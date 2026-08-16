E-transformation

Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation numérique au niveau local

Sur instruction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Service municipal des sciences et technologies, en coordination avec le Centre de développement des sciences et technologies de la jeunesse, organise en 2026 un programme de formation destiné aux forces chargées de soutenir les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique au niveau local.

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La formation a officiellement débuté le 14 août 2026 à l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, dans un contexte où la ville met en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux et accélère la décentralisation et la délégation de pouvoirs conformément aux décrets N° 132/2025/NĐ-CP et N° 133/2025/NĐ-CP.

La formation réunit 408 participants représentant les 168 unités administratives communales de la ville. Cette force est appelée à devenir un véritable "maillon" dans la mise en œuvre, au niveau local, des objectifs en matière de développement des sciences et technologies et de transformation numérique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Huu Yên, vice-directeur du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce programme revêt une importance majeure pour la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique ainsi que des nouvelles lois, notamment la Loi sur les sciences, les technologies et l’innovation, la Loi sur l’industrie des technologies numériques, la Loi sur l’intelligence artificielle et la Loi sur la cybersécurité.

Le programme, qui se déroule d’août à décembre 2026, comprend six thématiques principales. Il vise notamment à fournir aux participants des connaissances fondamentales, à renforcer leurs compétences dans l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), à améliorer leurs capacités de nettoyage et de traitement des données et à leur permettre de maîtriser le système de tableaux de bord destiné au suivi des activités.

Standardiser les infrastructures et les données partagée

Selon Nguyên Trân Phuoc Thinh, vice-directeur du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique au niveau local nécessite une gestion synchronisée des infrastructures, ainsi qu’une gouvernance et une exploitation cohérentes des données, selon le principe : "Une donnée - une carte - un système d’indicateurs clés de performance (KPI) - un entrepôt de données de la ville".

Il a affirmé que toutes les données de la ville doivent être stockées de manière centralisée au Centre de données de Hô Chi Minh-Ville et ne doivent pas être hébergées par des entreprises privées ou à l’extérieur de la ville.

Hô Chi Minh-Ville dispose actuellement d’environ 11 plateformes communes. Depuis le 1er janvier 2026, le système de traitement des procédures administratives fonctionne selon un modèle centralisé, connecté au Portail national des services publics, géré par le ministère de la Police.

La ville accélère également la mise en œuvre du Plan N°31 visant à généraliser l’application Citoyen numérique de Hô Chi Minh-Ville, qui intègre VNeID et le dossier médical électronique.

Par ailleurs, 168 Centres d’opérations intelligents (IOC) au niveau communal sont en cours de transfert et d’extension, avec l’intégration d’une plateforme d’exploration et de visualisation des données.

D’autres systèmes, tels que la salle de réunion sans papier, le système centralisé de gestion des infrastructures de réseau et le système commun de rapports numériques intégrant une intelligence artificielle privée (AI Private), devraient être déployés de manière synchronisée à partir de la fin de 2026.

Sécurité de l’information et applications technologiques concrètes

En matière de sécurité de l’information, le Dr Vo Văn Khang, directeur de l’Institut de recherche et d’application des nouvelles technologies, a rappelé deux principes fondamentaux : "La sécurité de l’information est vitale" et "Les données sont un actif".

Selon l’analyse de rapports internationaux, plus de 50% des risques liés à la sécurité de l’information en 2026 proviendraient de l’IA. Parmi les principales menaces figurent les attaques reposant sur des technologies de falsification, notamment les deepfakes, les risques de fuite de données personnelles et les difficultés liées au respect des règles et des normes lors de l’utilisation de l’IA.

Il est donc indispensable de former les équipes d’appui aux méthodes de prévention des escroqueries en ligne et à la protection des secrets d’État dans le cyberespace.

Afin de favoriser l’intégration des technologies dans la vie quotidienne, le programme prévoit également leur application aux activités de communication et de sensibilisation, notamment à travers l’Espace culturel Hô Chi Minh sur les plateformes numériques.

Grâce aux technologies de numérisation en 3D, les habitants pourront accéder à des contenus culturels et visiter des musées virtuels depuis leur domicile. Les équipes d’appui au niveau local seront également formées à la vérification et à la normalisation des données locales, notamment celles relatives aux adresses, à l’état des infrastructures et à la protection sociale, afin d’enrichir l’entrepôt de données de la ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN