacité du maintien de l’ordre et de la sécurité.

VNA/CVN