Le Vietnam vise haut au Championnat du monde de billard Predator WPA 2025

Le Vietnamien Duong Quôc Hoàng, vainqueur de l’Open d’Écosse de billard à neuf boules 2024, tentera de remporter le titre du Championnat du monde masculin de billard à 10 balles Predator WPA 2025, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 20 au 28 septembre.

Photo : CTV/CVN

Le billardiste vietnamien participera directement au tableau principal aux côtés de son compatriote Pham Phuong Nam, tandis que 51 autres espoirs vietnamiens, dont les meilleurs talents nationaux Nguyên Anh Tuân, Bùi Truong An, Luong Duc Thiên, Dang Thành Kiên, Dô Hoàng Quân et Luong Chi Dung, s’affronteront lors des qualifications du 17 au 19 septembre.

Le championnat réunit 96 joueurs de billard en quête d’une généreuse dotation de 250.000 dollars, dont le vainqueur raflera 70.000 dollars. Le deuxième remportera 40.000 dollars, tandis que le troisième empochera 17.500 dollars.

Le tournoi s’ouvre sur un format à double élimination jusqu’aux seizièmes de finale, avec des sets au meilleur des trois manches et une course à quatre manches.

Ensuite, les joueurs accèdent à une phase à élimination directe au meilleur des cinq manches. En cas de score final de 3-3, une séance de tirs au but, selon le protocole standard des Pro Billiard Series, désignera le vainqueur.

Le champion en titre et tête de série numéro un, Carlo Biado, des Philippines, revient défendre son titre, avec une solide sélection internationale comprenant les stars américaines Fedor Gorst et Shane Van Boening, l’Allemand Joshua Filler, l’Albanais Eklent Kaçi et les frères Ko, Pin Yi et Ping Chung, de Taipei chinois.

C’est la première fois que le Vietnam accueille ce prestigieux championnat, devenant ainsi le troisième pays à le faire après les Philippines et les États-Unis, deux géants de ce sport.

En plus du Championnat du monde masculin de billard à 10 balles, Hô Chi Minh-Ville accueillera également l’Open de billard féminin à 9 balles Poison Cues Saigon et le Box Billiards Mixed Double Open, offrant une dotation supplémentaire de 175.000 dollars.

VNA/CVN