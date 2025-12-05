Dans le sillage des anciens, les visages de la relève vietnamienne aux SEA Games 33

Le Vietnam ambitionne toujours de décrocher l’or aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande, malgré une importante transition générationnelle au sein de son équipe nationale d’escrime.

Photo : VNA/CVN

Le changement est visible dans la liste finale des sélectionnés, qui ne comprend plus Vu Thành An, l’escrimeur le plus titré du pays. À 33 ans, le champion national est écarté, l’encadrement technique estimant que le moment est venu pour les jeunes athlètes de prendre le relais.

Ces Jeux en Thaïlande sont considérés comme une plateforme idéale pour leur permettre d’assumer davantage de responsabilités, et les jeunes talents Nguyên Minh Quang, Nguyên Xuân Loi et Phan Anh Duong sont attendus au tournant et devraient viser l’or dans les épreuves individuelles.

Nguyên Minh Quang et ses coéquipiers ont marqué l’histoire lors des précédents Jeux en remportant la toute première médaille d’or du Vietnam à l’épreuve de fleuret par équipes.

Ses performances exceptionnelles de ces deux dernières années et son récent entraînement intensif en République de Corée ont conforté l’encadrement technique dans sa conviction qu’il peut réaliser un second exploit historique lors de ces Jeux.

Nguyên Xuân Loi a affiché une forme exceptionnelle au sabre et à l’épée, remportant des médailles d’or aux Championnats d’escrime d’Asie du Sud-Est.

Sa technique solide et son style intelligent font de lui un prétendant sérieux au titre.

Phan Anh Duong, jeune espoir prometteur, est le plus jeune et moins expérimenté que ses coéquipiers, mais son potentiel indéniable lui a valu une place en équipe nationale.

Les escrimeurs participent actuellement à un stage d’entraînement de dix jours en République de Corée et rentreront au Vietnam le 7 décembre avant de s’envoler pour la Thaïlande.

Si les jeunes talents sont attendus au tournant, le vétéran Nguyên Tiên Nhât demeure un espoir majeur pour le Vietnam. Il est l’un des premiers escrimeurs vietnamiens à avoir participé aux Jeux de 2007, a remporté des médailles aux Jeux asiatiques et aux Championnats d’Asie, et a été le porte-drapeau national aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Il défendra son titre à l’épée, en individuel et par équipes. "Je m’entraîne dur pour être au meilleur de ma forme à chaque compétition et j’espère briller lors des prochains Jeux", a-t-il déclaré.

"Cela fait 18 ans que je n’ai pas remporté de médaille d’argent. Cette médaille était un bonus précieux pour moi, car c’étaient mes premiers Jeux d’Asie du Sud-Est. Il m’a fallu huit ans pour monter sur le podium pour la première fois. Je me souviens encore des nombreuses caméras braquées sur moi et mes coéquipiers, immortalisant notre victoire historique pour le Vietnam. Ce furent les Jeux les plus fructueux de l’histoire de l’escrime, avec huit médailles d’or", a-t-il fait savoir.

Pression sur l’équipe vietnamienne

Le responsable du département d’escrime de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyên Hông Dang, a déclaré : "Nguyên Tiên Nhât est un athlète expérimenté. Il est un modèle et un soutien indéfectible pour ses jeunes coéquipiers. Nous avons une grande confiance en lui et sommes convaincus de ses performances"

Nguyên Hông Dang a ajouté que les 24 membres de l’équipe s’étaient préparés minutieusement pour les Jeux. L’alliance d’escrimeurs expérimentés et prometteurs apportera un dynamisme nouveau à l’équipe, et l’encadrement espère qu’ils pourront non seulement remporter la victoire aux Jeux d’Asie du Sud-Est, mais aussi briller sur la scène internationale.

Le Vietnam a remporté quatre médailles d’or aux Jeux cambodgiens. Ces résultats mettent la pression sur l’équipe vietnamienne, qui, forte de ses performances, devra également affronter Singapour et la Thaïlande, deux pays ayant récemment investi massivement dans l’escrime.

Avec la championne d’Asie Heng Juliet Jie Min, Singapour vise l’or au sabre féminin, tandis que la Thaïlande ambitionne de décrocher les titres au sabre et à l’épée masculins.

Les athlètes vietnamiens participeront aux douze catégories proposées au centre commercial Fashion Island de Bangkok, du 12 au 19 décembre.

VNA/CVN