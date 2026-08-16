Le premier examen de vietnamien sur ordinateur organisé à l’étranger

Une nouvelle étape a été franchie dans la promotion du vietnamien à l’international avec l’organisation, le 15 août à Osaka, du premier examen en ligne d’évaluation des compétences en vietnamien destiné aux étrangers. Cette initiative constitue une avancée importante dans l’enseignement, l’évaluation et la diffusion du vietnamien hors du pays.

>> Une nouvelle méthode ludique pour apprendre le vietnamien à l’étranger

L’examen, placé sous la responsabilité académique de l’Université de pédagogie de Hanoï et sous le patronage du Consulat général du Vietnam à Osaka, a été organisé en coordination avec le Centre d’études vietnamiennes de l’Association pour la promotion de la coopération économique Vietnam - Japon. Ses résultats serviront de référence pour les besoins d’apprentissage, de recherche, de travail et d’échanges culturels, alors que le vietnamien suscite un intérêt croissant dans de nombreux pays.

Photo : VNA/CVN

Cette session pilote s’est tenue dans une salle équipée pour accueillir 25 candidats aux profils très variés, le plus jeune étant âgé de 8 ans et le plus âgé de 69 ans.

Le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyên Truong Son, a souligné que l'organisation de cet examen contribue à concrétise la résolution 23-NQ/TW du Politburo, relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger. Il a salué les efforts du comité d’organisation et des enseignants de l’Université pédagogique de Hanoï, tout en réaffirmant l’engagement du Consulat général à accompagner la communauté vietnamienne au Japon dans la préservation et l’enseignement de sa langue maternelle.

De son côté, la directrice du Centre d’études vietnamiennes, Lê Thuong, a estimé que le succès de cette première édition confirmait le rôle essentiel de la langue vietnamienne dans la préservation de l’identité culturelle et le renforcement du bloc de grande union nationale.

Selon elle, l’examen ne vise pas seulement à évaluer les compétences linguistiques, mais aussi à promouvoir l’amour du vietnamien et à encourager les Vietnamiens à l’étranger, ainsi que leurs amis internationaux, à continuer d’apprendre, d’utiliser et de préserver leur lien avec la langue vietnamienne.

Pham Thi Ngoc Quynh, représentant l’Université pédagogique de Hanoï, a précisé que la préparation technique et pédagogique rigoureuse servirait de base à l’extension de ce modèle à d’autres pays.

VNA/CVN