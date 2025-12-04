L’équipe vietnamienne désigné comme la plus valorisée des SEA Games 33

Le Vietnam est l’équipe la plus précieuse des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), avec une valeur marchande estimée à environ 3,5 millions de dollars, selon les données de Transfermarkt, un site allemand de statistiques footballistiques spécialisé dans l’évaluation des joueurs.

Photo : VFF/CVN

Cette valorisation reflète à la fois l’investissement du Vietnam dans sa jeune génération et les excellentes performances de ses joueurs dans les compétitions nationales.

Bien que le football indonésien ait connu une croissance rapide ces dernières années et que l’Indonésie soit la championne en titre des Jeux d’Asie du Sud-Est, la valeur marchande totale de son effectif n’a pas dépassé celle du Vietnam en termes de valorisation des jeunes joueurs, à 3,44 millions de dollars.

Parallèlement, la Thaïlande, pays hôte, est estimée à 2,06 millions de dollars pour son effectif, un montant nettement inférieur à celui de ses deux rivaux d’Asie du Sud-Est. L’équipe n’a peut-être pas aligné tous ses meilleurs jeunes talents, ce qui a entraîné un déséquilibre des valorisations selon les postes.

La lutte pour la valeur marchande individuelle entre les joueurs vietnamiens et indonésiens a également constitué un moment fort avant le tournoi. Les joueurs vietnamiens les mieux valorisés sont Khuât Van Khang et Nguyên Dinh Bac, chacun valant environ 370.000 dollars, reconnus pour leur potentiel et leur régularité en V-League.

À titre de comparaison, l’Indonésien Ivar Jenner est évalué à 325.600 dollars, suivi par le défenseur central Muhammad Ferrari à 298.750 dollars, ce qui met en lumière des joueurs clés de leur effectif.

Les experts soulignent que si les valeurs du marché des transferts reflètent le potentiel et l’investissement, elles ne garantissent pas les résultats du tournoi. Le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande restent de sérieux prétendants à la médaille d’or, le football des jeunes en Asie du Sud-Est étant de plus en plus compétitif et imprévisible.

Les SEA Games 33 ont débuté mercredi 3 décembre par un match du Groupe B opposant le Laos au Vietnam. Ce match a été suivi d’une rencontre du Groupe A entre le Timor-Leste et la Thaïlande.

Le tournoi promet des matchs passionnants et des performances exceptionnelles de la part des joueurs U22 de la région.

Cette année, le football vietnamien réalise un exploit historique avec sept équipes qualifiées pour la phase finale continentale. Selon ASEAN Football, le Vietnam est le seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir réalisé cette performance.

VNA/CVN