Les athlètes vietnamiens veulent défendre leur rang aux Jeux mondiaux 2025

Les organisateurs du tournoi ont envoyé une lettre confirmant la participation des athlètes vietnamiens en aérobic, en beach handball féminin, en billard, en pétanque, en kickboxing, en muay thaï, en wushu et en jujitsu.

>> Les sportifs vietnamiens redoublent d’efforts pour gagner plus de billets pour les JO de Paris

>> Les sportifs vietnamiens participeront au ONE Championship

>> Cours de français en ligne pour les athlètes vietnamiens participant aux JO

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam enverra 28 athlètes dans huit sports aux Jeux mondiaux de 2025, qui se dérouleront du 7 au 17 août en Chine.

Les organisateurs du tournoi ont envoyé une lettre confirmant la participation des compétiteurs vietnamiens en aérobic, en beach handball féminin, au billard, à la pétanque, au kickboxing, au muay thaï, au wushu et au jujitsu.

En aérobic, le Vietnam participera aux épreuves par trio et par équipes. L’équipe nationale figure parmi les meilleures au monde dans cette dernière épreuve, ayant remporté le titre de championne du monde en 2023 et la médaille d’argent en 2024.

La compétition de beach handball féminin se déroulera à Chengdu. Le Vietnam est également une puissance incontournable en handball, après avoir remporté trois championnats d’Asie entre 2023 et 2025.

Trân Quyêt Chiên et Phùng Kiên Tuong seront les représentants vietnamiens en billard.

Ce sera la troisième participation de Trân Quyêt Chiên dans cette discipline. Après deux quarts de finale, il devrait occuper la première place grâce à son classement mondial actuel.

Le joueur de billard le plus titré de l’histoire du Vietnam s’est classé numéro 1 mondial en 2024 et occupe actuellement la troisième place. Âgé de 41 ans, il a remporté quatre titres de Coupe du monde et vient de décrocher l’argent à la Coupe du monde d’Ankara en juin.

Le secrétaire général de la Fédération vietnamienne de billard et de snooker, Doàn Tuân Anh, a déclaré que le Vietnam ambitionnait de remporter une médaille aux Jeux mondiaux de cette année, ajoutant qu’il était temps pour Trân Quyêt Chiên de monter sur la plus haute marche du podium, tandis que sa coéquipière Phùng Kiên Tuong devrait figurer parmi les trois premiers.

En pétanque, Vo Minh Luân et Kim Thi Thu Thao se disputeront le meilleur résultat. Kim Thi Thu Thao subit une pression plus forte, car elle avait remporté l'or en double femmes du Championnats d'Asie de pétanque de 2024

Les arts martiaux sont le point fort du Vietnam dans de nombreux festivals sportifs internationaux, et cette compétition ne fera probablement pas exception. Cette année, les équipes nationales de wushu, de kickboxing et de muay thaï devraient remporter des médailles.

Photo : VNA/CVN

Alors que le médaillé d’argent asiatique Triêu Thi Phuong Thuy fera ses débuts en kickboxing et que la championne des Jeux mondiaux de plage Nguyên Thi Minh Vuong fera de même en jujitsu, les adversaires de wushu et de muay thaï tenteront de défendre leurs titres.

Nguyên Trân Duy Nhât défendra sa couronne de muay thaï dans la catégorie des 57 kg hommes, remportée il y a quatre ans aux États-Unis. Le septuple champion du monde a déclaré s’entraîner intensément en vue du tournoi. Pendant ce temps, en wushu, Duong Thuy Vi espère battre ses adversaires pour rester à la première place dans les épreuves féminines de qiangshu et de jianshu.

Parmi les autres espoirs de médaille figurent Huynh Dô Dat, Nguyên Huy Hoàng, Ngô Phuong Nga et Nguyên Thi Thu Thuy dans le sanda (combat), et Dang Trân Phuong Nhi et Nông Van Huu dans le taolu (performance).

Les Jeux mondiaux de 2025, douzième édition du tournoi, regroupent des sports et disciplines sportives qui ne participent pas aux Jeux Olympiques.

Il s’agit des premiers Jeux mondiaux organisés selon les directives du document stratégique "Croissance au-delà de l’excellence", de la troisième édition en Asie et de la première édition en Chine.

L’événement de Chengdu réunira des athlètes de 118 pays et régions. Ils concourront dans 34 sports, avec 253 lots de médailles à gagner.

Le Vietnam a remporté deux médailles d’or et s’est classé 31e lors des derniers Jeux mondiaux.

VNA/CVN