Le Vietnam redéfinit ses espaces de développement

Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation digitale ouvrent de nouveaux espaces de développement au pays. Elles renforcent la compétitivité nationale et constituent un moteur essentiel d’une croissance rapide et durable à l’ère du numérique.

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Photo : VNA/CVN

À l’heure où le monde connaît de profondes mutations sous l’effet de la transformation numérique, de la transition verte, de l’intelligence artificielle, du changement climatique, du vieillissement démographique et de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, le renouvellement de la réflexion sur les espaces de développement revêt une importance stratégique pour le Vietnam.

Autrefois, les espaces de développement étaient principalement appréhendés sous l’angle de la géographie et du territoire. À l’ère nouvelle, cette notion doit être envisagée selon une approche plus ouverte, intégrée et multidimensionnelle.

Aux côtés des espaces terrestres traditionnels, les espaces numériques, les données, les espaces maritimes, souterrains, l’innovation, les sciences et les technologies, ainsi que la coopération internationale, s’imposent désormais comme de nouvelles ressources et de nouveaux moteurs de croissance pour les nations.

L’expérience internationale montre que les pays qui réussissent dans l’économie numérique ne s’appuient pas uniquement sur leurs ressources naturelles ou leur position géographique, mais savent aussi créer de nouveaux espaces de développement fondés sur la connaissance, les technologies, les données, l’innovation et une gouvernance performante.

Moteurs du développement

Il s’agit également d’une exigence pour le Vietnam dans la poursuite de ses objectifs de développement rapide et durable, avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici le milieu du XXIe siècle.

Dans ce contexte, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme les principaux leviers permettant de créer de nouveaux espaces de développement, d’accroître la productivité, de renforcer la compétitivité et d’améliorer la capacité d’adaptation de l’économie.

Le développement des espaces numériques, des infrastructures de données, des centres d’innovation ainsi que la maîtrise des technologies stratégiques sont considérés comme des bases essentielles pour élargir les marges de croissance dans les années à venir.

Selon les experts, le Vietnam doit passer d’une logique d’exploitation des espaces de développement existants à une démarche proactive de restructuration des espaces traditionnels, tout en créant de nouveaux espaces fondés sur les sciences, les technologies, les données, des institutions modernes et une gouvernance efficace. Il ne s’agit pas seulement d’une nécessité pour le développement national, mais aussi d’une condition indispensable pour renforcer la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales et faire face aux mutations de plus en plus imprévisibles de l’environnement international.

Dans cette perspective, l’étude des fondements théoriques, des expériences internationales et des solutions politiques permettant d’organiser et de gouverner efficacement les espaces de développement devient une priorité.

Afin d’approfondir ces questions, l’Académie vietnamienne des sciences sociales, en coopération avec les ambassades d’Italie et du Japon au Vietnam, a organisé, le 28 juillet dernier à Hanoï, un colloque international intitulé “Les espaces de développement au Vietnam à l’ère nouvelle : orientations stratégiques et choix de politiques publiques”.

Perspectives de croissance élargies

Ce colloque s’est tenu immédiatement après la troisième session du Comité central du Parti du XIVe mandat. Il a réuni près de 200 participants, parmi lesquels des chercheurs, des experts, des responsables publics, des représentants des administrations centrales et locales, des entreprises ainsi que des universitaires venus d’Italie, du Japon, de République de Corée et de plusieurs autres pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, après quarante années de Dôi moi (Renouveau), le modèle de croissance traditionnel du Vietnam atteint progressivement ses limites. Le pays ne peut plus se contenter des espaces de développement traditionnels ; il lui faut désormais une nouvelle vision capable de faire émerger des espaces de développement innovants et porteurs de ruptures.

Pour atteindre cet objectif, les sciences, les technologies et l’innovation ne doivent plus être considérées comme de simples outils d’appui, mais comme les moteurs fondamentaux de la création de nouveaux espaces de développement.

“Dans le contexte actuel, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique joueront un rôle déterminant dans l’accomplissement de deux missions majeures : renouveler les espaces de développement traditionnels et ouvrir de nouveaux espaces de développement”, a-t-il déclaré.

Les différentes sessions de travail ont porté sur de nombreux thèmes majeurs, notamment les fondements théoriques et pratiques des espaces de développement, leur gouvernance unifiée et celle des ressources nationales, le développement des espaces numériques, maritimes et souterrains ainsi que de nouveaux modèles de développement, les réformes institutionnelles, le développement régional et les coopérations interrégionales, le rôle des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que les expériences internationales et les recommandations de politiques publiques pour le Vietnam.

Concernant le renouvellement des espaces traditionnels, le ministre a souligné que l’application des sciences et des technologies constitue une solution essentielle. Il a notamment rappelé que la mer représente un espace de développement stratégique pour le Vietnam, mais que son exploitation ne peut plus reposer sur les méthodes traditionnelles et doit désormais s’appuyer sur les technologies les plus avancées.

Exploration de nouveaux potentiels

Au-delà de la modernisation des espaces traditionnels, le ministre a insisté sur le rôle des sciences, des technologies, de l’innovation et la transformation numérique dans la création de nouveaux espaces de développement, notamment les espaces souterrains, l’espace aérien de basse altitude et l’espace extra-atmosphérique.

Si l’espace maritime doit être modernisé, les espaces souterrains, de basse altitude et spatiaux représentent de véritables “nouveaux territoires” dont le développement dépendra de la maîtrise des technologies et des données. Les plus grandes innovations naîtront précisément à l’intersection de ces différents espaces.

Pour les espaces souterrains, l’enjeu ne réside pas uniquement dans leur exploitation, mais aussi dans une gouvernance intégrée associant les espaces de surface et les infrastructures souterraines. La solution essentielle consiste à développer des bases de données géologiques et cadastrales en trois dimensions ainsi que des modèles de jumeaux numériques (Digital Twin) pour les villes, afin d’anticiper les besoins d’aménagement et de limiter les conflits entre infrastructures.

Concernant l’espace aérien de basse altitude, celui-ci est considéré comme une nouvelle frontière économique offrant un potentiel considérable, mais comportant également des risques en matière de sécurité. Les sciences et les technologies doivent permettre d’y mettre en place des infrastructures numériques, de créer des cartes numériques des couloirs aériens, de définir les corridors prioritaires et d’élaborer des normes et référentiels techniques servant de base à un système d’autorisation fondé sur l’évaluation des risques.

Quant à l’espace extra-atmosphérique, il constitue aujourd’hui l’un des principaux indicateurs de la compétitivité technologique des nations. Le Vietnam doit développer de manière coordonnée un écosystème comprenant satellites, équipements terrestres et services d’analyse de données, tout en renforçant la recherche scientifique et la coopération internationale afin d’acquérir progressivement la maîtrise des technologies clés et de participer plus activement à l’économie spatiale mondiale en plein essor.

Pour que les sciences, les technologies et l’innovation jouent pleinement leur rôle dans la création de nouveaux espaces de développement, le ministre estime qu’une profonde évolution de la gouvernance est indispensable.

Il convient ainsi de passer d’un modèle de gestion administrative à une gouvernance fondée sur des normes, des référentiels techniques et une approche basée sur les risques, tout en élargissant les mécanismes d’expérimentation réglementée (sandbox) destinés aux nouvelles technologies dans ces nouveaux espaces de développement. “Élargir les espaces de développement revient également à élargir l’espace institutionnel de l’innovation, à créer davantage d’opportunités pour les entreprises et à renforcer l’autonomie nationale”, a affirmé Vu Hai Quân.

Le ministère des Sciences et des Technologies poursuivra sa coopération étroite avec les autres ministères, les secteurs concernés et les collectivités locales afin de traduire les orientations stratégiques en programmes et plans d’action concrets, contribuant ainsi à créer de nouveaux moteurs de croissance et à promouvoir le développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Nguyên Thành/CVN