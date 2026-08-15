Fondation d’un réseau mondial des experts vietnamiens en IA

Créé par le ministère des Sciences et des Technologies, le réseau mondial des experts vietnamiens en intelligence artificielle (IA) vise à fédérer les talents du pays et de la diaspora pour accélérer l’innovation.

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Photo : CTV/CVN

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a signé le 2 août la décision sur la création et le développement du Réseau mondial des experts vietnamiens en IA. Ce réseau est appelé à devenir un instrument structurant de la stratégie vietnamienne en la matière.

L’objectif affiché est de rassembler des experts hautement qualifiés, en mesure de mettre en relation les compétences nationales et internationales afin de répondre directement aux besoins concrets du Vietnam. Le réseau devra également soutenir les activités de recherche, de développement technologique, de déploiement d’applications et de formation de talents de haut niveau, tout en contribuant au développement socio-économique du pays et au renforcement de ses capacités technologiques nationales.

Parmi ses missions figurent aussi l’appui à l’émergence de modèles, de plateformes et de produits d’intelligence artificielle à portée stratégique dans plusieurs secteurs jugés prioritaires, notamment la santé, l’éducation, les villes intelligentes, la cybersécurité et les données nationales.

Trois objectifs prioritaires

Le réseau s’est fixé trois priorités majeures : attirer et maintenir une participation active des experts vietnamiens de l’IA établis à travers le monde ; renforcer les liens entre centres de recherche, entreprises et spécialistes internationaux afin de constituer des équipes de recherche puissantes et d’accélérer la commercialisation des innovations ; enfin, mobiliser ces experts pour contribuer à l’élaboration des politiques publiques ainsi qu’à la conception et à la mise en œuvre des grands programmes, missions et projets nationaux liés à l’IA.

En vertu du texte, le réseau fonctionnera selon des principes d’ouverture, de flexibilité et de volontariat, afin de garantir une large capacité de connexion entre experts et organisations, au Vietnam comme à l’étranger. Ses activités devront être étroitement liées aux besoins concrets du pays, des collectivités locales et des entreprises, avec une forte orientation vers les applications pratiques et la création de valeur économique et sociale.

Photo : CTV/CVN

Le texte insiste également sur la mobilisation des ressources nationales et internationales, ainsi que sur le développement de la coopération mondiale et des partenariats public-privé.

Les activités centrales du réseau comprendront le partage de connaissances et d’expériences entre experts de l’IA et jeunes générations vietnamiennes, au moyen d’actions de mentorat, de formation et d’accompagnement vers des stages en laboratoire ou sur des projets spécialisés.

Le réseau devra aussi favoriser la recherche et l’innovation, en jouant un rôle de passerelle entre les laboratoires et le marché, afin d’accélérer la valorisation des résultats scientifiques. Il interviendra par ailleurs dans le conseil stratégique, qu’il s’agisse de la définition des politiques publiques ou du développement de produits et d’applications d’IA adaptés aux réalités vietnamiennes.

Dans cette dynamique, la décision prévoit également l’organisation d’un Forum mondial de l’IA vietnamienne, appelé à se tenir chaque année pour renforcer les échanges et élargir la participation des experts du secteur.

Le ministère des Sciences et des Technologies sera l’organe national chargé de la gestion et de la coordination des activités du réseau.

La structure comprendra un président et plusieurs vice-présidents, choisis parmi des personnalités reconnues pour leur crédibilité et leur expertise, capables de fédérer experts, chercheurs, responsables publics et entrepreneurs du secteur de l’intelligence artificielle. La présidence du réseau reviendra au ministre des Sciences et des Technologies, qui assurera l’orientation générale, la vision stratégique et l’articulation du dispositif avec les programmes nationaux de développement de l’IA.

Un conseil consultatif, institué par le président du réseau, rassemblera des experts réputés du Vietnam et de l’étranger. Sa mission sera d’apporter un conseil stratégique, de proposer les grandes orientations techniques et de faciliter la mise en relation des spécialistes avec les priorités et les problèmes concrets du pays.

L’organe permanent du réseau sera le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies, chargé de l’appui opérationnel, de l’organisation des activités, de la coordination et du fonctionnement quotidien de l’ensemble.

Un outil pour faire émerger l’IA

Selon la décision, le réseau déploiera de nombreuses initiatives, dont la transmission des savoirs aux jeunes talents vietnamiens, l’accompagnement à la formation et aux stages, le soutien à la recherche et à l’innovation, la valorisation des connaissances issues des laboratoires, le conseil en matière de politiques d’IA, mais aussi la stimulation du développement de produits et d’applications compatibles avec les conditions de croissance du Vietnam.

Dans une proposition de création du réseau publiée en mai, le ministère des Sciences et des Technologies estimait que l’intelligence artificielle avait connu des avancées notables ces dernières années au Vietnam, tout en soulignant plusieurs limites persistantes. Parmi elles figurent la dispersion des talents hautement qualifiés, l’inefficacité des liens entre les organisations nationales et la communauté d’experts internationaux, en particulier les Vietnamiens de l’étranger, ainsi qu’un manque de coordination entre instituts de recherche, établissements de formation et entreprises. Dès lors, de nombreux travaux scientifiques restent encore insuffisamment connectés aux besoins concrets du marché, et leur potentiel de commercialisation demeure limité.

S’appuyant sur plusieurs exemples étrangers, le ministère rappelle que de nombreux pays ont déjà mis en place avec succès des réseaux dédiés au développement de l’IA, à l’image de l’Alan Turing Institute au Royaume-Uni, du réseau ELISE de l’Union européenne ou encore de la National Research Foundation de Singapour. Dans ce contexte, la création d’un tel réseau au Vietnam est présentée comme une nécessité urgente pour instaurer un mécanisme capable de relier, mobiliser et valoriser les ressources intellectuelles du pays et de sa diaspora, dans l’objectif de renforcer ses capacités de recherche, de développement technologique et sa compétitivité dans le domaine de l’IA.

Phuong Nga/CVN