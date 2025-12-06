Quyêt Chiên triomphe au Championnat de billard HBSF MIN Table 2025

Le célèbre billardiste vietnamien Trân Quyêt Chiên a réalisé une performance exceptionnelle pour remporter le titre de champion de billard carambole à trois bandes au Championnat HBSF MIN Table 2025, et a également reçu le prix du Meilleur jeu du tournoi.

La dernière journée de la compétition, vendredi 5 décembre, a vu se dérouler quatre finales dans différentes catégories : carrom à trois bandes hommes et femmes, et billard à neuf boules hommes et femmes.

En finale du carrom à trois bandes hommes, Trân Quyêt Chiên a battu Nguyên Nhât Hoa 50-33 en 15 manches pour remporter le titre. Ce joueur de classe mondiale a affiché une forme exceptionnelle tout au long du tournoi.

En quarts de finale, il a surclassé Nguyên Nhu Lê 40-9 en seulement neuf manches, menant notamment 20-2 après les deux premières. En demi-finales, Trân Quyêt Chiên a vaincu le champion du monde Trân Thanh Luc 50-34 en 21 manches.

Pour sa victoire, Trân Quyêt Chiên a reçu le trophée du championnat, 100 millions de dôngs et le prix du Meilleur jeu, d’une valeur de 5 millions de dôngs, pour sa performance de 4,444 points par manche contre Nguyên Nhu Lê.

Le finaliste Nguyên Nhât Hoa a empoché 40 millions de dôngs, tandis que Vo Quôc Thang et Trân Thanh Luc, ex aequo à la troisième place, ont chacun reçu 15 millions de dôngs ?

En finale du billard à neuf boules messieurs, Duong Quôc Hoàng a battu Pham Phuong Nam au terme d’un match très disputé. À égalité 8-8, Duong Quôc Hoàng a profité des erreurs de son adversaire pour remporter trois manches consécutives et s’imposer 11-8.

Duong Quôc Hoàng a reçu le trophée du champion et 70 millions de dôngs, tandis que le finaliste Pham Phuong Nam a empoché 30 millions de dôngs. Nguyên Van Hung Phu et Hô Minh Hanh, ex aequo à la troisième place, ont chacun reçu 10 millions de dôngs.

Bui Xuân Vang a confirmé sa domination au billard à neuf boules dames, en battant Lê Hông Nhung 8-4 en finale pour remporter le titre et 20 millions de dôngs.

Dans la catégorie carrom féminin à trois bandes, la Sud-Coréenne Choi Bo-me a remporté la victoire face à sa compatriote Park Ji-hyun, sur le score de 30 à 19 en 26 manches. Choi Bo-me a reçu le trophée de championne et 20 millions de dôngs, tandis que Park Ji-hyun, finaliste, est repartie avec 10 millions de dôngs.

VNA/CVN