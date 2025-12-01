Vovinam : une démonstration synchronisée de 60.000 élèves établit un record du monde

Une démonstration massive et spectaculaire du Vovinam, a établi le 29 novembre un nouveau record mondial à Hô Chi Minh-Ville, marquant avec éclat le 50 e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de l'éducation et de la formation de la mégapole du Sud.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le Service municipal de l'éducation et de la formation et la Fédération vietnamienne de Vovinam, cet événement hybride a mobilisé un total de 60.000 participants, dont 5.000 en présentiel et 55.000 en ligne, et a été officiellement reconnu par WorldKings comme le plus grand spectacle de Vovinam combinant présence physique et connexion virtuelle au monde.

Parallèlement, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) a validé le record national pour le plus grand nombre d’élèves participant à une telle démonstration.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, a souligné que cette performance dépassait le simple cadre de l'exploit numérique. Selon lui, elle incarne l'esprit de solidarité, la discipline, la créativité et les aspirations de la jeunesse de la ville portant le nom de l'Oncle Hô. Ce double record vient confirmer la position de pionnier et le dynamisme du secteur éducatif de Hô Chi Minh-Ville en matière d'innovation pédagogique. L'événement vise également à transmettre un message fort sur la préservation et la promotion des valeurs culturelles des arts martiaux vietnamiens.

L'intégration du Vovinam dans le milieu scolaire constitue une politique majeure déployée par le secteur éducatif à l'échelle nationale, Hô Chi Minh-Ville faisant figure de modèle dans cette initiative. Le vice-ministre Pham Ngoc Thuong a exhorté les autorités éducatives locales à poursuivre la réforme en renforçant les clubs sportifs scolaires et en liant l'éducation physique à l'enseignement des compétences de vie. L'objectif est de former des citoyens complets, alliant santé physique, fierté nationale et responsabilité communautaire, aptes à s'intégrer dans la nouvelle ère de développement.

Le Viêt Vo Dao, également connu sous le nom de Vovinam, est un art martial vietnamien qui a été créé en 1936 par Nguyên Lôc et officiellement présenté au public deux ans plus tard. L'objectif fondamental de cet art martial est la formation de "l'homme vrai". Sa devise résonne avec la philosophie de "Être fort pour être utile". Le salut symbolique du Viêt Vo Dao exprime la dualité entre la force, représentée par la "Main d'acier", et la bonté, située au cœur. Le symbole emblématique du Viêt Vo Dao est le bambou, choisi pour sa capacité à plier sans se rompre. Cette image incarne la souplesse et la droiture, valeurs clés de la pratique.

La tenue officielle du Viêt Vo Dao, le võ phục, se compose d'une veste et d'un pantalon en toile solide de couleur bleu clair. Le dos de la veste peut être orné de broderies, qui peuvent représenter des animaux du bestiaire martial tels que des dragons, des phénix ou des tigres. Certains pratiquants choisissent également d'ajouter des inscriptions brodées sur demande. Il est fréquent de voir un écusson du drapeau de leur pays arboré sur la manche, généralement au niveau du triceps.

Il est également courant pour les pratiquants de porter leur prénom sur la poitrine, du côté droit, laissant le côté gauche réservé à l'écusson du Vovinam. Le prénom est généralement brodé sur une étiquette en tissu de la couleur de la ceinture du pratiquant.

Bien que créé au Vietnam, le Viêt Vo Dao a depuis longtemps dépassé les frontières nationales. En 1974, en France, le Professeur Phan Hoàng a posé les bases de cet art martial en Europe. À ce jour, le Viêt Vo Dao est présent en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, et dans de nombreux autres pays à travers le monde.

Depuis 2011, le Vovinam fait partie du programme officiel des compétitions des Jeux d'Asie du Sud-Est. L'espoir persiste qu'un jour, cet art martial sera inclus dans d'autres événements sportifs régionaux et mondiaux d'une envergure encore plus grande.

VNA/CVN