Vietnam Airlines : le vol VN34 à destination de Hanoï retourne à Munich pour des raisons techniques

Le vol VN34 de Vietnam Airlines, à destination de Hanoï, a regagné l’aéroport de Munich peu après son décollage le 15 août en raison d’un problème technique. Tous les passagers et membres d’équipage sont sains et saufs.

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Photo : VNA/CVN

Le vol VN34 de Vietnam Airlines, reliant Munich (Allemagne) à Hanoï le 15 août, a dû retourner à l’aéroport de départ peu après son décollage en raison d’un problème technique, a indiqué la compagnie aérienne.

Le vol était assuré par un Boeing 787-9.

L’équipage a appliqué les procédures prévues et l’appareil a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Munich. Tous les passagers et membres d’équipage sont sains et saufs et les passagers ont été conduits dans le terminal.

Vietnam Airlines coopère avec les autorités compétentes et les parties concernées afin de déterminer la cause précise de l’incident. La compagnie met également en place des mesures d’assistance et organise la poursuite du voyage des passagers.

Un représentant de la compagnie a indiqué que Vietnam Airlines communiquerait de nouvelles informations dès que les contrôles seraient achevés et que les modalités d’exploitation du vol seraient déterminées.

Vietnam Airlines réaffirme que la sécurité des passagers, de l’équipage et des vols demeure sa priorité absolue.

VNA/CVN