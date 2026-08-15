Hanoï renforce la surveillance du trafic grâce aux drones et aux technologies numériques

Hanoï expérimente l’utilisation de drones pour renforcer la surveillance du trafic routier et de l’ordre urbain. Déployé dans plusieurs secteurs de la capitale, ce dispositif a déjà permis de détecter des centaines d’infractions et s’inscrit dans la stratégie de transformation numérique de la ville en faveur d’une gestion urbaine plus efficace et intelligente.

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Les autorités de Hanoï ont lancé un projet-pilote utilisant des véhicules aériens sans pilote (UAV) afin de détecter les infractions au Code de la route et les atteintes à l’ordre urbain, tout en contribuant à la gestion des points de congestion dans la capitale vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Dans un premier temps, l’expérimentation a été menée dans les quartiers de Hoàn Kiêm et Tây Hô. Le système est conçu pour identifier six grandes catégories d’infractions ou de comportements à risque : le stationnement dans des zones interdites, le stationnement irrégulier sur la chaussée ou les trottoirs, le commerce ambulant non autorisé, les courses automobiles illégales, les excès de vitesse ainsi que le port d’armes.

Les autorités soulignent que le dispositif peut être adapté et perfectionné en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque axe routier ou secteur urbain. Grâce au soutien des drones, les forces de l’ordre ont déjà détecté et traité 510 cas d’infraction liés à la sécurité routière et à l’ordre urbain.

Entre le 3 et le 9 août, le système a recensé 60 infractions à l’ordre urbain sur le périphérique N°1. Quatre contrevenants ont été sanctionnés pour un montant total de 2,7 millions de dôngs, tandis que les 56 autres dossiers font encore l’objet de vérifications en vue de l’application d’amendes différées sur la base des images enregistrées.

Ces résultats s’inscrivent dans la politique menée par Hanoï visant à renforcer l’utilisation des technologies numériques et à encourager la participation des citoyens à la détection et au signalement des infractions.

Face à ces premiers résultats jugés encourageants, la Police municipale de Hanoï a déjà étendu l’utilisation des drones aux périphériques N°1 et N°3, deux axes stratégiques régulièrement confrontés à une forte densité de circulation.

Drones et caméras intelligentes

Le 14 août, la Police municipale a mobilisé des drones pour surveiller le trafic sur le périphérique N°3 aux heures de pointe. Depuis les airs, les appareils sont capables de couvrir une vaste zone et de transmettre en temps réel les images au Centre d’information et de commandement ainsi qu’aux équipes déployées sur le terrain.

Selon les autorités, moins de quinze minutes après le décollage d’un drone, une première infraction avait déjà été détectée. Sur le périphérique surélevé N°3, les UAV permettent notamment de repérer les véhicules circulant sur les voies d’arrêt d’urgence ou effectuant des changements de voie sans utiliser leurs clignotants. Les informations recueillies sont ensuite transmises aux unités compétentes pour une intervention directe ou un traitement ultérieur à partir des images enregistrées.

Parallèlement, du 3 au 9 août, la Police de Hanoï a recensé 2.076 cas d’infraction destinés à être vérifiés et traités sur la base d’éléments visuels. Parmi eux, 178 ont été détectés grâce au système de caméras dotées d’intelligence artificielle, tandis que 1 898 ont été signalés directement par des particuliers et des organisations dans 99 communes et quartiers. Les autorités ont notamment relevé 88 cas d’occupation illégale des trottoirs.

La combinaison des caméras intelligentes, des drones et des signalements citoyens élargit considérablement les capacités de surveillance des autorités sur un territoire urbain étendu. Les responsables soulignent toutefois que toutes les images collectées font l’objet d’un processus de vérification avant toute sanction, afin de garantir la conformité des procédures.

Au-delà de son rôle répressif, cette approche technologique vise également à renforcer le respect volontaire de la réglementation par les usagers de la route. Les résultats du projet pilote serviront de base à une évaluation plus large en vue d’améliorer le dispositif et d’étendre progressivement l’usage des technologies numériques dans la gestion urbaine, dans le cadre de l’ambition de Hanoï de devenir une métropole intelligente, moderne et davantage tournée vers les besoins des citoyens.

VNA/CVN