Hô Chi Minh-Ville accélère sa transition vers une agriculture de haute technologie

Hô Chi Minh-Ville ambitionne d'accroître la part de la valeur ajoutée issue de l'agriculture de haute technologie. Pour y parvenir, la municipalité encourage le développement d'une agriculture urbaine moderne, fondée sur les hautes technologies, les principes de l'économie circulaire et les pratiques biologiques.

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Ce modèle est particulièrement adapté aux superficies agricoles limitées ainsi qu'aux espaces vacants situés en milieu urbain et périurbain, fortement affectés par l'urbanisation. L'objectif est de fournir aux habitants des produits agricoles frais, sûrs et de haute qualité, répondant aux besoins de la consommation locale.

L'agriculture urbaine englobe les activités de production, de transformation et de distribution de produits agricoles issus des cultures, de l'élevage et de l'aquaculture, au cœur ou en périphérie des zones urbaines. Elle valorise les espaces restreints, les terrains vacants, les balcons et les toits-terrasses grâce à des techniques de culture biologique et de haute technologie. Au-delà de la production alimentaire, elle vise à renforcer la sécurité alimentaire, générer des revenus complémentaires et contribuer à l'aménagement d'un cadre de vie plus vert et plus durable.

Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, la récente fusion administrative a considérablement élargi le périmètre agricole de la métropole. Celui-ci couvre désormais 168 unités administratives de niveau communal (113 quartiers, 54 communes et une zone spéciale), pour une superficie agricole d'environ 451.021 ha, soit près de quatre fois celle dont disposait auparavant la ville.

Cette évolution s'accompagne toutefois de nombreux défis. L'urbanisation rapide réduit progressivement les terres agricoles et accentue leur morcellement. Par ailleurs, la dégradation des sols et des ressources en eau dans plusieurs zones de production diminue leur productivité, conduisant certains agriculteurs à abandonner leurs terres.

Face à cette situation, le Programme de développement de l'agriculture urbaine de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2050, doit accélérer la restructuration du secteur agricole, favoriser l'édification de la nouvelle ruralité et accompagner un développement urbain plus durable. Il prévoit également de renforcer les espaces verts, d'améliorer la qualité de l'environnement et d'optimiser l'utilisation des ressources.

D'ici à 2030, la valeur moyenne de la production agricole urbaine par hectare - intégrant les hautes technologies, l'agriculture biologique, circulaire et écologique ainsi que la transformation numérique - devrait atteindre 700 millions de dôngs par an. L'objectif est que cette agriculture moderne représente plus de 50% de la valeur totale de la production agricole de la ville. Par ailleurs, au moins 30% des ménages urbains devraient participer à des modèles d'agriculture urbaine.

Développer une ruralité moderne

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Văn Được, a récemment publié de nouvelles orientations pour la mise en œuvre du Programme d'édification de la nouvelle ruralité en 2026.

L'accent est mis sur le renforcement du cadre institutionnel, l'amélioration des critères de qualité et le développement d'une ruralité moderne, durable et étroitement articulée au processus d'urbanisation.

La municipalité entend consolider les institutions, adapter le cadre juridique aux réalités locales et renforcer l'organisation chargée de mettre en œuvre ce programme national. Elle prévoit également d'élaborer de nouveaux référentiels de critères applicables aux communes rurales et aux communes rurales modernes pour la période 2026-2030.

Le plan fixe plusieurs priorités visant à améliorer les infrastructures et à dynamiser l'économie rurale.

Hô Chi Minh-Ville poursuivra ainsi ses investissements dans les réseaux de transport rural, les systèmes d'irrigation, l'alimentation électrique, les établissements scolaires ainsi que les infrastructures commerciales, logistiques, numériques, d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées et des déchets. Ces équipements seront développés selon des critères de modernité, de résilience et d'adaptation au changement climatique.

Parallèlement, la ville accélérera le développement des infrastructures numériques, la modernisation du réseau de radiodiffusion communautaire et la mise en place de nouveaux modèles de gestion adaptés aux territoires ruraux.

Au-delà du développement des hautes technologies et de la transformation numérique, la municipalité entend également renforcer les coopératives agricoles, les zones de production spécialisées, les produits OCOP ("À chaque commune son produit"), le tourisme rural, le commerce électronique et la transformation des produits agricoles. Les agriculteurs bénéficieront également d'un meilleur accès aux innovations scientifiques, aux nouvelles technologies et aux financements verts.

La ville accordera en outre une attention particulière à la formation des ressources humaines, à l'amélioration de la qualité des services publics, au développement scientifique et technologique ainsi qu'à la création de communes intelligentes et de hameaux intelligents. La protection de l'environnement, le développement de l'économie circulaire ainsi que le maintien de la sécurité et de l'ordre public figurent également parmi les priorités.

D'ici à 2030, Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer 10 zones et 13 pôles agricoles de haute technologie afin de contribuer à la sécurité alimentaire d'une population de plus de 14 millions d'habitants.

La part de la production agricole urbaine intégrant les hautes technologies, l'agriculture biologique, circulaire et écologique ainsi que la transformation numérique devrait dépasser 50% de la valeur totale du secteur. La production agricole, forestière et aquacole issue des coopératives et des groupements de producteurs devra, quant à elle, représenter au moins 40% de la valeur du secteur.

Par ailleurs, la superficie moyenne d'espaces verts en milieu urbain devrait atteindre 5,5 m² par habitant.

À l'horizon 2050, la métropole ambitionne de bâtir une agriculture verte, sobre en carbone et résiliente face au changement climatique. Ce secteur est appelé à devenir un levier majeur de la croissance verte et du développement durable, en contribuant à l'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la ville.

Texte et photos : Truong Giang/CVN