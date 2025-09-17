Trân Thanh Luc rafle le Championnat national de carambole VBSF-APLUS

Le joueur Trân Thanh Luc, de Hô Chi Minh-Ville, a réalisé mercredi 17 septembre une performance convaincante lors de la finale de l’épreuve masculine de billard carambole à 3 bandes du Championnat national de carambole VBSF-APLUS 2025, le 17 septembre, remportant ainsi le titre.

Photo : CTV/CVN

Passant à deux doigts de l’exploit, Nguyên Van Tai, de Dà Nang, a tout de même laissé une forte impression grâce à ses mouvements techniques élégants, qui lui ont valu la deuxième place, tandis que Lê Quôc Trung, de Hô Chi Minh-Ville, et Phan Thanh Phong, de Dà Nang, se sont partagé la troisième place.

Outre l’épreuve masculine de billard carambole à 3 bandes, le comité d’organisation a également récompensé les autres épreuves. Chez les femmes, Hua Thao Huyên (Hô Chi Minh-Ville) a remporté la première place ; Nguyên Thi Thu Hiên (Dà Nang) a pris la deuxième place. Enfin, Lê Ngoc Mai (Dông Nai) et Trân Hoài Khanh Linh (Dà Nang) ont pris la troisième place.

Le tournoi, organisé du 10 au 17 septembre par la Fédération vietnamienne de billard et de snooker en collaboration avec le Département de la culture, des sports et du tourisme de Lâm Dông, a attiré près de 400 athlètes de 13 équipes nationales.

Selon le comité d’organisation, cette édition a été d’une grande qualité professionnelle, attirant de nombreux joeurs de billard de haut niveau tels que Trân Quyêt Chiên, Bao Phuong Vinh, Nguyên Trân Thanh Tu et Chiêm Hông Thai.

L’événement a mis en lumière le professionnalisme croissant des joueurs vietnamiens et a offert aux jeunes talents une plateforme pour concourir, perfectionner leurs compétences et acquérir de l’expérience, tout en offrant à Lâm Dông une opportunité de promouvoir ses habitants, ses culturelles et touristiques auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

VNA/CVN