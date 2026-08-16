Hanoï cherche à tirer parti de l’expertise de Saint-Pétersbourg en matière de métro

Poursuivant sa visite de travail dans deux grandes villes russes, le 15 août, Trân Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, à la tête d’une délégation intersectorielle, a rencontré des dirigeants de grandes entreprises de Saint-Pétersbourg après avoir inspecté le réseau de métro de la ville, afin d’en étudier l’expérience, notamment face à des conditions géologiques similaires à celles de certaines localités vietnamiennes.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans, qui fait du transport ferroviaire urbain l’axe structurant du réseau de transport, la délégation vietnamienne s’est intéressée à l’expérience de Saint-Pétersbourg. Située dans le delta de la Neva, la ville est confrontée à des conditions géologiques particulièrement difficiles pour les ouvrages souterrains, à l’instar de Hanoï, située sur les rives du fleuve Rouge. Cette similitude confère à l’expérience de la ville russe un intérêt particulier pour Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Les entreprises de Saint-Pétersbourg ont présenté leurs compétences dans l’ensemble de la chaîne de construction et d’exploitation du métro, allant des études techniques et de la conception à l’installation des systèmes souterrains et aux solutions numériques destinées à l’exploitation du réseau.

Mis en service en 1955, le métro de Saint-Pétersbourg compte aujourd’hui six lignes et 75 stations, pour une longueur totale de plus de 130 km. Il se distingue notamment par la profondeur de ses stations, généralement situées entre 60 et près de 90 m sous terre. La station Admiralteïskaïa, à 86 mètres de profondeur, figure parmi les plus profondes au monde.

Partager les expérience et les technologies

Photo : VNA/CVN

Trân Duc Thang a également relevé les atouts de Saint-Pétersbourg dans le domaine ferroviaire urbain, notamment ses technologies avancées de creusement des tunnels, privilégiant précision et sécurité, ainsi que la forte fréquence des trains. La ville dispose par ailleurs d’un réseau historique et moderne de tramways et expérimente activement l’intelligence artificielle (IA), notamment pour la conduite automatisée des trains et l’automatisation des dépôts. Elle possède également des capacités de production locales de locomotives et de voitures ferroviaires.

Sur cette base, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a appelé les organismes compétents des deux parties à approfondir leur coopération dans les domaines prioritaires pour Hanoï et Hô Chi Minh-Ville : gestion intelligente des transports, billetterie électronique, équipements de sécurité, extension des lignes de tramway vers les nouveaux quartiers et les universités, ainsi que solutions de télécommunications, logiciels de contrôle fondés sur l’IA et équipements pour les voitures ferroviaires. Les entreprises de Saint-Pétersbourg ont exprimé leur volonté de partager leur expérience et leurs technologies avec les localités vietnamiennes.

À Saint-Pétersbourg, Trân Duc Thang et la délégation vietnamienne ont également participé, aux côtés du gouverneur de la ville, Aleksander Beglov, à une cérémonie de dépôt de fleurs au monument dédié au Président Hô Chi Minh. La cérémonie a réuni de nombreux amis russes du Vietnam ainsi que des élèves du district de Vyborg.

Dans le cadre de sa visite, Trân Duc Thang a enfin rencontré les dirigeants de l’Association des Vietnamiens de Saint-Pétersbourg, saluant leur intégration et leur contribution au renforcement de la coopération entre la ville russe et les localités vietnamiennes.

VNA/CVN