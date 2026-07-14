Économie

Préparer les ressources humaines pour l’ère quantique

Ces dernières années, les technologies quantiques sont progressivement sorties du cadre de la recherche fondamentale pour s’orienter vers des applications concrètes dans de nombreux domaines, notamment l’informatique, la cybersécurité, la santé, la finance, les matériaux avancés et l’optimisation industrielle.

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Au Vietnam, les technologies quantiques et la cybersécurité figurent désormais parmi les dix technologies stratégiques nationales. Elles sont considérées comme un levier essentiel pour renforcer l’autonomie technologique du pays et améliorer sa compétitivité dans une économie mondiale fondée sur l’innovation.

En tant que principal pôle scientifique, technologique et d’innovation du pays, Hô Chi Minh-Ville s’emploie à construire les bases nécessaires pour entrer dans cette nouvelle ère. La priorité est clairement accordée au développement des ressources humaines, considéré comme la condition indispensable pour exploiter pleinement le potentiel des technologies quantiques dans les années à venir.

Les universités au cœur de la stratégie

Pour la professeure Nguyên Thị Thanh Mai, directrice de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, le principal obstacle au développement des technologies quantiques dans le monde n’est pas uniquement technologique, mais avant tout humain.

Selon elle, les sciences quantiques constituent un domaine particulièrement complexe, à l’intersection de la physique, des mathématiques, de l’informatique, de la science des matériaux et de la photonique. Sans une masse critique de spécialistes hautement qualifiés, les ambitions stratégiques ne pourront jamais se transformer en capacités réelles.

Elle souligne ainsi l’importance d’attirer les talents internationaux, en particulier les chercheurs vietnamiens installés à l’étranger, qui disposent d’une expérience acquise dans les plus grands centres mondiaux de recherche et d’innovation.

Sur le plan national, la formation devra être structurée autour d’objectifs clairement définis : identifier les publics concernés, adapter les programmes aux différents niveaux de qualification, mobiliser des enseignants spécialisés et relier davantage la formation aux besoins réels de l’industrie. L’objectif est de constituer, dans les cinq à dix prochaines années, une communauté de spécialistes capables de maîtriser les multiples dimensions des technologies quantiques.

Grâce à son statut de l’un des plus importants systèmes universitaires du Vietnam, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a déjà posé les premières bases de cet écosystème. Les technologies quantiques y sont développées en synergie avec trois autres domaines stratégiques : l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la cybersécurité, illustrant leur rôle central dans les technologies de rupture de demain.

L’université dispose aujourd’hui d’une solide expertise multidisciplinaire couvrant la physique, les matériaux, la photonique, les mathématiques et les technologies de l’information. Elle investit également dans des infrastructures de calcul haute performance destinées aux futurs calculs quantiques et a constitué plusieurs équipes spécialisées dans l’informatique quantique et la sécurité quantique.

Les principaux axes de recherche concernent la simulation quantique, les algorithmes et les logiciels, la cryptographie post-quantique, les matériaux quantiques ainsi que la recherche fondamentale en physique quantique, chimie quantique, photonique et science des matériaux.

Sur le plan de la formation, l’Université des sciences de l’Université nationale a ouvert dès la rentrée 2025 une spécialisation en informatique quantique au sein de la filière de physique. À partir de 2027, l’établissement prévoit également de créer un cursus en technologies quantiques, tandis que l’Université polytechnique développera une formation en ingénierie quantique. Les programmes de master et de doctorat porteront principalement sur la simulation, les algorithmes, les logiciels, les données, l’apprentissage automatique et l’optimisation.

Les experts reconnaissent néanmoins plusieurs défis majeurs : la dispersion des équipes de recherche, l’insuffisance des équipements et des laboratoires spécialisés, la pénurie de chercheurs hautement qualifiés ainsi qu’une coopération encore limitée avec le secteur privé.

Dans cette perspective, Hô Chi Minh-Ville déploie progressivement une stratégie globale visant à constituer un réseau d’experts en technologies quantiques, développer des formations interuniversitaires de courte durée, identifier des projets pilotes répondant aux besoins de la ville et des entreprises, tout en renforçant la sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité post-quantique pour les infrastructures numériques critiques.

Les grandes universités sont appelées à devenir les véritables moteurs de cette dynamique, en assurant la formation des talents, le développement de la recherche collaborative, le rapprochement avec les entreprises et la création progressive d’un écosystème quantique régional.

Une formation à plusieurs niveaux

pour répondre aux besoins futurs

Selon le professeur Dô Phúc, de l’Université des technologies de l’information de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’informatique quantique permettra de résoudre des problèmes d’une complexité inaccessible aux ordinateurs classiques. Elle ouvrira des perspectives considérables dans l’optimisation des systèmes, la simulation de phénomènes naturels et des applications dans les secteurs pharmaceutique, chimique, financier, énergétique ou encore de la cybersécurité.

Toutefois, son développement reste fortement limité par le manque de spécialistes capables de combiner des compétences en mathématiques, en physique et en programmation.

Pour répondre à cette situation, il estime que la formation ne doit pas se limiter aux chercheurs de haut niveau. Elle doit être pensée pour plusieurs catégories d’acteurs, afin de diffuser une véritable culture quantique auprès des futurs ingénieurs, des décideurs publics et des responsables d’entreprise.

Il propose ainsi un modèle de formation articulé autour de quatre niveaux : sensibiliser les dirigeants, les décideurs et les étudiants aux enjeux des technologies quantiques; former des ingénieurs capables d'utiliser les plateformes quantiques et de maîtriser la cryptographie post-quantique; préparer une nouvelle génération d'enseignants afin d'intégrer progressivement ces disciplines dans les cursus universitaires; développer des équipes de recherche de très haut niveau et créer des centres d'excellence capables de relever les défis scientifiques les plus complexes.

Pour le professeur associé Dinh Trung Hoa, responsable de la formation du VNQuantum Network, les pays pionniers montrent que la préparation à l'ère quantique commence toujours par le développement du capital humain.

Selon lui, rares sont les pays qui ont débuté par la construction de grands laboratoires. La plupart ont d'abord investi dans la sensibilisation, la formation des enseignants, la constitution de réseaux de recherche et l'intégration progressive des sciences quantiques dans les programmes d'enseignement.

Il recommande ainsi à Hô Chi Minh-Ville de développer quatre catégories de compétences.

La première concerne les personnes capables de comprendre les enjeux de la révolution quantique : étudiants, responsables publics, ingénieurs informatiques et entreprises, afin d'identifier les opportunités comme les risques.

Les trois autres catégories regroupent les ingénieurs, les enseignants et les chercheurs, qui constitueront le socle scientifique durable de l'écosystème quantique.

Cette stratégie suppose une approche résolument interdisciplinaire associant physique, mathématiques, informatique, ingénierie et applications industrielles.

Le parcours de formation pourrait débuter dès l'enseignement secondaire, avec des clubs STEM et des écoles d'été, se poursuivre à l'université par des modules d'initiation, être complété par des certificats professionnels, la formation des enseignants, les cursus de master et de doctorat, ainsi que des programmes destinés aux entreprises avant d'aboutir à la création d'un véritable "hub quantique" à l'échelle de la ville.

Faire des technologies quantiques

un moteur de développement urbain

Pour le docteur Trân Nguyên Lân, responsable du QuantumLab de la Faculté de physique - physique appliquée de l'Université des sciences, l'informatique quantique pourrait répondre à plusieurs défis stratégiques auxquels Hô Chi Minh-Ville est confrontée, notamment dans les domaines de la logistique, des transports intelligents, de la finance, de la gestion des infrastructures urbaines et de l'exploitation des données.

Néanmoins, plusieurs obstacles demeurent : les performances encore limitées des ordinateurs quantiques actuels, le coût élevé des infrastructures et surtout la rareté de spécialistes maîtrisant simultanément la physique quantique, les mathématiques et les sciences informatiques.

Dans ce contexte, le développement des infrastructures devra impérativement s'accompagner d'un investissement massif dans les ressources humaines.

Selon lui, la priorité consiste désormais à former une nouvelle génération d'ingénieurs capables de transformer les problématiques complexes de la mobilité, de la logistique ou de la gestion urbaine en modèles d'optimisation adaptés aux futurs calculateurs quantiques. Cette anticipation permettra à Hô Chi Minh-Ville non seulement de suivre l'évolution mondiale, mais aussi de maîtriser les technologies quantiques lorsque celles-ci atteindront leur pleine maturité.

Texte et photos : Quang Châu/CVN