Hô Chi Minh-Ville

L'hôpital Binh Dân établit un record avec près de 4.300 opérations robotisées

L’hôpital Binh Dân, à Hô Chi Minh-Ville, a célébré le 15 août ses dix ans de pionnier dans la chirurgie robotique au Vietnam. Avec 4.278 opérations réalisées, il devient le premier établissement médical du pays reconnu par l’Organisation des records du Vietnam pour le plus grand nombre d’interventions robotisées en une décennie.

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Photo : VNA/CVN

L’hôpital Binh Dân, à Hô Chi Minh-Ville, a célébré le 15 août le 10e anniversaire de son rôle pionnier dans le développement de la chirurgie robotique au Vietnam. À cette occasion, l’Organisation des records du Vietnam a reconnu et établi un record national en faveur de l’établissement, premier hôpital du pays à avoir pratiqué la chirurgie robotique avec le plus grand nombre d’interventions sur une période de dix ans.

Selon le Professeur associé - Docteur Trân Vinh Hung, directeur de l’hôpital Binh Dân, l’établissement est devenu, fin 2016, le premier au Vietnam à pratiquer la chirurgie robotique sur des patients adultes, marquant une nouvelle étape dans le développement de la chirurgie moderne au Vietnam.

Après dix années consacrées à la standardisation des modèles et à l’optimisation des procédures, l’hôpital a réalisé avec succès 4.278 opérations robotisées. Il compte aujourd’hui 26 équipes spécialisées en chirurgie robotique et maîtrise de manière courante 15 catégories d’interventions complexes. Certains de ses chirurgiens les plus expérimentés ont réalisé directement plus de 900 opérations robotisées.

Photo : VNA/CVN

Le nombre d’interventions robotisées réalisées à l’hôpital n’a cessé d’augmenter au fil des années, dépassant actuellement 700 opérations par an avec un seul système robotique. Quelque 95% des interventions concernent le traitement de cancers dans les domaines de la chirurgie thoracique, générale et urologique.

Selon le Professeur associé Trân Vinh Hung, la combinaison de l’intelligence, de l’expérience des chirurgiens et des avancées scientifiques fait de la chirurgie robotique non seulement un outil chirurgical de pointe, mais aussi un facteur de transformation des pratiques, des procédures et des modèles de formation en chirurgie.

Après une décennie de maîtrise de cette technologie, ainsi que de transfert de savoir-faire et de formation technique au profit de plusieurs établissements hospitaliers au Vietnam et à l’étranger, l’hôpital Binh Dân a obtenu l’autorisation du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville de dispenser une formation de base en chirurgie robotique aux chirurgiens titulaires d’une formation médicale de troisième cycle.

Photo : VNA/CVN

Dans les prochaines années, l’hôpital prévoit de poursuivre ses investissements dans plusieurs systèmes robotiques afin d’élargir sa capacité de prise en charge des patients à des coûts plus abordables. Il ambitionne également de créer un centre d’excellence en chirurgie robotique et de renforcer progressivement son rayonnement à l’échelle régionale.

À cette occasion, l’hôpital Binh Dân a signé un protocole d’accord avec l’hôpital St. Mary de Séoul (République de Corée), visant à élargir la coopération dans les échanges professionnels, la formation et la recherche, notamment dans les domaines de la chirurgie robotique et de la personnalisation des traitements anticancéreux.

À l’issue de la cérémonie, une conférence scientifique consacrée à la chirurgie robotique en chirurgie thoracique, générale et urologique a réuni des experts vietnamiens et étrangers. Les participants ont échangé leurs expériences sur l’application de la robotique dans le traitement des cancers, les interventions urologiques complexes et les nouvelles tendances en matière de formation à la chirurgie endoscopique.

VNA/CVN